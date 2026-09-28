Гитара Высоцкого, занавес Мейерхольда и картины школы Рембрандта: каким получился театральный блокбастер в «Манеже» — выставка «Сцена действия»?

Архитектор выставки «Сцена действия», куратор

Мы с командой начали работать над проектом после Нового года. Для такого масштаба это экспресс-режим: очень быстрое придумывание и плотная, быстрая реализация. Первым импульсом для создания архитектурного решения стала мысль: «Если мы говорим о театре, нужен амфитеатр». Потом она стала расходиться, как круги по воде от брошенного камня (это видно в плане застройки экспозиции — стены живут как волны!). Возникли ступеньки, метафора зрительских мест. И тогда же мы поняли, что надо менять оптику. А именно: здесь произведения смотрят на нас, а не наоборот. Они зрители, а мы — герои на сцене.

Самым сложным в подготовке было понять, как разместить в пространстве и между собой почти тысячу объектов. А самым интересным для меня — возникающие между произведениями связи. Например, как работа школы Рембрандта или парсуна XVII века, которые мы показываем в связи с первой в России постановкой «Артаксерксово действо», начинают работать с произведениями прошлого столетия? Это колебание, присутствующее во всех частях экспозиции, обостряет внимание.