9 сверхновых звезд музсцены Петербурга, которых вы должны знать: от Рушаны до Settlers

Редакции «Собака.ru» собрала локальный топ-9 многообещающих дуэтов, групп и сольных исполнителей, о которых скоро будут говорить все. Здесь и аутентичный нью-вейв-фолк, и макабрический декаданс, и даже селфлав-поп (неологизм, который мы заслужили!).
Бонус — плейлист в конце материала!
Рушана
В прошлом — локал башкирского села Толбазы, студентка факультета прикладной математики и участница седьмого сезона шоу «Голос» (в команде Сергея Шнурова!). Сейчас — инди-принцесса, выступающая на разогреве у Леонида Агутина, коллекционирующая миллионы просмотров под видео с треком «К окраинам» и бесконечно получающая комментарии о музыкальном сходстве с Radiohead. Так выглядит краткая биография Рушаны!
Завирусившись с телевизионным кавером на «Мало половин» Ольги Бузовой, позже она перешла в противоположную нишу — лирики «для нежных и трепетных, для всех мягких сердцем» под аккомпанемент укулеле, скрипки и электронных ритмов. Поклонники сравнивают ее тексты с уютным «километровым пуховиком», и кто мы такие, чтобы с этим спорить!
Какая ваша любимая строчка из собственной лирики?
«Я возвращаюсь прибоем к тем берегам, что остались».
О чем вы мечтаете?
Купить домик на берегу Атлантического океана. Подняться на Пику-ду-Ариейру. Попасть на концерт Coldplay.
В вашей музыке есть петербургские корни?
В ней есть петербургские мужики: Гриша играет на барабанах, Антон — на басу и еще один Антон — на гитаре. Моя музыка долго кочевала и искала себе дом, и наконец обрела его в Петербурге.
Terelya
Участница фестивалей Stereoleto, Chess & Jazz и Motherland Анастасия Тереля совмещает певческую карьеру и актерство в Театре на Бронной под руководством Константина Богомолова. Ее «Самурай», «Иностранка» и «Сто колыбельных» — наша строгая рекомендация, если вы давний поклонник группы «Обе две». В них вы услышите уже знакомое сочетание фанка, интеллигентного инди-попа и легкомысленных текстов о любовных авантюрах.
Какой ваш музыкальный гилти-плеже?
Часами слушать на репите инструментальный винил «Смешариков».
Что вы поняли о себе, став музыкантом?
Что никакой опыт в жизни не страшен, пока его можно превратить в песню. И что существует волна, которую ты ловишь, как радиоприемник, когда сочиняешь песни. В этот момент буквально все стоит затраченных усилий.
Какой артист кажется вам недооцененным? А какой переоценен?
Уверена, что наша инди-сцена сегодня по уровню сложности текста и подхода к работе, заслуживает куда большего внимания. О переоцененности судить не мне — пусть распускаются все цветы.
«Бомба-Октябрь»
Участники декаданс-дуэта — композитор Игорь Ушаков и выпускник Мастерской Брусникина Вася Михайлов, сыгравший в «Лете» Кирилла Серебренникова, хитовом инди-драмеди «Здесь был Юра» и спектакле Евгения Цыганова «Мрамор» (в нем у него была роль канарейки!). Для знакомства с макабрическим вайбом рекомендуем клип с Анной Чиповской на трек «Хорошо», фит c последним панком Петербурга Лехой Никоновым и знаковый La-La End.
Спойлер: лирический герой воплощает архетип мрачного шута, откровенно исследует собственный кризис и делает отсылки к поэтам Серебряного века.
Что вас вдохновляет?
Вася Михайлов: Сейчас у меня с этим нелады. Но назову, откуда вдохновение высекалось ранее: пешие прогулки в первой половине дня, грусть и чтение случайного стихотворения натощак.
Какой ваш главный страх как артиста?
Вася Михайлов: Артистическая стезя не вселяет страх, а, наоборот, вносит в мои треморные будни гармонию.
