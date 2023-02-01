Героиня обложки февральского номера «Собака.ru» — Светлана Ходченкова!

Ждем черную комедию «Я “любила” мужа», где героиня Светланы, случайно (да!) убив супруга, переходит в режим «во все тяжкие». Готовимся наблюдать обмен телами в фантастике «Очевидное — невероятное» по Киру Булычеву. Наконец увидим всю изнанку актерской жизни в сериале Федора Бондарчука «Актрисы» — самое время для Ходченковой порассуждать над профессией, на алтарь которой она положила весь свой талант, лишь бы нам, зрителям, не стало скучно.

Для обложки февральского номера «Собака.ru», посвященного ювелирному искусству, Светлана приподнимает платье Sashaverse и демонстрирует миру велосипедки Kalmanovich и туфли Casadei.