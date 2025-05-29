Как режиссер Никита Кобелев в 37 (!) лет возглавил Александринку — один из главных театров Петербурга и России

В июле 2024 года Никита Кобелев стал художественным руководителем Александринского театра, сменив на посту Валерия Фокина, занимавшего эту должность более двух десятилетий. Что уже удалось за почти год работы, как соблюсти баланс между солдаутами и качеством постановок, а также как соцсети повлияли на театральный язык режиссер рассказал театроведу и критику Олесе Пушкиной.
Никита Кобелев
Как участие в лаборатории во Пскове привело к руководсту Александринкой
Ты стал руководителем Александринского театра в 37 лет, как и Валерий Владимирович Фокин в свое время в московском Театре Ермоловой. Чувствуешь ли ты между вами профессиональные и человеческие параллели?
Да, это интересное совпадение. Мы немного говорили об этом с Валерием Владимировичем. Профессии худрука нужно учиться, как и умению существовать в этой должности. Это немного другое, чем просто режиссура. Фокин делился со мной своим опытом, но многое из того, что он рассказывал, я только начинаю понимать. Благо все-таки я в такой ситуации, что он рядом. Может поддержать, подсказать, дать совет (после ухода с поста худрука Валерий Фокин стал президентом театра. — Прим.ред.).
Как ты стал режиссером Александринского театра и познакомился с Валерием Фокиным?
Я вообще не представлял, что сюда попаду. Жил в Москве, ушел из театра им. Маяковского, где после ГИТИСа семь лет проработал штатным режиссером. На тот момент, кроме этой площадки, больше нигде не ставил. Думал, буду служить в разных театрах, но началась пандемия — все предложения о сотрудничестве перенеслись. В эту паузу меня пригласили поучаствовать в лаборатории в Псковском театре драмы им. Пушкина, где я поставил «Четыре дня» по Всеволоду Гаршину. Туда же приехал Фокин, спросил, кто участвует в проекте, и удивился, что я ушел из Маяковки. Потом Валерий Владимирович лично позвонил мне и предложил поставить в Александринском театре «Тварь» Валерия Семеновского. Пьеса меня заинтересовала, я ее до этого не знал. Так и началось наше сотрудничество. Получается, если бы я не поехал во Псков, возможно, этот звонок бы и не раздался.
Как говорится, остальное уже история.
Да, «Тварь» оказалась успешным спектаклем, появились другие постановки. Параллельно я работал и на других площадках — в МХТ, Театре Наций, новосибирском «Старом доме». А потом, когда Валерий Владимирович перешел на должность президента театра, он предложил мне стать худруком. Для меня было важно, что инициатива исходила именно от него. Дальше дело оставалось за самым сложным — не просто усесться в кресло, но соответствовать ему. Это не про что-то всем доказать, а про достойно делать непростую работу.
Спектакль Никиты Кобелева «На дне»
Про режиссуру как миссию и удовольствие
Режиссура — это определенный способ познания мира. Что она значит для тебя? И что любишь больше: этап подготовки или когда спектакль уже идет на сцене?
Согласен про способ познания мира. Прикасаясь к текстам, ты все равно «впитываешь» их автора, исследуешь его взгляды. Например, можно прожить год в мире Льва Толстого и пытаться найти ответы на вопросы, которые его волновали. А больше всего удовольствия я получаю от репетиций. Это пространство, где возможны открытость, свобода, безумные вещи. Мы сбрасываем социальные маски и пробуем быть ищущими, свободными художниками. Когда спектакль уже идет, он становится актерской зоной ответственности. Для режиссера самое классное — именно середина репетиционного процесса: я уже понимаю, что хочу увидеть, артисты — что им нужно играть. Все заряжены, еще нет предпремьерного стресса и тревоги. Ты еще не думаешь, как постановку воспримут, что скажут. Все остальное — признание, успех — вдохновляют, конечно, но ненадолго.
Я кайфую, когда сталкиваюсь с проблемой, и приходится ее преодолевать. Если процесс дается легко, это неинтересно. Хочется догадываться до чего-то, впервые понимать. Как 20, 30, 40 листов на бумаге становятся объемными? За счет чего? Этому учишься всю жизнь. Почему одно работает на сцене, а другое нет? Как и почему этот актер играет плохо, а тот хорошо?
То есть для тебя режиссура — своего рода аналитика?
Конечно. Разбор ситуаций, поведения персонажей, анализ материала. Но режиссура — это и о чувствах. Например, бывает наитие — ты можешь проснуться с интересной идеей. С одной стороны, режиссеру нужно все время быть увлеченным, с другой — уметь отойти и критически взглянуть на то, что делаешь.
Когда человек доходит до определенной высоты в карьере, начинается рефлексия. Надеюсь, мой следующий вопрос не прозвучит слишком пафосно, но есть ли у тебя миссия, как у режиссера? И в чем она?
Думаю, все проще. Хотелось бы делать качественный театр и не забывать, что это искусство, а не пустое развлечение. Сцена — про смыслы, образное мышление, фантазию, чувства, наконец, про сегодняшний день. Как говорит Валерий Владимирович Фокин, главная функция театра — поддерживать художественный уровень. Это, наверное, и есть моя задача как режиссера и худрука. «Миссия»— это все-таки пугающее слово.
Так или иначе у любого режиссера есть своя тема — мысли, которые кочуют из одного спектакля в другой. Что волнует тебя?
Наверное, человек в обстоятельствах морального выбора. Во всяком случае все мои последние спектакли строятся вокруг этого — «Воскресение», «На дне», до этого — «Лягушки». А еще растерянность и поиск опоры — меня привлекают дезориентированные герои, которые пытаются обрести себя заново, но это не всегда получается. В общем, меня волнует тема зыбкости и хрупкости нашей жизни. Хотя, возможно, следующая работа будет совсем о другом. Увидим.
Как поступить на курс Кудряшова и при чем тут журналистика
А почему ты в принципе решил заняться театром?
С детства я ходил в кружок, играл на сцене. Ближе к 11 классу, когда нужно было определяться, что делать дальше, появилась мысль об актерстве. В городе где я родился, Набережных Челнах, дела с театром шли не очень, но мы вместе с единомышленниками создали собственную студию. Потом я поехал на курсы в Москву, где впервые услышал имена, таких режиссеров, как Питер Брук и Ежи Гротовский. Позже случилась поездка в Петербург, спектакли МДТ и театра «На Литейном». Меня все это очень захватило — хотелось больше читать пьесы и театральные журналы, чаще смотреть премьеры. Снова возникла идея поступать на актера, но я не прошел. Пробовался во второй раз — тоже нет. Тогда я задумался о поступлении на режиссуру. Успел подготовить экспликацию (разработку будущего спектакля. — Прим.ред.), но не случилось — поздно пришел, курс уже набрали. Мне сказали, что проект интересный, и стоит подать документы в следующем году.
Я читала, что ты на журналиста учился…
Да, когда я не поступил, то искал запасной вариант. Решил, что пойду на журналистику — все-таки это творческая профессия — а параллельно буду снова готовиться. И вот так два года проучился, пока не попал в ГИТИС, в мастерскую Олега Львовича Кудряшова.
Никита Кобелев на репетиции
Как эмоциональные отзывы на спектакли в соцсетях работают лучше рецензий критиков
Сегодня билеты в театры, в том числе Александринку, продаются молниеносно. С чем ты это связываешь?
За последние годы зритель очень поменялся. Многие люди, по моим ощущениям, раньше не ходили в театр, а теперь начали. У них есть потребность в «отключении от реальности», разговоре, искренней энергии, честности. К тому же, стала очень активно работать система мнений. Тот же Telegram, где количество театральных каналов растет, как грибы после дождя — феномен последних двух-трех лет. Театр становится поводом для коммуникации. Я веду к тому, что раньше информация доходила до человека тяжелее. Тебе нужно было, скажем, купить журнал, чтобы прочесть рецензию. Сегодня подробная статья меньше влияет на потенциальных зрителей, чем емкий и яркий отзыв в сети. Я заметил: кто-то выложит материал — умный, хороший, длинный. На нем — пять лайков и один репост. А у текста в двух абзацах со словами «круто», «потрясающе» и «очень точно» — 150 сердечек и масса репостов. То есть двигателем пойти куда-то, по сути, становится яркая эмоциональная реакция.
