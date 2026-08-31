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Искусство

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Главные выставки осени 2026‑го в Петербурге: от Бернини до Серова и Коровина

А также — персональная экспозиция Стаса Фалькова в Namegallery, фиджитал-арт в крипте католической церкви и поиск сходства Петербурга с Римом в Эрмитаже. Рассказываем, какие выставки в музеях и галереях города точно не стоит пропускать этой осенью.

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СЕНТЯБРЬ

Николай Акимов. Доктор Панглос. Иллюстрация к повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм». 1937
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Николай Акимов. Доктор Панглос. Иллюстрация к повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм». 1937

«Николай Акимов. К 125-летию со дня рождения», Мраморный дворец Русского музея (12+)

Покажут более 230 произведений. Все они призваны отразить основные грани творчества Николая Акимова — создателя и руководителя Театра комедии, который сейчас носит его имя. А еще — режиссера-постановщика, художника-сценографа, одного из крупнейших портретистов, педагога и теоретика искусства декораций.

Со 2 сентября до 11 января

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Вика Бегальская и Александр Вилкин из проекта «Аллохория». 2026
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Marina Gisich Gallery

Вика Бегальская и Александр Вилкин из проекта «Аллохория». 2026

«Аллохория», Marina Gisich Gallery (16+)

Художественный тандем Вики Бегальской и Александра Вилкина представит серию новых работ. Они продолжают исследовать границы человеческого восприятия визуальных образов. Фантасмагоричный мир авторов в этот раз будет раскрываться через глубину плоскости картины, создавая вселенную параллельно существующих и перетекающих друг в друга сюжетов.

Название выставки — «Аллохория» — отсылает к термину, которым в биологии описывают свойства растений переносить семена в другое место, используя «подручные» средства: ветер, воду, насекомых, человека. Предполагается: подобным образом зрители перенесут увиденные художественные смыслы в реальную повседневность.

С 19 сентября по 28 ноября  

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Ольга Чернышова. Белые ноты. 2026
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой MYTH Gallery

Ольга Чернышова. Белые ноты. 2026

«Представление», Myth Gallery (16+)

Персональная выставка Ольги Чернышовой посвящена размышлению о театре как явлении, где главными действующими лицами становятся не актеры на сцене, а зрители в зале. На живописных холстах засияют экраны телефонов, включающиеся, когда опускается занавес и гаснет свет. Их разрозненности противопоставлено единение музыкального хора.

С 11 сентября по 22 октября  

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Юлия Рибетки. Из проекта «Красная книга: верю каждому зверю». 2026
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Sobo Gallery

Юлия Рибетки. Из проекта «Красная книга: верю каждому зверю». 2026

«Красная книга: верю каждому зверю», Sobo Gallery (16+)

Соло-проект Юлии Рибетки посвящен звериному началу и отказу от антропоцентричности. В нем есть и деревня, и пашня, и курятник, и молочный утренник. Автор рассуждает о соотношении человечности и животности, пытаясь найти художественные средства для выхода из неразрешимого противоречия.

С 19 сентября по 25 октября  

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shutterstock|Bogdan Kovenkin

«Сцена действия», Музейно-выставочный комплекс «Манеж» (16+)

Выставку приурочат к 150‑летию Союза театральных деятелей России. В масштабный проект о театре, его законах и действующих лицах войдут живопись, графика, скульптура и видеоарт.

С 25 сентября по 14 февраля  

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kab.00. n.p.-k14 f. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru Романом Алсуфьевым

kab.00. n.p.-k14 f. 2025

«i.d ex — 01», «Станция» (18+)

Персональная выставка художника kab.00. Автор рвет с привычной и стабильной фигуративной живописью и отдается экспрессивной абстракции с жирными наплывами токсичных масс и разорванными материями. В этом вязком хаосе мы можем уловить все стандартные фазы кризиса: опустошение, бунт и конфликт, отчаяние и пересборку — все то, что почти всегда предшествует прорыву. Ключом к интерпретации этой абстракции становится синестетический опыт и глубокое сопереживание.

С 5 сентября по 1 ноября  

Запись через сообщения на почту contact@sturmgroup.art

Слава Saf
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой галереи "Охра"

Слава Saf

«Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией», крипта католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы (12+)

Галерея «Охра» покажет в пространстве католической церкви видеоарт, световые объекты, скульптуры, фиджитал, кинетическое искусство, инсталляции, 3D-печать, фотографию и другие медиумы. Проект опирается на философию Уильяма Берроуза и исследует хаос как катализатор мутаций и инструмент освобождения от тотального контроля.

