Страсти по панацее: почему «Большая фарма» — один из самых захватывающих сериалов года?

На платформе Okko вышли первые эпизоды «Большой фармы» по сценарию Олега Маловичко (автора «Хрустального», «Трассы», «Нулевого пациента» и «Лихих»). Собака.ru рассказывает, чем именно история о создании и производстве лекарства от рака заставит досмотреть ее до конца.
Пара провинциальных ученых, Гиреев (Игорь Гордин) и Шульгин (Сергей Уманов), последние три десятилетия работали над лекарством от рака — и наконец совершили фантастический прорыв. После того как смертельно опасная опухоль, как по мановению волшебной палочки, пропадает у лабораторной мыши, они решают протестировать его на себе. Гиреев на какое-то время впадает в кому, но быстро становится ясно: препарат не опасен, и его можно использовать на людях. Более того, он действительно помогает: инъекция спасает жизнь миллиардера Меркулова (Антон Васильев). Начинается борьба за серийное производство.
Ситуация быстро набирает обороты: в нее оказываются втянуты семья Гиреева (детей Евгения и Полину играют Сергей Горошко и Ольга Лерман), сам Меркулов, китайский фармакологический гигант, который в России представляет цепкая Ирина (Светлана Ходченкова), блогеры со СМИ и кто только не. Словом, количество причастных персонажей в истории с препаратом, названным «Люминовит», с каждым сюжетным поворотом растет как снежный ком. Само собой, здесь переплетаются и сложные личные отношения, и амбиции всех участников, и финансовые интересы корпораций, а в сражении за обладание заветной формулой-панацеей в ход идут самые разные средства — причем в основном очень сомнительные с этической точки зрения.
Умение Олега Маловичко рассказывать захватывающие истории известно давно — и остается только радоваться, что с каждым новым его проектом планка как минимум не падает. «Большая фарма» — крайне динамичный и практически нигде не провисающий сериал, который выдает твисты ровно в те моменты, когда это действительно нужно.
Вокруг несуществующего в реальности лекарства закручивается лихой корпоративный триллер. Гиреевы мечутся между высокой миссией, попытками сохранить нормальные отношения с родственниками и денежными вопросами, озабоченный прибылью олигарх Меркулов постоянно оказывается антикризисным менеджером (причем невероятно симпатичным в своем отрицательном обаянии), Ирина любой ценой хочет заполучить контракт на массовый выпуск для своего начальства, над всем этим сгущается общественный резонанс и так далее, и тому подобное — причем тревожность происходящего растет от серии к серии.
Помимо прочего, выглядит это очень изобретательно — режиссер Данил Чащин и оператор Батыр Моргачев, снимавший «Аутсорс», за счет цветокоррекции и совершенно неожиданных ракурсов делают «Большую фарму» максимально привлекательной с точки зрения визуала.
Да и пережитая пандемия и фармакологическая истерика на ее фоне оставляют полное ощущение, что происходящее на экране вполне реалистично. Если вскоре действительно появится лекарство от рака — что тогда? В любом случае, хорошо написанная фантазия на эту тему никогда не будет лишней — как говорится, не ждем, а готовимся.
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