В Петербурге запускают новый театр! Рассказываем (и показываем!), как он устроен: поворотная сцена, зал-трансформер и фойе с отсылкой к древнеегипетским храмам

В Петербурге запускают мультиформатную площадку, где соединят театр, варьете и кино. Уже этой осенью она откроется в недавно отстроенном здании в Московском районе под вывеской «Театр мюзикла и комедии». Среди разработчиков проекта — звезды архитектурной сцены: бюро «Студия 44» во главе с Никитой Явейном и мастерская «Витрувий и сыновья» под руководством Сергея Падалко. Собака.ru рассказывает, как устроено новое пространство (открытие 4 сентября!).
Зрительный зал Театра мюзикла и комедии
«Театр мюзикла и комедии» разместился в жилом комплексе «Дефанс» на улице Типанова. Генеральным проектировщиком ЖК выступило бюро «Студия 44». По словам его руководителя Никиты Явейна, идеология и образ здания были вдохновлены творчеством Ивана Фомина (1872 – 1936) и близких ему мастеров ленинградской школы, работавших, в том числе, в Москве. Эта работа уже получила несколько наград в сфере градостроительства и вышла в финал престижной премии Urban Awards.
Архитектура объекта соединяет петербургскую традицию с московским масштабом. Колонны на фасадах расставлены со смещением, поэтому строгая симметрия не превращается в жесткую сетку: композиция выглядит глубже и динамичнее, а массивные объемы — легче. Театр продолжает эту логику, но при этом получает собственный характер. Разработкой его проекта занимался не менее известный архитектор Сергей Падалко и его мастерская «Витрувий и сыновья».
Сергей Падалко
руководитель архитектурной мастерской «Витрувий и сыновья», разработчик проекта театральной площадки в ЖК «Дефанс»
Это очень редкий случай, когда театр располагается в стилобатной части здания. Он заглублен, в нем нет окон. Сам факт размещения достаточно большой театральной площадки в составе жилого комплекса по современным меркам — исключительная история. Также обращают на себя внимание некоторые конструктивные особенности. В частности, колонны, на которых стоит жилой комплекс, проходят театральное фойе насквозь. В результате возникает ощущение некоего гипостильного пространства, которое немного напоминает пространства древних египетских храмов.
Зрительный зал рассчитан на 507 зрителей и может менять конфигурацию: из классического театрального он превращается в кабаре. Материалы для обивки кресел и покрытия полов выбирали с учетом акустических расчетов, а форму потолка спроектировали так, чтобы лучше распространялся звук — это особенно важно для музыкальных постановок. Сцена оснащена поворотным кругом и другим оборудованием, которое создает больше возможностей для самых разных событий: от спектаклей до кинопоказов. А для удобство посетителей предусмотрены гардероб на 540 мест и несколько буфетов.
Театр мюзикла и комедии несколько месяцев работал как вторая сцена театра «Визави», а в прошлом сезоне эту же площадку уже использовал театр «Мастерская». Новый проект запустят 4 сентября — премьерой мюзикла «12 стульев». В постановке по мотивам романа Ильфа и Петрова роль Остапа Бендера исполнит режиссер Андрей Носков, Кису Воробьянинова — Игорь Головин, а отца Федора — артист театра «Буфф» Артем Буцук. О том, как шла подготовка спектакля, можно узнать в материале Собака.ru.
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