«Вы — колонна, которая держит культуру. Остальные — хорьки, которые чихают от восторга»: Богомолов спросил Фокина про плевок в зрительный зал и мягкотелость молодых

Богомолов: Понятно, что это интервью я лично сам отредактирую. И я буду, естественно, спрашивать вещи, которые меня волнуют, — тем более что мы с вами за последние годы, так получилось, сошлись в профессиональной работе и в каком-то сотрудничестве интенсивном. Творческий путь — понятная тема, и наверное, мы ее как-то коснемся. Но вы — активно действующий режиссер. И мне кажется правильным говорить с вами про сегодняшнее состояние театра. И что будет дальше.

Сейчас мы находимся в каком-то таком временном узле, куда нити сходятся и откуда они расходятся. Сегодня утром я вышел из «Астории» и пошел на эту выставку «Русский императив» в «Манеже», посвященную русскому искусству в контексте войны. Я хочу спросить вас…

Все мы сейчас оказались в этом контексте. И я сейчас не про цензуру или самоцензуру. И не о возможности или невозможности о чем-то говорить, а о внутреннем ощущении. Как вы чувствуете: этот контекст влияет на ваше внутреннее состояние? И как он отразился на вас как на режиссере?

Фокин: Конечно, это не может не задеть. Но я живу уже долго. И проходил через очень разные периоды. Бывали периоды чуть лучше, чуть хуже. И давай скажем прямо: война всегда сопровождает Россию. И я даже понимаю почему. Потому что большая очень страна, и ее многие хотят «укоротить»… А человек, который носит 46-й размер обуви, ну не можешь ты его загнать в 37-й. Да и вообще — войны сопровождают человечество. Это трудно принять, потому что жизнь человеческая — это самое ценное. Но при этом тысячелетиями люди друг друга убивают.

Наш с тобой любимый автор Достоевский писал еще200 лет назад о том, что как били дубинкой по голове друг друга люди, так и продолжают бить. И сейчас то, что мы проживаем, — это еще одна боль. Поэтому это «узнаваемая» ситуация для меня — это и «узнаваемая» боль. Не вызывающая паники. Но это не значит, что я живу ровно — мол, у вас очередные военные действия, а я занимаюсь другим. Нет. Для меня очень важно, чтобы ощущение этой огромной, но вечной боли, которую приносит всегда война, — чтобы оно не впрямую, не в лоб, но чтобы через то, что я делаю, зацепило как-то людей. Потому что, вообще-то говоря, для меня самое главное — это строительство человека.