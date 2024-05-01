Эрик Булатов: «Глубина и близость — самое главное во всех моих картинах. Из этого и возникает конфликт — между свободой и несвободой»

Вы как-то рассказывали про случай в больнице, когда лежали на прогревании и смотрели в окно на бескрайнее море, а красная палка балкона врезалась в поле зрения и закрывала горизонт — всегда есть что-то, что отделяет нас от предмета любви?

Мне важно в картинах открывать то, что я люблю, и то, что мне нужно в этот момент. А то, что мне не нужно, — пропускать и не обращать внимания. Красная палка — всего лишь полосочка, а перевернут весь мир. В картине «Гори-зонт» я хотел показать разницу между нашим советским горизонтом и естественным природным — это совершенно разные вещи.

Все свои работы вы называете картинами, даже металлические скульптуры и объекты, скорее напоминающие инсталляции. Почему именно картины?

Безусловно, я их определяю как картины. Во-первых, эти инсталляции совсем не инсталляции — скорее объекты. Они не имеют толщины и спины, поэтому скульптурными никак быть не могут. Они рассчитаны на взгляд с одной определенной точки зрения, и обходить их не имеет смысла. Почему они возникли? У меня было старинное желание как-то добиться того, чтобы зритель мог войти в пространство картины — быть не снаружи, а внутри. Мне хотелось стереть границу между искусством и жизнью, чтобы она стала эфемерной, ее как бы нет, хотя на самом деле она прекрасно есть, очень даже. Тогда возникла идея картины «Вперед» с объемными буквами «вперед-вперед-вперед». Мы все время движемся — вперед, вперед, — при этом зачастую оказываемся далеко позади. В картине вы стоите в центре круга и перед вами — красные буквы, которые кажутся плоскими — по бокам и сзади они черные. Работает только красная плоскость, и каждую букву вы можете проследить в анфас, поворачивая голову по кругу, — это и есть положение «внутри» картины.

Была еще одна история: в процессе работы над поролоновым макетом картины — одна буква «Вперед» упала. От беспрерывного и бессмысленного движения наступает утомленность, вот и буква устала — она так и осталась лежать. В Tate Modern в Лондоне работа стояла на улице перед музеем, и я опасался, как это будет выглядеть — но дети мгновенно стали обыгрывать буквы и лазать по ним. Меня очень это радовало! Другая объемная картина-конструкция «Все не так страшно», над которой я работал в Пиренеях недалеко от Тарба, — принципиально важная для меня: это металлические буквы (три метра в высоту и полметра в ширину), которые устроены по такому же принципу — вы смотрите на поверхность. Удалось очень точно выразить эту идею — композиция картины пространственная, и вместе с тем изображение плоское — до сих пор эти возможности картины не были использованы.