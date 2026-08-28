В Петербурге запускают новый театр! Рассказываем (и показываем!), как он устроен: поворотная сцена, зал-трансформер и фойе с отсылкой к древнеегипетским храмам

Зрительный зал рассчитан на 507 зрителей и может менять конфигурацию: из классического театрального он превращается в кабаре. Материалы для обивки кресел и покрытия полов выбирали с учетом акустических расчетов, а форму потолка спроектировали так, чтобы лучше распространялся звук — это особенно важно для музыкальных постановок. Сцена оснащена поворотным кругом и другим оборудованием, которое создает больше возможностей для самых разных событий: от спектаклей до кинопоказов. А для удобство посетителей предусмотрены гардероб на 540 мест и несколько буфетов.