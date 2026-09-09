Личный опыт: как я сходила на «книжные свидания» филолога-комикессы Ксении Прихотько? И нашла ли там любовь?

15:00. Подготовка — от чувства стыда до гаданий на Сильвии Плат

До свиданий остается меньше часа, и тема книг мгновенно триггерит тревожность. Готова поспорить: дело в фантомном (и недочитанном!) школьном списке литературы на лето. Старательно перебираю в голове воспоминания: что из последнего листала перед сном? Может, рассказать будущему визави про «Семь способов засолки душ» Богдановой и в параллель — про собственное исследование сект? Нет, Лиза, это пугающе. Ну а перечитанный в августе «Котлован» Платонова чем лучше? И вообще, это нормально, что на чтение мне хватает времени и сил только в очередном «Сапсане»? Не стыдно ли, что я до сих пор не состою в книжном клубе соосновательницы «Антиглянца» Татьяны Столяр?…

Ладно, нужен чит-код, который поможет начать разговор. Может, предложить гадание по страницам романа? Изучаю полку на предмет фаворитов и выбираю «Под стеклянным колпаком» Плат. Да, опус о депрессии — не самый очевидный текст для предсказаний, но, как вы уже догадались, ничего светлого и доброго в моей библиотеке все равно не найдется. В метро перебираю варианты ответов на возможные вопросы: за что в детстве любила Линдгрен? Почему так и не дочитала «Войну и мир»? В чем причина моей привязанности к русской мистике, вроде «Кадавров» Поляринова?…

16:00. Правила игры (и тамбурин Евгения Цыганова!)

На месте выясняется, что на 15 девушек приходится всего один парень. Ведущая букдейтинга — Ксения Прихотько — успокаивает: мы здесь не только чтобы «объединить с кем-то свою библиотеку», но и завести друзей. Пока изучаем правила, вокруг собирается толпа наблюдателей.

Итак, каждая пара общается всего по две минуты. Раунды заканчиваются звуком тамбурина, на котором играет актер Евгений Цыганов в группе «Ме4та» (да-да, сакральный предмет, заряженный на удачу!). Говорим строго о книгах. Врать, читал ли произведение, можно. Сначала тащим карту из колоды с названиями текстов, следом — из колоды с вопросами по произведениям. Например, может выпасть «Улисс» Джойса, а в пару к нему дилемма: «Как выглядела бы экранизация Андреасяна?» Правильного ответа нет, но душа подсказывает, что в главных ролях были бы Прилучный и Моряк.