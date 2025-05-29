Как режиссер Никита Кобелев в 37 (!) лет возглавил Александринку — один из главных театров Петербурга и России

Как участие в лаборатории во Пскове привело к руководсту Александринкой

Ты стал руководителем Александринского театра в 37 лет, как и Валерий Владимирович Фокин в свое время в московском Театре Ермоловой. Чувствуешь ли ты между вами профессиональные и человеческие параллели?

Да, это интересное совпадение. Мы немного говорили об этом с Валерием Владимировичем. Профессии худрука нужно учиться, как и умению существовать в этой должности. Это немного другое, чем просто режиссура. Фокин делился со мной своим опытом, но многое из того, что он рассказывал, я только начинаю понимать. Благо все-таки я в такой ситуации, что он рядом. Может поддержать, подсказать, дать совет (после ухода с поста худрука Валерий Фокин стал президентом театра. — Прим.ред.).

Как ты стал режиссером Александринского театра и познакомился с Валерием Фокиным?

Я вообще не представлял, что сюда попаду. Жил в Москве, ушел из театра им. Маяковского, где после ГИТИСа семь лет проработал штатным режиссером. На тот момент, кроме этой площадки, больше нигде не ставил. Думал, буду служить в разных театрах, но началась пандемия — все предложения о сотрудничестве перенеслись. В эту паузу меня пригласили поучаствовать в лаборатории в Псковском театре драмы им. Пушкина, где я поставил «Четыре дня» по Всеволоду Гаршину. Туда же приехал Фокин, спросил, кто участвует в проекте, и удивился, что я ушел из Маяковки. Потом Валерий Владимирович лично позвонил мне и предложил поставить в Александринском театре «Тварь» Валерия Семеновского. Пьеса меня заинтересовала, я ее до этого не знал. Так и началось наше сотрудничество. Получается, если бы я не поехал во Псков, возможно, этот звонок бы и не раздался.

Как говорится, остальное уже история.

Да, «Тварь» оказалась успешным спектаклем, появились другие постановки. Параллельно я работал и на других площадках — в МХТ, Театре Наций, новосибирском «Старом доме». А потом, когда Валерий Владимирович перешел на должность президента театра, он предложил мне стать худруком. Для меня было важно, что инициатива исходила именно от него. Дальше дело оставалось за самым сложным — не просто усесться в кресло, но соответствовать ему. Это не про что-то всем доказать, а про достойно делать непростую работу.