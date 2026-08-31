Лучшие сериалы сентября 2026-го: «Трудно быть богом», новый сезон «Олдскула» и продолжение «Гангстерленда»

А также — возвращение «Медленных лошадей» и «Джентльменов» Гая Ричи, экранизация Диккенса «Повесть о двух городах» с Китом Харингтоном, второй сезон «Газеты», спин-офф «Джека Ричера» «Нили» и многое другое! Собака.ru рассказывает о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в сентябре.
ГЛАВНОЕ
«Олдскул», 2 сезон (16+)
Новые серии обаятельного комедийного мокьюментари про строгую учительницу математики старой формации Марию Павловну (Мария Аронова), сменившую привычную работу на преподавание в престижном лицее у расслабленных детей непростых родителей. Все ради того, чтобы быть поближе к внучке (Таисья Калинина), с которой она не общалась десять лет из-за ссоры с дочерью. Спойлер: к концу первого сезона весь коллектив милых чудаков столичной школы и их учеников становится чуть ли не родным.
В касте сериала также Роман Маякин («Сергий против нечисти»), Игорь Хрипунов («Пальма»), Дэниел Барнс («Москва слезам не верит. Все только начинается») и Ефим Шифрин. Режиссеры — Александр Жигалкин («Папины дочки») и Евгений Шелякин («Красный 5»).
С 1 сентября, Start, Premier
«Трудно быть богом», премьера (18+)
Новая попытка адаптации истории о столкновении застрявшей на уровне Средневековья инопланетной цивилизации и прогрессивных землян. На этот раз — в сериальном формате. Шоураннером проекта выступил Теймур Джафаров («13-я клиническая»), сценарий написал автор «Слова пацана» Андрей Золотарев, режиссером стал Дмитрий Тюрин («Триггер»). В касте — сербский актер Александар Радойичич, а еще Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Никита Кологривый, Леонид Ярмольник и многие-многие другие.
С 3 сентября, Wink
«Гангстерленд» / MobLand, 2 сезон (18+)
Продолжение криминальной драмы, в производстве нескольких эпизодов которой поучаствовал режиссер Гай Ричи. В центре сюжета — могущественная династия лондонских гангстеров Харриган со связями по всему миру.
Членов клана играют сплошь звезды — Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен. Сценарий написал Ронан Беннетт — автор «Дня шакала».
С 18 сентября, Paramount+
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Любопытная Варвара», 3 сезон (6+)
Наивный, но обаятельный детский детектив о юной сыщице (в духе Уэса Андерсена!) стал лучшим сериалом на фестивале «Пилот» в 2024 году. Напомним, Варя (Полина Айнутдинова) — вундеркинд, она интересуется криминалистикой и мечтает раскрывать преступления. На каникулах девочка приезжает погостить к бабушке с дедушкой в поселок Верховой, вскоре выясняется, что там творятся очень странные дела. В третьем сезоне героиня Варвара и ее друг Вася едут в детский лагерь, где берутся за очередное расследование.
Шоу основано на серии книг Георгия Ланского, а режиссером новых серий стал Марк Нуриев.
С 1 сентября, Wink
«Шурик и Шарик», 3 сезон (12+)
Продолжение комедийного мультсериала о трех друзьях из вымышленного города Подмосковска — тихом Шурике, амбициозном Жоре и рассудительном Платоне. Вместе с ними живет веселый пес Шарик: вся компания периодически вляпывается в самые нелепые ситуации. Режиссер первых сезонов не поменялся — это Федор Абрамов и его соавторы.
С 1 сентября, Okko
«Джентльмены» / The Gentlemen, 2 сезон (18+)
Возвращение спин-оффа одноименного фильма Гая Ричи — режиссер написал его сценарий и поставил несколько эпизодов. Главная роль у Тео Джеймса из второго сезона «Белого лотоса» и «Жены путешественника в времени». Он играет военного в отставке Эдди, которому достается в наследство от отца вместе с поместьем наркобизнес — подземная плантация с запрещенной «травкой».
В касте «Джентльменов» также — Кая Скоделарио («Молокососы»), Дэниэл Ингс («Сексуальное просвещение») и любимец Ричи Винни Джонс («Костолом», «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола»).
С 3 сентября, Netflix
«Околоточный», премьера (18+)
Ретро-детектив об околоточном надзирателе Иване Хватове (Александр Устюгов), в декорациях XIX века расследующем жестокое убийство целой семьи. В проекте также снялись Марина Александрова, Иван Колесников, Александр Балуев и другие, а его режиссером стал Нурбек Эген («Атом», «Калимба»).
