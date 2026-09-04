Эксклюзив! Вот новое пространство от команды «Вавилов Лофт» — с театром, «музеем шрифтов» Покраса Лампаса, барами и (что? да!!) рейв-клубами

У «Леннаучфильма» на Мельничной улице, 4 — новый сезон! Бывшую киностудию превращают в общественное пространство с барами, клубами, интернет-радиостанциями, студиями звукозаписи и арт-мастерскими. Тотальный перезапуск продюсируют «последние романтики петербургского редевелопмента» — Александр Басалыгин и его команда («Голицын Лофт», «Вавилов Лофт», «Брюллофт»). Собака.ru рассказывает, как одно из главных производств советских документалок (здесь снимали космос еще до полета Юрия Гагарина!) входит в новую роль, а также публикует список первых резидентов — от индустриального рейв-спота PVZ до независимого театра «Цехъ».
Главное о бывшей киностудии
«Леннаучфильм» появился в 1933 году как кинофабрика № 1 «Техфильм» и специализировался на научном и учебном кино — от хроники отечественной нейрофизиологии до подводных съемок. Первые годы работы пришлись на войну. Здесь создавали видеоинструкции на все случаи жизни: как обустроить огород и тушить зажигательные бомбы, учили тактике боя и правильной намотке портянок. Работа шла не только в тылу: операторы снимали и на фронте, а затем вручную проявляли пленку в лабораториях на Мельничной улице. Воду для технических нужд набирали из Обводного канала, аппаратуру перевозили на саночках.
История района началась задолго до «Леннаучфильма». В конце XVIII века эти земли, называвшиеся Стеклянкой, принадлежали фавориту Екатерины II князю Григорию Потемкину. Императрица передала ему стеклянный и зеркальный заводы, основанные еще при Петре I, а он перенес их сюда, поближе к своей усадьбе. Вскоре здесь возникли промзона и рабочая слобода. Позже предприятия отошли казне и стали Императорским стеклянным заводом. Об индустриальном прошлом напоминают Глазурная, Глиняная, Стеклянная, Фаянсовая, Хрустальная, Слободская улицы и Зеркальный переулок. Мельничная улица получила это название в 1952 году по местному комбинату.
После войны киностудия снова занялась документалками. Одной из ее главных звезд стал режиссер Павел Клушанцев, которого Джордж Лукас называл «крестным отцом “Звездных войн”». Он снимал фильмы о Луне, Марсе и космосе задолго до появления компьютерной графики. Его «Дорога к звездам» вышла в 1957 году — за четыре года до полета Юрия Гагарина, но путешествия за пределы Земли в ней показаны так, будто съемки проходили в условиях невесомости.
«Леннаучфильм» также известен громкими дебютами. Здесь, например, впервые в главной роли снялся Иннокентий Смоктуновский — в ленте «Дорога бессмертия» (1957). А 20 лет спустя местные камеры запечатлели и одно из выступлений Владимира Высоцкого — сам бард называл эту запись своим «исполнительским дебютом в кино».
Главное про общественное пространство
К моменту тотального перезапуска исторический комплекс за Обводным каналом выглядел готовой декорацией для техно-хоррора — его не ремонтировали и не перестраивали с советских времен.
О кинопрошлом легендарного производства напоминали лишь студия анимации «Мельница» (ее худрук Константин Бронзит — «крестный отец» «Лунтика», лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» и трижды (!) номинант на «Оскар») и разрозненные студии звукозаписи, в том числе бывшая репетиционка Андрея Князева из «Короля и Шута». Большая часть территории при этом пустовала и постепенно приходила в упадок.
«Заброшки» вековой давности не испугалась команда «БС АРТ ДЕВ» во главе с Александром Басалыгиным. В ее портфолио уже есть опыт редевелопмента недвижимости, которую другие инвесторы предпочитают обходить стороной. Среди них — затопленный особняк обер-прокурора Святейшего синода («Голицын Лофт»), заброшенный Институт оптики имени Вавилова («Вавилов Лофт») и руинированный Дом Брюллова («Брюллофт»).
Теперь четыре четырехэтажных здания на Мельничной улице (общая площадь — около 20 тыс. кв. метров, а высота потолков — до 3,6 метра) постепенно заселяют новые резиденты. Здесь уже работают независимый театр, андеграундные бары и клубы, интернет-радиостанции, а также свободные художники и музыканты.
Собака.ru публикует полный список.
- «Цехъ» — независимый театр, где показывают собственные спектакли и постановки приглашенных команд, проводят режиссерские лаборатории и экспериментальные проекты.
- Timeofnight — промо-группировка, известная вечеринками в стиле drum & bass. В ее собственном пространстве работают студии диджеинга и аудиопродакшена, а на соседней террасе М4 проводят события в формате open air.
- Е4 — клуб от drum & bass-сообщества Exit4 Sound с «темным вайбом», сценой и танцполом.
- PVZ — концертная площадка для живых выступлений в индустриальных декорациях с фокусом на «концерты, рейвы, поминки».
- «Тупик» — арт-лофт с барной стойкой, сценой и лаунж-зоной с неоном, винилом и граффити на краснокирпичных стенах и ретро-Волгой.
- «Локация» и Radio Sezon — интернет-радиостанции с диджейскими сетами в прямом эфире и музыкальными программами с приглашенными гостями.
- Студии звукозаписи Александра Загрянского и Василия Мельникова — профессиональные пространства для музыкантов.
- Арт-мастерские Александра Бойцова и Елены Граф — творческие лаборатории художников, работающих над созданием реплик известных произведений искусства и другими проектами.
В наследство от киностудии досталась профессиональная шумоизоляция. Павильоны, рассчитанные на запись и производство кино, идеально подошли творцам, которые занимаются саунд-практиками. Еще один бонус: жилые кварталы находятся далеко, поэтому громкие ивенты не приходится устраивать прямо под окнами соседей.
Александр Басалыгин
Идеолог и основатель «БС АРТ ДЕВ»
Мы взяли «Леннаучфильм», потому что это гигантский квартал с улицами, переулками и всем на свете. У нас уже работают бары и клубы, проходят большие фестивали. Здесь много гектаров земли, и можно шуметь — это абсолютно уникальная история.
Что еще важно: это супердешевая локация по аренде. Мы можем давать очень низкую цену для новых резидентов. В центральных районах таких ставок вообще не существует.
Мы еще будем раскрашивать, улучшать и заселять «Леннаучфильм». И очень рассчитываем, что он впитает в себя энергию «Лиговского 50», который скоро закроется, и большое количество людей оттуда придет к нам.
Масштаб площадки уже успели оценить участники Polygon Rave, когда сразу несколько пространств бывшей киностудии превратились в танцполы, на которых перед двумя тысячами гостей выступили более 120 артистов. Это был самый впечатляющий эпизод в новом сезоне «Леннаучфильма» и, как обещают его создатели, далеко не последний. За анонсами можно следить здесь.
Бонус: «музей шрифтов» от Покраса Лампаса
У «Леннаучфильма» уже появилась достопримечательность, ставшая отдельным поводом для визита. Этим летом Покрас Лампас создал на корпусах бывшей киностудии крупнейшую граффити-роспись Петербурга площадью более тысячи квадратных метров. Основой стала фраза «Не бойтесь мечтать!» из фильма Павла Клушанцева «Марс»: художник повторил ее около двух тысяч раз, каждый раз меняя начертание.
Проект стал продолжением коллаборации Покраса Лампаса и «БС АРТ ДЕВ» «Культ_Прорыв», которая превращает городские фасады и арки в самостоятельные арт-объекты. В случае «Леннаучфильма» получился настоящий музей шрифтов под открытым небом — и одновременно гигантская фотодекорация. Место, где десятилетиями снимали кино, снова оказалось в кадре. Только теперь камеры сюда приносят сами петербуржцы.
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