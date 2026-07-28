9 сверхновых звезд музсцены Петербурга, которых вы должны знать: от Рушаны до Settlers

Рушана

В прошлом — локал башкирского села Толбазы, студентка факультета прикладной математики и участница седьмого сезона шоу «Голос» (в команде Сергея Шнурова!). Сейчас — инди-принцесса, выступающая на разогреве у Леонида Агутина, коллекционирующая миллионы просмотров под видео с треком «К окраинам» и бесконечно получающая комментарии о музыкальном сходстве с Radiohead. Так выглядит краткая биография Рушаны!

Завирусившись с телевизионным кавером на «Мало половин» Ольги Бузовой, позже она перешла в противоположную нишу — лирики «для нежных и трепетных, для всех мягких сердцем» под аккомпанемент укулеле, скрипки и электронных ритмов. Поклонники сравнивают ее тексты с уютным «километровым пуховиком», и кто мы такие, чтобы с этим спорить!

Какая ваша любимая строчка из собственной лирики?

«Я возвращаюсь прибоем к тем берегам, что остались».

О чем вы мечтаете?

Купить домик на берегу Атлантического океана. Подняться на Пику-ду-Ариейру. Попасть на концерт Coldplay.

В вашей музыке есть петербургские корни?

В ней есть петербургские мужики: Гриша играет на барабанах, Антон — на басу и еще один Антон — на гитаре. Моя музыка долго кочевала и искала себе дом, и наконец обрела его в Петербурге.