Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Особняк Мясникова открыл седьмой сезон премьерой балета «Спектакль отменяется»

Особняк Мясникова каждый год придумывает для открытия сезона новый способ удивить гостей. На этот раз хореографы Владимир Варнава и Александр Челидзе представили здесь «Спектакль отменяется» — современную версию балета 1924 года на либретто Франсиса Пикабиа. Вместо привычной премьеры зрители увидели открытую репетицию: танцоры прямо на сцене спорили о движениях, пробовали разные варианты, критиковали друг друга и даже дрались под музыку Эрика Сати. 

Владимир Варнава. Александр Челидзе, Владимир Варнава

Александр Челидзе, Владимир Варнава

Илья Дель
Илья Дель
Анастасия Антоненкова
Анастасия Антоненкова
Ярослав Коваленко и Владислав Фёдоров (mader nort)

Ярослав Коваленко и Владислав Фёдоров (mader nort)

Наталья Павлова

Наталья Павлова

Кира Матвеева

Кира Матвеева

Екатерина Фишер. Игорь Волков
Екатерина Фишер, Игорь Волков
Екатерина Сафронова

Екатерина Сафронова

Дарина Казанцева, Евдокия Горбовская
Евдокия Горбовская, Дарина Казанцева

Так открыли седьмой сезон Особняка, который уже семь лет развивает традицию петербургских светских салонов — собирает гостей на спектакли, концерты и художественные проекты. 

Сам «Спектакль отменяется» Пикабиа появился в Париже в 1924 году, когда французский дадаизм переживал расцвет. Художник решил поспорить с привычным представлением о балете и эстетикой «Русских балетов» Сергея Дягилева: вместо цельного сюжета и виртуозных па в спектакле появились разговоры, переодевания, драки, абсурдные ситуации и киноэпизоды.

Александр Челидзе

Александр Челидзе

Владимир Варнава, Александр Челидзе

Владимир Варнава, Александр Челидзе

Александр Челидзе

Александр Челидзе

Владимир Варнава

Владимир Варнава

Александр Челидзе, Владимир Варнава

Александр Челидзе, Владимир Варнава

Александр Челидзе, Владимир Варнава

Александр Челидзе, Владимир Варнава

Александр Челидзе

Александр Челидзе

Спустя больше ста лет Варнава и Челидзе сохранили эту игру с театральными правилами, только перенесли ее в процесс создания постановки. Зрители наблюдали, как рождается хореография: артисты обсуждали движения, ошибались, меняли решения и тут же включали новые идеи в действие.

Александр Челидзе, Владимир Варнава

Александр Челидзе, Владимир Варнава

Сергей Мешалкин, Богдан Левицкий

Сергей Мешалкин, Богдан Левицкий

Анастасия Козлова

Анастасия Козлова

Ольга Чернышова. Роман Чернышов
Ольга Чернышова, Роман Чернышов
Константин Федоров

Константин Федоров

Дарина Троценко, Алеся Каралева

Дарина Троценко, Алеся Каралева

Анастасия Парфенова

Анастасия Парфенова

В работе над премьерой также участвовали музыканты Ярослав Коваленко и Владислав Федоров из mader nort, драматург Константин Федоров, художники Сергей Илларионов и Ксения Котенева и digital-продюсер Илья Домнинс. Перформанс представили в партнерстве с фестивалем медиаискусства Digital Rain.

Елизавета Коновал

Елизавета Коновал

Наталья Карасева. Дарья Байкова
Наталья Карасева, Дарья Байкова
Марина Ябжанова

Марина Ябжанова

Валентина Овчинникова

Валентина Овчинникова

Илья Дель
Илья Дель
Дина Буракова

Дина Буракова

Дарья Горшенина

Дарья Горшенина

София Парфенова
София Парфенова
Арина Шарина

Арина Шарина

Ирина Граф

Ирина Граф

Для светского вечера выбрали историческую сцену Особняка Мясникова, где когда-то выступали Матильда Кшесинская, Федор Шаляпин и Леонид Собинов. В парадных интерьерах XIX века — с лепниной, позолотой и канделябрами — дадаистский эксперимент 1924 года получил новую сценическую жизнь.

Фото: Андрей Цветков, Александра Невская

Люди:
Екатерина Фишер, Ольга Чернышова, Евдокия Горбовская Анастасия Антоненкова, София Парфенова, Илья Дель, Владимир Варнава, Дарина Казанцева, Наталья Карасева

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: