Особняк Мясникова открыл седьмой сезон премьерой балета «Спектакль отменяется»

Так открыли седьмой сезон Особняка, который уже семь лет развивает традицию петербургских светских салонов — собирает гостей на спектакли, концерты и художественные проекты.

Сам «Спектакль отменяется» Пикабиа появился в Париже в 1924 году, когда французский дадаизм переживал расцвет. Художник решил поспорить с привычным представлением о балете и эстетикой «Русских балетов» Сергея Дягилева: вместо цельного сюжета и виртуозных па в спектакле появились разговоры, переодевания, драки, абсурдные ситуации и киноэпизоды.