Самый спорный тейк о музыке?
Вася Михайлов: Что она обязана воспитывать. Музыка ничего не должна, кроме как рождать чувства.
Хмыров
Автор панча «Зачем мне амбиции? Я хочу разбиться в тачке об стену твоего плача» и локальный хип-хоп-амбассадор «русского рока на 808-х» (что бы это ни значило!) Филипп Хмыров удачно синтезирует дворовую романтику, русскую задушевность и тотальную искренность. Вечного апологета Кировского района вы могли услышать в «Содержанках», «Двух холмах», «Волшебном участке» и (внезапно!) на совместных концертах и альбомах с регги-звездами Alai Oli.
Какой ваш музыкальный гилти-плеже?
Таким людям, как я, не свойственно слушать Voskresenskii, Джона Гарика, Акулу или Платину, но иногда я включаю их в машине на всю громкость, и тогда жена сразу хочет со мной развестись.
Какой артист кажется вам недооцененным? А какой переоценен?
Самые переоцененные — Radiohead и Tyler, The Creator с момента альбома IGOR. Я считаю, в нем не так много прикола, как людям кажется. Drake — тоже для меня какая-то невнятная темка. Самый недооцененный — группа «Ноль» и их альбом «Песня о безответной любви к Родине». Это шедевр, у которого нет западного аналога.
Что вы поняли о себе, став музыкантом?
Что я на самом деле трудолюбивый и дисциплинированный человек, но это касается только тех занятий, которые мне действительно нравятся.
UGLI
Сплав этники с электронной музыкой и дарк-попом + отсылки к Горану Бреговичу и берлинскому техно + вайб цыганщины и мрачных сказок + тихая лирика и экспериментальность в подаче = формула ДНК дуэта Дарьи Трушек (певицы и экс-лесоинженера!) и Андрея Чубиса.
И все-таки главный хук творчества UGLI — сумасшедшая эстетика. На обложках EP и пластинок они появляются с эльфийскими ушами или монструозными конструкциями домов на головах, а в клипах косплеят «Мертвеца» Джима Джармуша и устраивают нуарные пластические перформансы возле НИИ робототехники.
Что послушать тому, кто ни разу не включал ваши треки?
Начните с «Запомни этот миг» — в ней лучше всего слышно, из чего состоят UGLI. Немного романса, Рахманинова и желания жить здесь и сейчас. А главное — это манифест о том, что слова других людей не должны определять, кем вы являетесь.
Какая ваша любимая строчка из собственной лирики?
«Знаю, что снега растают, знаю — все пройдет. Именно сейчас мне почему-то не везет. Но повезет, да, мне повезет». Эта песня появилась после разговора с нашим близким другом. В какой-то момент он сказал: «Я как цветок, который не приживается». Тогда у нас появилась мысль, что иногда ты не сломан, не потерян и не ошибся дорогой, а просто еще не оказался в своей почве.
В вашей музыке есть петербургские корни?
Петербург постоянно подкидывает сюжеты. Например, песня «Туча» вообще родилась в местной подворотне.
Ubel
«Это как если бы Майя Кристалинская взяла в руки электрогитару», — так дуэт Егора и Варвары Убель описывает свой проект. А мы дополним: это поп-музыка здорового человека, где искренняя поэтика миксуется с гранжем, подростковым бунтом и неожиданными музыкальными решениями (например, звуками органа из лютеранской церкви и криками чаек на Финском заливе!). Смело добавляйте в плейлист их бэнгер «Лидокаин», а заодно фиты с Антохой МС и нашим кавер-боем Zoloto.
В какой момент вы поняли, что популярны?
Когда нас узнали в отделе чипсов по пути на дачу.
О чем вы мечтаете?
Полететь в космос.
Что вас вдохновляет?
Тишина, бадминтон, аппликатор Ляпко, баня, сезон «Холостяка» с Егором Кридом.
