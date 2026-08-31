Главные выставки осени 2026‑го в Петербурге: от Бернини до Серова и Коровина

«Аллохория», Marina Gisich Gallery (16+)

Художественный тандем Вики Бегальской и Александра Вилкина представит серию новых работ. Они продолжают исследовать границы человеческого восприятия визуальных образов. Фантасмагоричный мир авторов в этот раз будет раскрываться через глубину плоскости картины, создавая вселенную параллельно существующих и перетекающих друг в друга сюжетов.

Название выставки — «Аллохория» — отсылает к термину, которым в биологии описывают свойства растений переносить семена в другое место, используя «подручные» средства: ветер, воду, насекомых, человека. Предполагается: подобным образом зрители перенесут увиденные художественные смыслы в реальную повседневность.

С 19 сентября по 28 ноября

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