До 27 сентября  

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Стас Фальков. Вход. 2026
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Namegallery

Стас Фальков. Вход. 2026

«異形 — Иная форма», Namegallery (12+)

Персональная выставка Стаса Фалькова продолжит его проект Un Voyage Sans Fin. Первая итерация разворачивалась в европейском культурном ландшафте и была связана с романтическим пониманием странствия — побегом, возвращением, поиском точки назначения. В новом проекте мы оказываемся в Китае, где меняется не только география, но и сама логика пути. Бесконечное путешествие начинает прочитываться скорее как круг сансары: движение без начала и конечной цели, существующее само по себе.

С 24 сентября  

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Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Стрит-арт хранения

«Реновация», «Авеню на Карповке» (16+)

Третья (и заключительная) часть совместного проекта «Стрит-арт хранения» и «АЙКИ АРТ» о локальных сценах уличного искусства в России. (Точка сборки — тема сохранения прошлого в настоящем.) В этой итерации показывают художников из Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Центральный мотив — преобразование городских пространств и те неизбежные противоречия, которые возникают, когда современный город наступает на исторические ландшафты.

До 11 октября  

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Катя Жилина. Ночная охота
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой галереи Елены Абрамовой

Катя Жилина. Ночная охота

«Мне не больно», Галерея Елены Абрамовой (12+)

На выставке соберут девять авторов, погруженных в мир собственной мифологии, где есть место фантазии и сказке. А еще обитают неведомые таинственные существа. Покажут холсты и картоны, акварели, скульптуру и объект, позволяющие задуматься над вопросами эскапизма, двойничества и трансгрессии.

С 10 сентября по 6 ноября  

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ОКТЯБРЬ

Валентин Серов. Голова Европы. 1910
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой KGallery

Валентин Серов. Голова Европы. 1910

«Серов и Коровин» (рабочее название), KGallery (16+)

Выставка расскажет о жизнях двух друзей-художников через их искусство. Покажут портреты современников, театральную графику, пейзажи, эскизы и путевые наброски. Отдельный блок составят произведения авторов, повлиявших на становление Серова и Коровина, — их учителей: Ильи Репина, Михаила Врубеля, Павла Чистякова, Василия Поленова, Алексея Саврасова.

Со 2 октября по 31 декабря  

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Андрей Сикорский. Фиксация
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Parazit Gallery

Андрей Сикорский. Фиксация

«Цемента III: Ноги в тазу», Parazit Gallery (18+)

Объединение «Паразит» представит третью итерацию выставочного проекта «Цемента». В этот раз художники поразмышляют о таких cвойствах бетона, как сила схватывания, предельная нагрузка давления раствора, тяжесть, а также — о возможных вариантах реакции и воздействия на изменение вышеуказанных характеристик.

Со 2 октября по 28 ноября  

Подробнее будет здесь

Ольга Чернышова. Сфера. 2025
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Левашовского хлебозавода

Ольга Чернышова. Сфера. 2025

«С листа», Левашовский хлебозавод (12+)

Еще одна персональная выставка Ольги Чернышовой. Здесь покажут графическую сторону творчества художницы. Название обыгрывает двойное значение слова «лист» — как бумаги для рисования и часть растения. Тем самым подчеркивается органический характер работ Чернышовой.

С 1 октября по 8 ноября  

Подробнее будет здесь

Павел Плетнев. Парфенон. 2026
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой DiDi Gallery

Павел Плетнев. Парфенон. 2026

«Лабиринт Павла», DiDi Gallery (6+)

Персональная выставка Павла Плетнева станет тотальной инсталляцией с живописью и объектами. Повествование разворачивается на фоне фантастического пейзажа, в котором художник предстает в образе одинокого путника. Герой направляется в медиацитадель исторических образов, смешанных с визуальным рядом повседневного потребления, и блуждает в лабиринте в попытках сформировать свое мироощущение и стиль.

Со 2 октября по 22 ноября  

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Кюблер Вернер. Царь Соломон и царица Савская. 1583
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Кюблер Вернер. Царь Соломон и царица Савская. 1583

«Линии света. Швейцарские рисунки для витражей XVI–XVII веков», Эрмитаж (галерея графики) (6+)

Выставка познакомит зрителей с рисунками для кабинетных витражей эпохи Ренессанса и маньеризма. Покажут около 50 листов разных локальных школ — Цюриха, Базеля, Шаффхаузена, Берна. Работы Тобиаса Штиммера, Даниэля Линдмайера, Кристофа Мурера и их современников позволят исследовать тематический репертуар витражного рисунка. Экспозицию дополнят гравированными образцами, к которым прибегали живописцы по стеклу, а также несколькими витражами.

