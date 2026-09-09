Личный опыт: как я сходила на «книжные свидания» филолога-комикессы Ксении Прихотько? И нашла ли там любовь?

Где искать мэтч в эпоху усталости от диджитала? Например, на «книжных свиданиях» — спиддейтинге, где говорят о Рабле, Рембо и прочих литературных крашах. В надежде встретить современного мистера Дарси редактор Собака.ru Лиза Вельяминова отправилась на хитовую игру, организованную фестивалем «Книжный сад». Рассказываем, что из этого получилось.
Бонус! Интервью с блогером и соавтором проекта Ксенией Прихотько — о лайфхаках в поиске партнера и обсуждении фикшена и нон-фикшена как идеальном поводе для знакомства.
15:00. Подготовка — от чувства стыда до гаданий на Сильвии Плат
До свиданий остается меньше часа, и тема книг мгновенно триггерит тревожность. Готова поспорить: дело в фантомном (и недочитанном!) школьном списке литературы на лето. Старательно перебираю в голове воспоминания: что из последнего листала перед сном? Может, рассказать будущему визави про «Семь способов засолки душ» Богдановой и в параллель — про собственное исследование сект? Нет, Лиза, это пугающе. Ну а перечитанный в августе «Котлован» Платонова чем лучше? И вообще, это нормально, что на чтение мне хватает времени и сил только в очередном «Сапсане»? Не стыдно ли, что я до сих пор не состою в книжном клубе соосновательницы «Антиглянца» Татьяны Столяр?…
Ладно, нужен чит-код, который поможет начать разговор. Может, предложить гадание по страницам романа? Изучаю полку на предмет фаворитов и выбираю «Под стеклянным колпаком» Плат. Да, опус о депрессии — не самый очевидный текст для предсказаний, но, как вы уже догадались, ничего светлого и доброго в моей библиотеке все равно не найдется. В метро перебираю варианты ответов на возможные вопросы: за что в детстве любила Линдгрен? Почему так и не дочитала «Войну и мир»? В чем причина моей привязанности к русской мистике, вроде «Кадавров» Поляринова?…
16:00. Правила игры (и тамбурин Евгения Цыганова!)
На месте выясняется, что на 15 девушек приходится всего один парень. Ведущая букдейтинга — Ксения Прихотько — успокаивает: мы здесь не только чтобы «объединить с кем-то свою библиотеку», но и завести друзей. Пока изучаем правила, вокруг собирается толпа наблюдателей.
Итак, каждая пара общается всего по две минуты. Раунды заканчиваются звуком тамбурина, на котором играет актер Евгений Цыганов в группе «Ме4та» (да-да, сакральный предмет, заряженный на удачу!). Говорим строго о книгах. Врать, читал ли произведение, можно. Сначала тащим карту из колоды с названиями текстов, следом — из колоды с вопросами по произведениям. Например, может выпасть «Улисс» Джойса, а в пару к нему дилемма: «Как выглядела бы экранизация Андреасяна?» Правильного ответа нет, но душа подсказывает, что в главных ролях были бы Прилучный и Моряк.
16:30. Крах надежд на романтический хэппи-энд
Жму руку первой собеседнице. Нам достается «Дар» Набокова, и я тут же признаюсь: «Не читала!» Напарница поддерживает: «Я тоже, но зато осилила “Волшебника” и “Лолиту”. Больше всего мне нравится отношение Набокова к жене. Он любил ее и был одним из немногих русских писателей, кто не изменял». Парирую: «А я думала, главный гринфлаг — Чехов!» Заканчиваю диалог подробным рассказом о том, как «Лолита» десятки раз упоминается в файлах Эпштейна. Кажется, или это заявка на высший балл в спиддейтинге?
Затем (с верой в лучшее!) сажусь за стол к единственному парню. Мы трагически не совпадаем в чувстве юмора, и разговор оказывается далек от ромкомов. И это мы еще обсуждали «Фрагменты речи влюбленного» Ролана Барта! Расходимся на неловком поиске немыслимых ответов на вопрос: «Что было бы, если бы главный герой умер в начале?»