Это влияет на профессиональное сообщество? Потому что оно как будто размывается, если отзыв в сети работает эффективнее, чем мнение театроведа.
Конечно, фидбэк от авторитетных критиков очень важен…
...но билеты тоже нужно продавать.
Билеты — это база, но важно, на какие спектакли ты предлагаешь прийти. Нужно умудриться и публику собрать, и качественный театр делать. И, конечно, огромная заслуга Фокина и всего коллектива Александринского театра, что зрители знают: здесь они увидят серьезные и современные работы, а не примитив и банальность. Одни постановки более удачные, другие менее, но все равно в них есть поиск, содержание и профессиональный уровень. Мне в этом смысле близок курс, которым движется театр.
Спектакль «На дне»
Почему Александринка — театр для режиссеров-авторов и какие спектакли ждать в новом сезоне
С этого места поподробнее. Какое лицо у Александринского театра для тебя?
Прежде всего, это площадка авторской режиссуры. Где постановщик, его идеи и взгляды являются определяющими. Автор спектакля — режиссер. Первым это провозгласил Мейерхольд, чей памятник находится во дворе Новой сцены. Еще для нас обязательно сопряжение со временем — актуальность и тем, и языка. Это не значит, что нужно всюду вставлять видео и искусственный интеллект или ходить по сцене только в современных костюмах. Вопрос в том, насколько режиссер чувствует время и эстетически, и тематически.
Сейчас мы начали в театре год молодой режиссуры, в рамках которого запустили несколько лабораторий очень разных по тематике. Одна — про связь между театром и видео («КиноТеатр»), другая — про синтез сцены и последних научных достижений («Театр. Алгоритмы будущего»), третья — про работы в необычных пространствах («Театр вне театра»), в рамках нее мы осенью покажем спектакли в «Астории», Русском музее, ДЛТ и на Левашовском хлебозаводе, последняя — «Сны Александринки», проекты в акустической трубе (архитектурной системе коридоров, идеально отражающих звук. — Прим.ред.). Когда мы открывали опен-колл, в общей сумме получили около 250 заявок от молодых режиссеров — это довольно большой охват.
Как на стадии отбора ты понимаешь, что у режиссера есть потенциал?
Когда вижу идею, для реализации которой придумана театральная форма. Уже по заявке можно понять, насколько режиссер современно и неожиданно мыслит. Для нас важны новация, дерзость, но при этом и художественность замысла. Хорошо, когда человек может быстро рассказать свою идею. За одну-две минуты. Обычно этого достаточно, чтобы понять, что он знает и хочет. Но вообще значение имеет масса факторов: я изучаю и резюме, и видеовизитку. По ним уже можно понять его психотип и сможет ли он прижиться в нашем театре и найти общий язык с актерами.
Никита Кобелев на репетиции
Какие планы у театра дальше?
В Александринке совсем недавно была премьера спектакля «Обломов» в постановке Андрея Прикотенко, в новом сезоне покажем «Лапшина» по мотивам повести Юрия Германа и фильма Алексея Германа — ставит Елена Павлова, еще будет «Гоголиада» Антона Оконешникова — в ее основе замысел Григория Козинцева: киносценарий, в котором соединились все петербургские повести Николая Васильевича. Остальные планы объявим уже в конце сезона.
А как ты проводишь свободное время? Куда ходишь, что смотришь?
Меня вдохновляют путешествия. Когда был в Риме и первый раз попал в Сикстинскую капеллу, захотелось по-настоящему погрузиться в итальянскую живопись эпохи Возрождения, к которой я раньше был равнодушен. Еще очень проникся недавно завершившейся в Эрмитаже прекрасной выставкой Каспара Давида Фридриха.
Не люблю сериалы, хотя «Рипли» и «Чернобыль» посмотрел на одном дыхании. В кино хожу, в основном, на авторские проекты, из последнего это были «Горная невеста», «Микки-17», «Идеальные дни». Конечно, слежу за фильмами Каннского и Венецианского фестивалей. Много читаю. Сейчас изучаю литературную биографию художника Давида Боровского, а параллельно с ней книги «Уолден, или Жизнь в лесу» Генри Торо, «Жизнь и судьбу» Василия Гроссмана и «Вегетарианку» последней нобелевской лауреатки Хан Ган.
Текст: Олеся Пушкина
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