С 28 октября по 28 февраля  

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Дима Филиппов. В воображаемой стране
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой галереи Anna Nova

Дима Филиппов. В воображаемой стране

«В воображаемой стране», галерея Anna Nova (16+)

Персональная выставка Димы Филиппова. Покажут новые фото и световые объекты, графическую серию и видео. Те охватывают основные методы работы художника: когда существующий ландшафт становится материалом для создания иного взгляда на пространство и способа взаимодействия с ним.

С 9 октября по 15 ноября  

Подробнее будет здесь

Синий карандаш. Фейк. 2022
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Стрит-арт хранения

Синий карандаш. Фейк. 2022

«Текстоцентричность», «Стрит-арт хранение» (16+)

Выставка объединит уличных художников , использующих в произведениях текст. Проект осмысляет литературоцентричность как важнейшую черту русской культуры, а концептуальных стрит-авторов представляет современными преемниками этой традиции.

С 16 октября по 13 января  

Подробнее будет здесь

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Театрального музея

«Волшебный мир театра», Санкт-Петербургский театральный музей (6+)

Интерактивная экспозиция в первом зале расскажет об истории театра от Античности и до начала XX века. Во втором зале покажут реквизиторский, костюмерный, гримерный цеха, а еще работу настоящих звуковых машин, создающих на сцене шум дождя или приближающегося поезда. А еще здесь можно будет примерить сценический костюм или маску.

С начала октября  

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Дмитриев М.П. Панорама Нижнего Новгорода. 1890-е
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой РОСФОТО

Дмитриев М.П. Панорама Нижнего Новгорода. 1890-е

«Россия 1896. К юбилею Всероссийской художественно-промышленной выставки в Нижнем Новгороде», «Росфото» (12+)

Зрителям покажут уникальные исторические фотографии знаковых мастеров и панораму русской жизни конца XIX века.

С 13 октября  

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НОЯБРЬ

Лионелло Спаде. Мучиничество апостола Петра. 1653
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Лионелло Спаде. Мучиничество апостола Петра. 1653

«Urbi et orbi: Рим барочный и Рим античный», Манеж Малого Эрмитажа (12+)

Выставка посвящена Риму XVI–XVIII веков. В это время он— религиозная и культурная столица Европы, интернациональный художественный центр, где произошли расцвет Ренессанса, революция Караваджо, триумф барокко и зарождение неоклассицизма. Экспозиция объединит повествование об образе Рима с рассказом о его архитектуре, искусстве и повседневной жизни. В ней будет представлено более 400 экспонатов: скульптуры и фрески, картины караваджистов и барочные полотна Пьетро да Кортона, терракотовые скульптуры Джанлоренцо Бернини и проекты его вечного противника Франческо Борромини, картины Гюбера Робера и Гаспара Дюге, настольное украшение по проекту архитектора Джузеппе Валадье и многочисленные гравюры и рисунки с видами города.

С 14 ноября по 14 марта  

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Дмитрий Сироткин
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Эрмитажа

Дмитрий Сироткин

«Рим — Петербург. О несходстве сходного. Фотографии Дмитрия Сироткина. Памяти Аркадия Ипполитова», Главный штаб Эрмитажа (6+)

Выставка представляет взгляд на вечный вопрос о сходстве и различиях между Петербургом и Римом. В сорока фотографиях фотограф Дмитрий Сироткин пытается воспроизвести genius loci двух городов, специально не отыскивая в них сходств, — сближения рождаются именно в силу родства объектов. Автор стремится избежать сиюминутного и случайного, и потому в центре его внимания оказываются обширные темы — древность и современность, величие и слабость, миф и жизнь.

С 14 ноября по 14 марта  

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Владимир Дмитриев. Автопортрет. 1916
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Театрального музея

Владимир Дмитриев. Автопортрет. 1916

«Четыре жизни художника Дмитриева», Музей музыки (16+)

Владимир Дмитриев был учеником Мейерхольда и Петрова-Водкина и в 1920–1940‑е оформлял легендарные спектакли в главных театрах Москвы и Петербурга. На монографической выставке покажут четыре раздела-главы, соответствующих первым четырем десятилетиям XX века. В экспозицию войдут более 200 произведений.

С 13 ноября  

Подробнее будет здесь

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