Особняк Мясникова открыл седьмой сезон премьерой балета «Спектакль отменяется»

Особняк Мясникова каждый год придумывает для открытия сезона новый способ удивить гостей. На этот раз хореографы Владимир Варнава и Александр Челидзе представили здесь «Спектакль отменяется» — современную версию балета 1924 года на либретто Франсиса Пикабиа. Вместо привычной премьеры зрители увидели открытую репетицию: танцоры прямо на сцене спорили о движениях, пробовали разные варианты, критиковали друг друга и даже дрались под музыку Эрика Сати.
Александр Челидзе, Владимир Варнава
Ярослав Коваленко и Владислав Фёдоров (mader nort)
Наталья Павлова
Кира Матвеева
Екатерина Сафронова
Так открыли седьмой сезон Особняка, который уже семь лет развивает традицию петербургских светских салонов — собирает гостей на спектакли, концерты и художественные проекты.
Сам «Спектакль отменяется» Пикабиа появился в Париже в 1924 году, когда французский дадаизм переживал расцвет. Художник решил поспорить с привычным представлением о балете и эстетикой «Русских балетов» Сергея Дягилева: вместо цельного сюжета и виртуозных па в спектакле появились разговоры, переодевания, драки, абсурдные ситуации и киноэпизоды.
Спустя больше ста лет Варнава и Челидзе сохранили эту игру с театральными правилами, только перенесли ее в процесс создания постановки. Зрители наблюдали, как рождается хореография: артисты обсуждали движения, ошибались, меняли решения и тут же включали новые идеи в действие.
Александр Челидзе, Владимир Варнава
Сергей Мешалкин, Богдан Левицкий
Анастасия Козлова
Константин Федоров
Дарина Троценко, Алеся Каралева
Анастасия Парфенова
В работе над премьерой также участвовали музыканты Ярослав Коваленко и Владислав Федоров из mader nort, драматург Константин Федоров, художники Сергей Илларионов и Ксения Котенева и digital-продюсер Илья Домнинс. Перформанс представили в партнерстве с фестивалем медиаискусства Digital Rain.
Елизавета Коновал
Марина Ябжанова
Валентина Овчинникова
Дина Буракова
Дарья Горшенина
Арина Шарина
Ирина Граф
Для светского вечера выбрали историческую сцену Особняка Мясникова, где когда-то выступали Матильда Кшесинская, Федор Шаляпин и Леонид Собинов. В парадных интерьерах XIX века — с лепниной, позолотой и канделябрами — дадаистский эксперимент 1924 года получил новую сценическую жизнь.
Фото: Андрей Цветков, Александра Невская
Комментарии (0)