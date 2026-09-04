Эксклюзив! Вот новое пространство от команды «Вавилов Лофт» — с театром, «музеем шрифтов» Покраса Лампаса, барами и (что? да!!) рейв-клубами

После войны киностудия снова занялась документалками. Одной из ее главных звезд стал режиссер Павел Клушанцев, которого Джордж Лукас называл «крестным отцом “Звездных войн”». Он снимал фильмы о Луне, Марсе и космосе задолго до появления компьютерной графики. Его «Дорога к звездам» вышла в 1957 году — за четыре года до полета Юрия Гагарина, но путешествия за пределы Земли в ней показаны так, будто съемки проходили в условиях невесомости.

«Леннаучфильм» также известен громкими дебютами. Здесь, например, впервые в главной роли снялся Иннокентий Смоктуновский — в ленте «Дорога бессмертия» (1957). А 20 лет спустя местные камеры запечатлели и одно из выступлений Владимира Высоцкого — сам бард называл эту запись своим «исполнительским дебютом в кино».