Мы работали с архаикой. Я не занимался сторителлингом, а искал и добывал танцевальные формы, которые казались мне интересными и сочетались бы с пространством звука и света. Мне хотелось, чтобы люди от просмотра танца чувствовали изменения на физическом уровне, чтобы откликнулось их нутро. То, что люди не уходили в бар, а смотрели шоу, мне кажется, можно квалифицировать как успех.

Музыка — самый первобытный союзник танца, они идут рука об руку. От степени их единения зависит сила впечатления, которое получат и участники процесса, и люди в зале. Мне вообще кажется, что рейвы и контемпорари — это современная модификация шаманизма, там аккумулируется энергия. Сейчас слова часто расходятся с мыслями: человек говорит одно, подразумевает другое. А танец — как, быть может, главная невербальная стихия — может сформулировать очень точные искренние вещи, хотя, на первый взгляд, не сообщает ничего конкретного.

Когда человек танцует, поразительно, насколько настоящим он может быть. На мой взгляд, эту форму коммуникации до сих пор недооценивают, а ведь телесные практики в XXI веке могут претендовать на то, чтобы стать новым языком диалога, сплочения и единения.