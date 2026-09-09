Вот и не все, ребята: почему «Хитрый койот» — самая недооцененная комедия 2026 года?

Удивительный во всех отношениях фильм врывается в российский прокат. Для начала можно рассказать короткую историю его создания: студия Warner Bros. Discovery (с родными и любимыми персонажами еще с 30-х годов прошлого века) планировала выпустить его еще три года назад. Однако картина про дурацкую злую корпорацию пала жертвой примерно такой же политики корпорации действующей — из-за оптимизации расходов готовое кино вынуждено было лежать на полке, вышло после выкупа студией Ketchup Entertainment с ограниченным рекламным бюджетом и собрало какие-то копейки по голливудским меркам.

И это откровенная несправедливость (есть ощущение, что WBD уронили этим решением на самих себя то ли наковальню, то ли целый рояль) — да, «Койот» один из самых динамичных, милых и смешных фильмов года. Неважно, сколько в нем социальной сатиры: по самой себе плотности смешных вербальных шуток и визуальных гэгов на каждую минуту с ним прямо сейчас сложно соревноваться. Опасения по поводу формы, безусловно, были — кого сейчас удивишь живыми актерами в одном кадре с анимационными персонажами?

Как ни странно, это до сих пор работает. Для детей девяностых и «Кролик Роджер» был невероятной инновацией (а что, так можно было? взрослые и мультики разом на одном экране?), и «Космический джем» превратился в дрим-тим (Майкл Джордан с Багзом Банни? серьезно?). Почему бы такое не вернуть — у поколения плюс-минус сорокалетних появились свои дети, так что просмотр как семейный вечер с ощущением полного единения обеспечен.

Отдельное удовольствие: уважительная анимация и внимание к лору персонажей. У Койота — таблички для общения, у Бегуна — то самое «бип-бип», остальные тоже оказываются неплохо вписанными в новую реальность. Даффи Дак по ряду причин окончательно сошел с ума. Багз Банни носит нуарный плащ и играет в частного детектива (с традиционной морковью вместо сигарет). Объясняется, почему Порки Пиг не носит штаны. По углам копошится какая-то другая любовно нарисованная живность: пауки в неблагополучном районе выставляют друг друга на деньги, также есть антропоморфный принтер, овечка, исполняющая роль дверного звонка, и миллион других камео и образов.

Повторимся, будет обидно, если на этом проект закончится. А пока: That's all, folks!

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