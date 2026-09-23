Михаил Боярский: «В 99% случаев я не понимаю, что происходит на современной сцене. Наверное, я ворчливый старикашка»

Про детство

Я родился в 16-метровой комнате. В ней мы жили впятером: папа, мама, бабушка, брат и я. Мне казалось, это идеальные условия, хотя у нас не было ни горячей воды, ни отопления… Самое счастливое время! Я, маленький, перебирался по своей кроватке к родителям. Справа — папа, слева — мама. И больше мне ничего не было нужно! Кроме друзей, с которыми я играл во всевозможные игры.

Еще часть времени я проводил в деревне. Скотный двор, конюшня, коровник. Пылища, грязища. Рыбалка, грибы, ягоды. Красота! Мальчишки дразнили меня: «Городской». Мы с ними дрались и гонялись в «Казаки-разбойники».

Про первый театральный опыт

В восьмом классе педагог по литературе в музыкальной школе предложил нам поставить спектакль. Выбор пал на пьесу Горького «На дне». Трудно судить, что вышло, но мой папа (актер Сергей Боярский. — Прим.ред.) хохотал. Наверное, мы чудовищно играли. После я заявил ему: «Забирай меня из школы, я не хочу быть музыкантом». Он спросил: «А кем хочешь?» Я ответил: «Артистом». «Хорошо, тогда я даю тебе первую роль. До 11-го класса играй пианиста».

И я его сыграл! Только с экзаменов ушел, и в консерваторию, слава богу, не поступил. Фортепиано — проклятый инструмент. Ненавижу! Сейчас сажусь за него только, когда нужно разучить песню.

Почему Боярский стал артистом

Я хотел поступать в театральный, потому что с младых ногтей ходил в Театр им. Комиссаржевской. Мне нравилась эта среда! В костюмерной можно было примерить наряд, в реквизиторском цехе — увидеть алебарды, шпаги, кинжалы. Вот это жизнь! Все артисты какие-то сумасшедшие, поддатые. Поют, разыгрывают друг друга, рассказывают анекдоты, курят, необычно одеваются, целуются. Я понял: это моя атмосфера. Главное — быть в компании этих людей. В какой роли — вообще неинтересно. У меня не было планов сыграть ни Гамлета, ни Соленого, ни Отелло.