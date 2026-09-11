10 лучших детективных сериалов, которые вы могли пропустить летом (и зря!)

За последние несколько месяцев на онлайн-платформах вышло множество новых отличных детективных сериалов: от «Мыса страха» с Хавьером Бардемом и «Лаки» с Аней Тейлор-Джой до «Детектива Холе» и «Яростной». Собака.ru рассказывает о своих (субъективных!) фаворитах, которые могли пройти мимо вас этим летом.
«Мыс страха» / Cape Fear, премьера (18+)
Триллер по роману «Палачи» Джона Д. Макдональда о вышедшем из тюрьмы садисте Максе Кэди (Хавьер Бардем), который мучает адвоката и его жену (Патрик Уилсон и Эми Адамс). Пилотную серию снял Мортен Тильдум («Игра в имитацию»), а продюсерами выступили Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг.
Вышел на Apple TV
«Я тебя отыщу» / I Will Find You, премьера (18+)
Новая экранизация романа-триллера Харлана Кобена — по сюжету мужчина по имени Дэвид (Сэм Уортингтон) отбывает пожизненное заключение за убийство сына. Однако он его не совершал, и внезапно узнав, что тот может быть жив, он решается на побег. Также в касте — Бритт Лауэр, Майло Вентимилья и Клэнси Браун.
Вышел на Netflix
«Лаки» / Lucky, премьера (18+)
Аня Тейлор-Джой играет преступницу по прозвищу Лаки. Перед тем, как завязать с опасным бизнесом, та отправляется на последнее дело. Также в касте Аннетт Беннинг, Тимоти Олифант и Дрю Старки.
Шоураннеры — Джонатан Троппер («Банши») и Кэсси Паппас («Укрытие»).
Вышел на Apple TV
«Максимальное удовольствие гарантировано» / Maximum Pleasure Guaranteed, премьера (18+)
Женщина в разводе по имени Паула (Татьяна Маслани из «Крипера» и «Обезьяны») случайно видит инцидент, который принимает за преступление — однако полицию ее показания не убеждает, а сама она начинает думать, что сходит с ума. В процессе расследования вскрывается масштабный заговор — с убийством, шантажом и целой юношеской командой по футболу. Шоураннером выступил Дэвид Розен («Шугар»).
Вышел на Apple TV
«Детектив Холе» / Jo Nesbo's Detective Hole, премьера (18+)
Сольный проект живого классика скандинавского детективного нуара Ю Несбе: здесь он выступил и сценаристом, и шоураннером (предыдущая попытка адаптации его текстов, фильм «Снеговик» с Фассбендером, вышла откровенно неудачной). Это экранизация романа «Пентаграмма», в центре сюжета — неизменный следователь-профи с алкогольной зависимостью Харри Холе (Тобиас Зантельман), разыскивающий серийного убийцу и противостоящий коллеге-коррупционеру Тому Волеру (Юэль Киннаман).
Вышел на Netflix
«Стерлинг Поинт» / Sterling Point, премьера (18+)
Детектив о семейных скелетах в шкафу, спродюсированный создателями «Сплетницы». Девушка Энни (Элла Рубин из «Дожить до рассвета») все свои 17 лет прожила в Нью-Йорке, но внезапно получила в наследство от дедушки целый остров в Канаде. Там ей предстоит узнать много интересных подробностей о своих родственниках. Кроме нее в сериале снялись Кин Руффало, Амели Хеферль и Бо Брагасон.
Вышел на Prime Video
«Кровавая жертва» / Blodsoffer, премьера (18+)
Шведский детективный триллер, над которым поработал Джо Кей — шоураннер «Люпена» и «Захваченного рейса». Действие происходит в Стокгольме: город шокирован чередой жестоких убийств полицейских. За расследование берутся не ладящие между собой отец и сын — экс-полицейский Альфред (Петер Андерссон) и действующий следователь Томас (Якоб Офтебро).
Вышел на Netflix
«Яростная» / Furious, премьера (18+)
История об агенте ФБР Элис (Эмми Россам) и ее охоте на маньяком по имени Кэтрин (Лола Петтикрю), которая убивает исключительно богатых мужчин, снятая по мотивам фильма «Черная вдова» 1987 года. Шоураннером проекта выступил Рональд Бэсс (один из авторов «Человека дождя)», написавший сценарий к оригинальной картине.
Вышел на Hulu
«Пока смерть не разлучит нас» / Tills döden skiljer oss, премьера (18+)
Шведский детектив о женщине по имени Малин (Алиетт Офейм) и ее мужа Тобиаса (Филип Берг), обвиненного в убийстве. После того, как она становится ее адвокатом, у героини закрадываются сомнения в его невиновности. Режиссером выступила Юлия Линдстрем («Молодые монархи»).
Вышел на «Амедиатеке»
«Вместе до конца» / Ride or Die, премьера (18+)
Дебби (Октавия Спенсер, «Прислуга») и Джудит (Ханна Уодингэм, «Тед Лассо») — лучшие подруги. Однажды выясняется, что Дебби на самом деле наемная убийца — теперь спасаться от киллеров и полиции им придется вместе. Режиссерами выступили Пейтон Рид («Человек-муравей») и Лорен Волкштейн («Охотник за головами»).
Вышел на Prime Video
Комментарии (0)