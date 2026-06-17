Как художник Покрас Лампас переизобрел себя и стал супергероем кастома и арт + фэшн-перформансов?

А есть у бренда POKRAS LAMPAS® вещи, созданные самостоятельно — с нуля?

Сейчас мы делаем кимоно. Когда мы выступали на Новой сцене Александринки с перформансом, в котором я рисовал под музыку — в сопровождении оркестра с завязанными глазами, часть музыкантов уже были в моих вещах. Это супервещь из черного денима с внешними необработанными швами. Мы экспериментируем с расстоянием от шва до нитей. В одном образце отступ был несколько миллиметров — драпировка получилась неидеальной. В другом сделали около сантиметра — получилось гораздо лучше. Люблю хороший деним за то, что он красиво стареет. На мероприятия люди иногда приходят в моих старых вещах — из коллаборации с ДЛТ 2018–2019 годов. Интересно наблюдать, как деним стареет.

Даже когда я работаю с брендами над коллаборациями, я не просто предлагаю принт. Я прихожу с пониманием лекал, конструкции, модификаций. Сейчас у меня готовится большая коллаборация на 2027 год с крупным российским брендом. К сожалению, ничего рассказать не могу — жесткий NDA.

Ты в стритвире почти десять лет — как создатель и как потребитель. Можешь сформулировать, как он изменился? Как протекает стрит-­эволюция?

Китай решает: уровень качества одежды очень сильно вырос. Я не про высокий люкс, а именно про стритвир, а также средний и базовый сегменты. Если сравнить вещи десятилетней давности, произведенные в Китае, с сегодняшними, разница огромная. Недавно мне пришла посылка от .solutions. Я очень люблю то, что делает Глеб Костин. Иногда даже думаю: зачем производить свои вещи в этом сегменте, если есть люди, которые делают это идеально?

Ребята производят в Китае. Мне пришли его штаны — все сделано безупречно. Каждая кнопка брендирована, отличный фит. А внутри карманов напечатан текст: он попросил ChatGPT прожарить его же штаны и перенес этот текст на подкладку. Получилось иронично и очень круто.

Я смотрю на такие вещи и понимаю: есть люди, которые любят создавать одежду. А художники часто любят другие процессы — перформансы, эксперименты. Поэтому совмещать арт и моду сложно. Обычно человек выбирает одно из двух.