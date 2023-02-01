Героиня обложки февральского номера «Собака.ru» — Светлана Ходченкова!

Актриса бьет рекорды по премьерам, благодарит за поздравления с 40-летием, рассказывает, чего ждать от нового проекта Федора Бондарчука и Паулины Андреевой (и ждать ли нам вообще «Анну Каренину»?), а еще, презрев пилоншеймеров и пилонблеймеров, ставит нас к шесту.
Ждем черную комедию «Я “любила” мужа», где героиня Светланы, случайно (да!) убив супруга, переходит в режим «во все тяжкие». Готовимся наблюдать обмен телами в фантастике «Очевидное — невероятное» по Киру Булычеву. Наконец увидим всю изнанку актерской жизни в сериале Федора Бондарчука «Актрисы» — самое время для Ходченковой порассуждать над профессией, на алтарь которой она положила весь свой талант, лишь бы нам, зрителям, не стало скучно.
Для обложки февральского номера «Собака.ru», посвященного ювелирному искусству, Светлана приподнимает платье Sashaverse и демонстрирует миру велосипедки Kalmanovich и туфли Casadei.
Светлана Ходченкова
Немало женщин так и живут: не принимая никаких решений относительно своей судьбы, во всем полагаясь на мужа. Полагаться — замечательно, но перекладывать ответственность — перебор.
Полное интервью и съемку со Светланой Ходченковой читайте и смотрите в февральском номере (в продаже с 1 февраля) и на сайте «Собака.ru».
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