Settlers
Официально: именно так звучит и выглядит аутентичный нью-вейв-фолк! Никаких рифм про веночки, золотых кокошников и красных платьев (не в обиду легенде зумеров и миллениалов Надежде Кадышевой!). Только ощущение русской хтони, гипнотической гармонии и джазового грува. Успех выбранного стиля подтверждают соцсети: под строчки «Самое-самое светлое чувство, ты — как искусство, ты — яркий свет» и «Поцелуй меня, серая вьюга, обними меня, край мой родной» поклонники записывают тысячи видео.
Что послушать тому, кто ни разу не включал ваши треки?
Яна Шелпакова: Начните с душевных песен «По камушку» и «Светлое чувство», а добейте — танцевальными и дерзкими «Блюдцем» и «Казачьей». Чтобы окончательно понять русскую душу, закрепите эффект «Птичкой».
Что вы поняли о себе, став музыкантом?
Яна Шелпакова: Что я очень честный человек. И если я хочу что-то сказать — сделаю это в форме песни.
Какой ваш музыкальный гилти-плеже?
Яна Шелпакова: Глубоко в душе я хочу читать рэп. Пока приходится отрываться на частушках.
Крыли
Актуальный поп больше не строится на мотиве женской уязвимости и страдания. Хотите подтверждение? Вот рифма Анастасии Крыловой: «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, подскажи-ка мне идей, чтоб корежило *** [хейтеров]». В версии певицы с якутским бэкграундом этот жанр приобрел приставку «селфлав». Он — про саркастичные панчи, яркую постиронию и манифесты, напоминающие контент Алексея Жидковского.
Добавьте к этому качовую электронику нулевых, эстетику y2k и доминатрикс (только лаковые платья, только хардкор!), еще немного провокации — и получите идеальный музыкальный и визуальный фон для переживания расставания и выхода из депрессии.
Какой ваш главный страх как артиста?
Не справиться с эго.
Какой артист кажется вам недооцененным? А какой переоценен?
Группа «Шумные и угрожающие выходки». У них потрясающие стихи. Что касается переоцененных — если человека слушают миллионы, то он явно это заслужил, нравится нам это или нет.
О чем вы мечтаете?
Сохранить любовь и трепет к своему делу.
Vodoley GT
Лайвы в рабочих комбезах и касках, лихой постпанк и ритмичные басовые партии, выступления на гравийных гонках (петербургское велокомьюнити сильно!), запоминающиеся панчлайны вроде «Хочу сесть в тюрьму, чтобы сдать ее в металл» и ироничные тексты про шаверму, огуречный крем и долги за два года вывели Vodoley GT в лайн-апы фестивалей Stereoleto, Motherland, «Летник» и «Фузз и Дружба».
И да, эти ребята действительно «сделаны из звездной пыли»!
В вашей музыке есть петербургские корни?
Женя, саунд-дизайнер и концертирующий музыкант: Курехинский голод до чистой грязи.
Андрей, фронтмен: Я уверен, что несколько песен с будущего альбома похожи на творчество Эдика Старкова и его группы «Химера». Если говорить про прошлые пластинки, то, конечно, в них много «Кино» и щепотка «АукцЫона».
Какая ваша любимая строчка из собственной лирики?
Андрей, фронтмен: «Я боюсь смерти только потому, что я боюсь, что будет воскрешение».
Никита, гитарист: «Жизнь *** [отстой], зато хороша».
Что вас вдохновляет?
Леша, барабанщик: Предстоящая свадьба и свадебное путешествие.
Никита, гитарист: Терпение, видео Колоса (блогер, рассказывающий об альтернативной культуре. — Прим.ред.), поэт и художник Олег Григорьев.
Женя, саунд-дизайнер и концертирующий музыкант: Лес, сильный ливень, свежие фрукты, хаотичные звуки, старые демки.
Текст: Елизавета Вельяминова при участии Дарьи Гладких
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