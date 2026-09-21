Историк «Аншлага» Регина Джи — о культурном наследии 1990-х и юнгианском юморе Юрия Гальцева (что? да!)

Как вышло, что ты не проводишь ни дня без Ефима Шифрина? Все мы в детстве смотрели «Аншлаг» и до сих пор ностальгируем по 1990-м, но у тебя точно гиперфиксация!

Не притворяйся, что смотрела. Ты же зумер!

Попрошу, зиллениал.

(Смеется.) Мне было интересно изучить и принять кринжовую часть своей личности. Думаю, саркастичность и цинизм нашего поколения уходят корнями в тот жесткий, сатирический и далеко не детский юмор, на котором мы росли. В первую очередь речь об «Аншлаге». Это ведь одно из самых рейтинговых шоу российского телевидения. В прошлом его смотрел каждый третий.

И все-таки почему твои обзоры посвящены не «Кривому зеркалу» и не «Куклам»?

Когда я была маленькая, часто проводила время с бабушкой и дедушкой, а фоном постоянно был включен «Аншлаг». Так что с ним связаны теплые воспоминания. А еще меня дразнили Региной Дубовицкой (ведущая «Аншлага». — Прим.ред.).

Дразнили? Ну теперь-то ты рада быть тезкой!

Я даже с гордостью пронесла этот титул по рекам и каналам Петербурга, нарядившись Дубовицкой на фестиваль сапсерфинга.

Получается, ты делаешь обзоры без снобизма? Смеешься с «Аншлагом», а не над ним?

Именно! Мне часто пишут в комментариях: «Что ты о себе возомнила? Попробовала бы оказаться на месте зрителей, у которых нет других радостей в жизни, кроме шуток Петросяна и Ветрова!» Я убеждена: по сути, мы от них ничем не отличаемся. Они безудержно ржали, обнажая свои коронки, пока мир находился в огне, и мы сейчас так же превращаем все в мемы.