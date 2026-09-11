10 лучших детективных сериалов, которые вы могли пропустить летом (и зря!)

«Стерлинг Поинт» / Sterling Point, премьера (18+)

Детектив о семейных скелетах в шкафу, спродюсированный создателями «Сплетницы». Девушка Энни (Элла Рубин из «Дожить до рассвета») все свои 17 лет прожила в Нью-Йорке, но внезапно получила в наследство от дедушки целый остров в Канаде. Там ей предстоит узнать много интересных подробностей о своих родственниках. Кроме нее в сериале снялись Кин Руффало, Амели Хеферль и Бо Брагасон.

Вышел на Prime Video