Быстрый темп и вереница знакомств автоматически включают азарт. Впереди шесть раундов, где я обсуждаю кастинг Юры Борисова на роль Пушкина, чувство вины из-за брошенных книг и психологические проблемы Толстого (ну как можно было оставить свою семью в Ясной Поляне и уйти странствовать?!). А заодно медленно, но верно начинаю ненавидеть «Невыносимую легкость бытия» Кундеры. Ничего личного, просто она попалась три раза подряд.
17:00. Слезы: мои и Николая Солодникова
Последний раунд! Мы с визави погружаемся в миры «Денискиных рассказов», и она признается: с книгой Драгунского связано главное детское разочарование. «Мама обещала Дениске, что, если он доест кашу, его отведут в Кремль. Я представляла, что это настоящий Диснейленд, а когда впервые туда попала, жутко расстроилась. Он того не стоил! Особенно Оружейная палата». И хотя это свидание не закончилось мэтчем, я определенно о нем не пожалела. На финальном аккорде пролил бы слезу даже журналист Николай Солодников, а уж я и подавно.
«Мы — книжные сводники»
Ксюша, как появился букдейтинг? Ты — автор формата?
Только отчасти! Первые свидания состоялись на благотворительном фестивале «Фонарь». Его команда составила карточки с названиями произведений и предложила людям их обсудить. Позже мы с сестрой докрутили идею, придумав список вопросов по книгам. Проект в его новом виде мы протестировали в прошлом году на фестивале «Книжный сад», и он сразу стал популярным. Выстроилась целая очередь из желающих: вместо двух раундов знакомств пришлось проводить четыре. С тех пор мы регулярно устраиваем эту игру в букинистическом магазине «Академия», а сейчас даже готовим для продажи специальную колоду карточек вместе с «Подписными изданиями».
Почему проект стал хитом? Это симптом усталости от приложений для знакомств?
Да, и очевидный! Люди сейчас ищут пару скорее не онлайн, а в микрокомьюнити по интересам. У них есть запрос не только на то, чтобы познакомиться с романтическим партнером, но и с другом. Мы стараемся создать для этого безопасное пространство.
Неужели искать любовь в Twinby или Pure бесполезно? Удаляем профили?
Скорее, вопрос в качестве связи, которую вы ищете. Скажу по своему опыту: «книжные» люди хотят именно глубокого контакта. Во время букдейтинга время на общение ограничено, но вы успеете понять, смотрите ли в одну сторону, цитируете ли похожих авторов и сходитесь ли в чувстве юмора.
Почему книги — хороший повод для знакомства?
Они требуют определенного порога для входа и сразу задают определенную степень глубины разговора. Если ты знаешь, что и как человек читает, это автоматически делает его более интересным собеседником. Увы, не существует приложений для знакомств, в которых можно отмечать прочитанное, как в Letterboxd. Так что мы — книжные сводники.
Ты тоже ищешь пару среди книжных фанатов?
Я люблю людей, которые работают в книжных или как-то с ними связаны. И да, сейчас будет признание: мои первые свидания обычно проходят в магазинах «Академия» или «Подписные издания». Я изучаю, на какие тексты человек обращает внимание. Это важный способ понять, кто перед тобой.
Нужно ли быть книгофилом, чтобы участвовать в букдейтинге?
Нет, можно быть хорошим фантазером и человеком, у которого подвязан язык. Главное — желание знакомиться и готовность вступать в контакт с собеседником. Это правда сложный навык в эпоху диджитала. Мы привыкли, что можно просто свайпнуть влево или вправо, а навыком ведения беседы и готовностью делиться своими интересами обладают немногие.
Помог ли проект кому-то найти пару или друга?
Как правило, раунды всегда заканчиваются тем, что кто-то идет дальше гулять и обсуждать книги. Горжусь тем, что однажды даже самоорганизовалось целое сообщество.
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