Фестиваль электронной музыки Present Perfect Festival в сентябре 2022-го открылся коллаборацией года: балет пришел на рейв. Под лайв авангардного музыканта Алексея Никитина Nocow хореограф Владимир Варнава поставил танцевальный перформанс. В кабельном цеху «Севкабель Порта» внутри мультимедиа-инсталляции A.R.R.C 2 из 36 неоновых плит 36 танцовщиков двигались то в упорядоченном, то в бессознательном танце. Соединить постиндустриальный пейзаж, обрядовый рейв и ритуалы контемпорари — идея-восторг и новая глава в истории танца в Петербурге. Nocow и Владимир Варнава — лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Музыка».
Ветровка COMME DES GARÇONS (Pif Paf Supershop), майка CHERNIM CHERNO, джинсы BAT NORTON, кеды OFF-WHITE
ВЛАДИМИР ВАРНАВА
Хореограф, танцовщик и актер, дважды лауреат «Золотой маски» и автор балетов «Ярославна», «Дафнис и Хлоя» и «Бык на крыше» для Мариинского театра хорошо знаком еще и массовыми перфомансами: на московском фестивале «Форма» поставил движения для 150 человек в шоу «Коллайдер» Максима Диденко, для группы Shortparis сочинил часовой перформанс для 50 лысых парней, а для сериала «Балет» — все танцы, сыграв в нем одну из ролей.
Мне очень понравился контекст, в котором мы работали: электронная музыка и звук Алексея Никитина, артиста, невероятно мне симпатичного, световая концепция и мультимедиа-инсталляция, посвященная внутренней творческой эволюции и революции человека. Было категорически важно, чтобы перформанс был встроен в эти условия. Сначала я планировал позвать всего несколько танцовщиков, но когда увидел огромную площадку и сет, то понял, что мы потеряемся, и число участников возросло до 12.
Но и этого оказалось мало: композиция пространства представляла собой матрицу из 36 световых точек, поэтому мне захотелось, чтобы артисты захватили все — и число перформеров возросло до 36. Форма нашего представления — это абстрактно сменяющиеся картины. Ими я пытался максимально зацепить зрительскую эмпатию, охотился за ней. Я бы хотел продолжать наше сотрудничество — возможно, и в стенах академического театра.
Мы работали с архаикой. Я не занимался сторителлингом, а искал и добывал танцевальные формы, которые казались мне интересными и сочетались бы с пространством звука и света. Мне хотелось, чтобы люди от просмотра танца чувствовали изменения на физическом уровне, чтобы откликнулось их нутро. То, что люди не уходили в бар, а смотрели шоу, мне кажется, можно квалифицировать как успех.
Музыка — самый первобытный союзник танца, они идут рука об руку. От степени их единения зависит сила впечатления, которое получат и участники процесса, и люди в зале. Мне вообще кажется, что рейвы и контемпорари — это современная модификация шаманизма, там аккумулируется энергия. Сейчас слова часто расходятся с мыслями: человек говорит одно, подразумевает другое. А танец — как, быть может, главная невербальная стихия — может сформулировать очень точные искренние вещи, хотя, на первый взгляд, не сообщает ничего конкретного.
Когда человек танцует, поразительно, насколько настоящим он может быть. На мой взгляд, эту форму коммуникации до сих пор недооценивают, а ведь телесные практики в XXI веке могут претендовать на то, чтобы стать новым языком диалога, сплочения и единения.
Танец — это всегда воображение плюс информация, то есть база, точные знания и техника, на которую мы опираемся. Я продолжаю исследовать свой пластический язык и танцевальные концепции, все больше интересуясь другими жанрами. Недавно мы запустили работу с Красноярским академическим ансамблем танца Сибири имени М. С. Годен- ко: я деконструирую русский народный танец. Сейчас я нахожусь в поисках своего движения, что неразрывно связано с созданием своего звука, и я очень надеюсь, что Алексей окажет мне в этом поддержку.
После Present Perfect Festival мы с частью перформеров-участников поставили на Новой сцене Александринского театра камерный спектакль «Скорость падения» про неустойчивость, про то, как ты летишь, падаешь, потом снова встаешь. Прошлой осенью нас заинтересовало состояние общества, и тревожность социума побудила изучить тему нестабильности через танец — проартикулировать ее телесно, пройдя собственную терапию. Все происходило очень интуитивно и в удовольствие: большая радость для художника, когда есть артисты, которые за ним следуют, потому что доверяют.
АЛЕКСЕЙ НИКИТИН NOCOW
Музыкант, продюсер и резидент Roots United Алексей Никитин издавался на лейбле Ellen Allien. После первого эксперимента с вокалом — композиции-признания в любви Петербургу «Самая долгая ночь» — он выпускает в июле дебютный вокальный альбом на лейбле «ГОСТ Звук».
Команда Present Perfect Festival придумала открыть фестиваль, соединив рейв и современный танец, и предложила Володе Варнаве принять участие в проекте. И я очень рад, что он проявил интерес к этому замыслу. От меня было музыкальное видение, а он поставил хореографию так, как чувствовал: полная свобода с обеих сторон. Для меня это первый подобный опыт с очень ярким, живым результатом — рождение новой формы в моей творческой вселенной. Музыка была разная — танцевальная и нет, быстрая и медленная. В этом для меня была особая прелесть.
Я люблю контрасты и разнообразие и всегда создавал музыку вне всяких рамок: просто сажусь и пишу, что получается. Как сторонник интуитивного, эмоционального подхода, предпочитаю не думать в процессе, а больше чувствовать, позволять процессу меня вести. Эмоциональность, пожалуй, выступила главной связующей линией, а язык света и тела передал это. Ведь танец идеально сочетается с музыкой, хоть может обойтись и без нее.
Я пишу много танцевальных композиций, потому что люблю энергию движения. Если вы чувствуете музыку, двигаетесь под нее и при этом в вашем воображении рождаются сильные образы или вас охватывают глубокие эмоциональные переживания, то это полный набор. «Чувствуй, двигайся, думай» — по мне, неплохой девиз. Хотя музыка зачастую независима и цельна, визуальный ряд или танец могут дополнить, усилить или поменять ее эффект.
Я убежден, что музыка — это язык души, понятный всем, независимо от того, на каком языке думает человек. То же самое с танцем. Как бы мы ни отрывались от земли и природы, мы — ее часть, она в нас глубоко и навсегда. Мне кажется, танцы с бубнами у костра и техно-вечеринка — это одно и то же. Ритм нас сопровождает тысячелетиями и никуда не исчезнет. И выживем мы только вместе.
Нынешний темп жизни, психологические проблемы, которые не снились нашим предкам, все больше рождают в нас чувство одиночества и прочих не очень приятных вещей и переживаний. Социальные или культурные расслоения никуда не делись и тоже усиливают потребность в объединении. В общем музыкальном переживании ты ощущаешь, что не один и что тебя понимают.
Недавно вышел мой дебютный вокальный альбом на лейбле «ГОСТ Звук». Для меня это новый шаг, новая страница и самая объемная работа — 17 треков. 2 июня был выпущен первый сингл «Деньги не сгорают», который многие знают, поскольку его уже поиграли разные диджеи по всему миру, да и я сам на своих выступлениях. Анимационное видео к треку сделал мой друг детства, художник Алексей Веревкин. К разговору о совместном творчестве — это как раз тот случай, когда визуальный ряд позволяет посмотреть на музыку и ее содержание под другим углом.
Текст: Ольга Угарова
Фото: Ира Коломина, архивы пресс-служб
Визаж и волосы: Маргарита Паничева
Свет: Максим Самсонов, Skypoint
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