С 3 сентября, «Иви»
Сериал «Чед Пауэрс» / Chad Powers, 2 сезон (18+)
Спортивная комедия на основе реальной пранк-истории о футболисте со сложным характером Рассе, который решает перезапустить карьеру и придумывает себе новую личность — добряка Чеда Пауэрса. После чего идет в новую команду-аутсайдер, которая только рада такому приобретению.
Протагониста сыграл Глен Пауэлл («Я не киллер»), он же выступил одним из авторов сценария вместе с Майклом Уолдроном («Локи»).
С 3 сентября, Hulu
«Марик», премьера (18+)
Драма Егора Бероева («Кукла») о военном враче Марке (Василий Копейкин), вернувшемся в родной Мариуполь. Чтобы начать новую жизнь, он устраивается работать в скорую помощь — что поможет ему отпустить прошлое и найти любовь. В касте — Владимир Стержаков, Никита Тезин и Анастасия Жданова.
С 4 сентября, «Кион»
«Повесть о двух городах» / A Tale of Two Cities, премьера (18+)
Экранизация одноименной книги Чарльза Диккенса о переплетении судеб адвоката Сидни Картона (звезда «Игры престолов» Кит Харингтон) и аристократа-эмигранта Чарльза Дарнея (Франсуа Сивиль из «Разбитых сердец») во времена Французской революции. Режиссером выступил Ричард Кларк (сериал «Война миров»).
С 6 сентября, MGM+
«Почти настоящий детектив», премьера (16+)
Комедия с Максимом Лагашкиным, который здесь играет московского актера, ставшего свидетелем ограбления банка в маленьком городке. Чтобы избежать подозрений, он пытается самостоятельно найти злодеев на пару с местной девушкой Надей (Ольга Лерман). Также в сериале снялись Виталий Хаев, Гоша Куценко, Александра Ревенко и Роза Хайруллина. Режиссер — Дмитрий Булейко («Ткачевы на связи»).
С 7 сентября, СТС
«Родители родителей», 2 сезон (12+)
Второй сезон спин-оффа популярной комедии «Родители» о семье Соколовых — дедушка и бабушка Саша и Маша теперь занимаются внуками, что превращается в череду увлекательных бытовых квестов. Режиссером вновь выступил Александр Жигалкин. Основной актерский состав тоже остался неизменным: Александр Самойленко, Мария Порошина, Артем Башенин, Анастасия Крылова и другие.
С 7 сентября, Start, Okko
«Газета» / The Paper, 2 сезон (18+)
Спин-офф сериала «Офис» о работе редакции еле живой газеты в штате Огайо — со всеми вытекающими трагикомическими ситуациями. В касте — Донал Глисон («Беги»), Сабрина Импаччаторе («Белый лотос»), Мелвин Грегг («Снегопад») и другие.
Шоураннерами выступили один из создателей оригинального «Офиса» Грег Дэниэлс и сценарист абсурдистского шоу «Нейтан спешит на помощь» Майкл Коман.
C 9 сентября, Peacock
«Жены на охоте» / The Hunting Wives, 2 сезон (18+)
Продолжение детективной истории с классической завязкой: респектабельные дамы собираются в загородном клубе (в данном случае — стрелковом), где через некоторое время происходит убийство. Приехавшую из города редактора глянца играет Бриттани Сноу («Идеальный голос»), главу сообщества — Малин Акерман («Настоящие детективы»). Шоураннером выступила Ребекка Перри Каттер («Менталист»).
С 15 сентября, Netflix
«Ублюдские хроники» / The Creep Tapes, 3 сезон (18+)
Сериальное продолжение дилогии инди-хорроров «Ублюдок», балансирующих на грани страшного и смешного. Как и оригинал, проект сделан в жанре «найденной пленки» (found footage). Каждый из шести эпизодов — как раз такие хоум-видео, якобы снятые жертвами маньяка.
За сценарий вновь отвечают Патрик Брайс и Марк Дюпласс. Серийного убийцу-бородача, который любит, чтобы его снимали, играет сам Дюпласс, а Брайс режиссирует шоу.
С 15 сентября, Shudder
«Медленные лошади» / Slow Horses, 6 сезон (18+)
Продолжение каноничного драмеди о молодом агенте британской разведки МИ-6 Ривере Картрайте (Джек Лауден). Напомним, из-за своей ошибки тот попал в наименее престижный отдел для «сбитых летчиков», которым руководит деспотичный и вспыльчивый Джексон Лэмб (Гари Олдман). Шестой сезон проекта, ставшего моментальной классикой, вновь основан на книге Мика Геррона.
