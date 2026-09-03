Страсти по панацее: почему «Большая фарма» — один из самых захватывающих сериалов года?

Ситуация быстро набирает обороты: в нее оказываются втянуты семья Гиреева (детей Евгения и Полину играют Сергей Горошко и Ольга Лерман), сам Меркулов, китайский фармакологический гигант, который в России представляет цепкая Ирина (Светлана Ходченкова), блогеры со СМИ и кто только не. Словом, количество причастных персонажей в истории с препаратом, названным «Люминовит», с каждым сюжетным поворотом растет как снежный ком. Само собой, здесь переплетаются и сложные личные отношения, и амбиции всех участников, и финансовые интересы корпораций, а в сражении за обладание заветной формулой-панацеей в ход идут самые разные средства — причем в основном очень сомнительные с этической точки зрения.

Умение Олега Маловичко рассказывать захватывающие истории известно давно — и остается только радоваться, что с каждым новым его проектом планка как минимум не падает. «Большая фарма» — крайне динамичный и практически нигде не провисающий сериал, который выдает твисты ровно в те моменты, когда это действительно нужно.

Вокруг несуществующего в реальности лекарства закручивается лихой корпоративный триллер. Гиреевы мечутся между высокой миссией, попытками сохранить нормальные отношения с родственниками и денежными вопросами, озабоченный прибылью олигарх Меркулов постоянно оказывается антикризисным менеджером (причем невероятно симпатичным в своем отрицательном обаянии), Ирина любой ценой хочет заполучить контракт на массовый выпуск для своего начальства, над всем этим сгущается общественный резонанс и так далее, и тому подобное — причем тревожность происходящего растет от серии к серии.