С 16 сентября, Apple TV
«Нили» / Neagley, премьера (18+)
Спин-офф о напарнице Джека Ричера Фрэнсис Нили (Мария Стэн), которой приходится расследовать убийство своего близкого друга. Проект станет прямым продолжением четвертого сезона «Ричера» (и да, эпизодические появления актера Алана Ричсона в новом проекте — дело решенное). Постановкой по-прежнему занимается режиссер оригинала Сэм Хилл.
С 16 сентября, Prime Video
«Очень странные дела: Истории из 85-го» / Stranger Things: Tales from '85, 2 сезон (18+)
Второй сезон спин-оффа популярного сериала в мультипликационном формате со всеми полюбившимися героями: хронологически действие развернется между первым и вторым сезоном. Проект курируют авторы оригинала братья Даффер, а шоураннером стал Эрик Роблс («Фанбой и Чам Чам»).
С 17 сентября, Netflix
«Вавилон-Берлин» / Babylon Berlin, 5 сезон (18+)
Самый дорогой сериал в истории немецкого телевидения, выходивший с 2017 года, движется к финалу. Этот сезон будет завершающим: проект Тома Тыквера, Ахима фон Борриса и Хендрика Хандлегтена остановится на 1933 году (потому что дальнейшую историю все знают).
C 19 сентября, Sky
«Американский заложник» / American Hostage, премьера (18+)
Триллер, основанный на реальных событиях — в нем звезда «Безумцев» Джон Хэмм сыграл радиожурналиста Фреда Хекмана, которому в эфир дозвонился Тони Кирицис (Джованни Рибизи) с требованием выпустить его заявление (в противном же случае он убьет взятого в заложники брокера). Шоураннерами стали Шон Райан («Щит») и Эйлин Майерс («Ночной агент»).
С 20 сентября, MGM+
«Док» / Doc, 3 сезон (18+)
История доктора Эми (Молли Паркер, «Сумасшедшая любовь», «Дэдвуд»), потерявшей память в автокатастрофе — последние восемь лет жизни оказываются для нее сплошным белым пятном. Однако врачебные навыки сохранились: так она начинает все сначала как интерн — в надежде вернуть воспоминания. В третьем сезоне Эми продолжит попытки все-таки вернуться к прежней жизни и разгадать тайну своей амнезии.
Режиссером проекта выступила Ребекка Томас (сериалы «Очень странные дела» и «Архив 81»).
С 22 сентября, Fox
«Братья» / Brothers, премьера (18+)
Метакомедия о дружбе Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона — по сюжету они вместе с семьями живут на техасском ранчо первого. Это приводит к массе проблем и забавных эпизодов.
Авторами проекта выступили Дэвид Уэст Рид («Шиттс Крик») и Ли Айзенберг («Очень плохая училка»).
С 23 сентября, Apple TV
«Гримсбург» / Grimsburg, 3 сезон (18+)
Новые эпизоды из жизни детектива Марвина Флейта, который расследует запутанные дела в городке Гримсбург, а параллельно налаживает отношения с семьей. На озвучке — звезда «Безумцев» Джон Хэмм, Рэйчел Дрэч («Человек-паук: Паутина вселенных») и Эринн Хэйс («Худшая неделя моей жизни»).
С 27 сентября, Fox
«Контроль за животными» / Animal Control, 5 сезон (18+)
Продолжение комедийного проекта с Джоэлом МакХэйлом («Сообщество») в главной роли. Он играет бывшего полицейского Фрэнка, уволенного из органов правопорядка. Единственная работа, которую ему удается найти, оказывается в службе по контролю за животными. Вместе с командой ему предстоит сталкиваться со сбежавшими домашними питомцами и (что куда сложнее) их хозяевами. Сценарий написали профессионалы комедий Боб Фишер («Мы — Миллеры»), Роб Гринберг («Как я встретил вашу маму») и Дэн Стерлинг («Офис»).
С 27 сентября, Fox
«Клиника» / Scrubs, 11 сезон (18+)
Возвращение культового комедийного сериала спустя 16 лет произошло этой весной — к своим ролям вернулись Зак Брафф, Сара Чок, Джуди Рейес и Дональд Фэйсон. Проект продюсирует создатель «Клиники» Билл Лоуренс, шоураннерами же стали Тим Хоберт и Асим Батра, также работавшие над сценариями оригинала.
C 30 сентября, Hulu
Комментарии (0)