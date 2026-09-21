Историк «Аншлага» Регина Джи — о культурном наследии 1990-х и юнгианском юморе Юрия Гальцева (что? да!)

Миллениалы, общий сбор! Блогер @regina_ji* телепортирует вас в детство: в вирусных видео (собирают сотни тысяч просмотров!) она декодирует юмор Евгения Петросяна и анализирует шутки про блондинок как важный исторический документ. Как кринж-культура сформировала поколение 1990-х? Почему сегодняшнюю реальность лучше всего описывают скетчи «Аншлага»? И зачем спасать чужие архивы VHS-кассет? Петербурженка Регина Джи рассказала в интервью редакции Собака.ru.
Регина Джи и герои «Аншлага»
Как вышло, что ты не проводишь ни дня без Ефима Шифрина? Все мы в детстве смотрели «Аншлаг» и до сих пор ностальгируем по 1990-м, но у тебя точно гиперфиксация!
Не притворяйся, что смотрела. Ты же зумер!
Попрошу, зиллениал.
(Смеется.) Мне было интересно изучить и принять кринжовую часть своей личности. Думаю, саркастичность и цинизм нашего поколения уходят корнями в тот жесткий, сатирический и далеко не детский юмор, на котором мы росли. В первую очередь речь об «Аншлаге». Это ведь одно из самых рейтинговых шоу российского телевидения. В прошлом его смотрел каждый третий.
И все-таки почему твои обзоры посвящены не «Кривому зеркалу» и не «Куклам»?
Когда я была маленькая, часто проводила время с бабушкой и дедушкой, а фоном постоянно был включен «Аншлаг». Так что с ним связаны теплые воспоминания. А еще меня дразнили Региной Дубовицкой (ведущая «Аншлага». — Прим.ред.).
Дразнили? Ну теперь-то ты рада быть тезкой!
Я даже с гордостью пронесла этот титул по рекам и каналам Петербурга, нарядившись Дубовицкой на фестиваль сапсерфинга.
Получается, ты делаешь обзоры без снобизма? Смеешься с «Аншлагом», а не над ним?
Именно! Мне часто пишут в комментариях: «Что ты о себе возомнила? Попробовала бы оказаться на месте зрителей, у которых нет других радостей в жизни, кроме шуток Петросяна и Ветрова!» Я убеждена: по сути, мы от них ничем не отличаемся. Они безудержно ржали, обнажая свои коронки, пока мир находился в огне, и мы сейчас так же превращаем все в мемы.
Регина Джи в образе Регины Дубовицкой
Большинство аншлаговских шуток современному зрителю кажутся кринжовыми. Почему? Неужели юмор так быстро теряет срок годности?
Мы живем на бешеных скоростях. Конечно, с тех пор контекст времени заметно изменился. Например, в 1990-е было много шуток про водку. Сейчас это не кажется смешным, потому что мы поняли: алкоголизм — трагедия, из-за которой разрушаются семьи. Точно так же невозможно слушать номера Михаила Задорнова про блондинок за рулем, которые путают лево и право. Почему? Мы каждый день наблюдаем, как женщины управляют огромными корпорациям и пилотируют самолеты.
Получается, «Аншлаг» — наш исторический материал и культурное наследие?
Конечно! О людях можно многое сказать по тому, что их будоражит. Например, Михаил Грушевский вплоть до нулевых пародировал Горбачева, и зрители продолжали хохотать. Казалось бы, вокруг совсем другая страна, почему это до сих пор актуально? Да потому что у людей было ПТСР, связанное с потрясением от перестройки.
В твоем увлечении передачей из 1990-х случайно нет желания убежать от реальности?
Наоборот: когда мы возвращаемся к прошлому, это помогает лучше понять настоящее. История повторяется. Я совсем недавно наткнулась на старую шутку Лиона Измайлова на тему англицизмов. Прошло 25 лет — и вот мы снова с ними боремся.
Убедила. Но это однозначно ностальгическое развлечение!
Я стараюсь не ударяться в ностальгию. Слишком деструктивное чувство. Сложно удержать баланс и не погрязнуть в ощущении, что раньше было лучше.
Кроме обзоров на «Аншлаг», у тебя в блоге есть рубрика с оцифровкой VHS-кассет, найденных на барахолке. С чего это началось?
Я зашла в букинистический магазин и обнаружила кассету с надписью «Новый год». Тогда я подумала: как же мне повезло, наверняка там какой-то аншлаговский концерт. Позже выяснилось, что это личная запись, где какие-то студенты отмечают 1995 год. Я отсмотрела ее, стала искать героев ролика, и видео раскрутилось. В итоге мы даже встретились, и про это написала газета. У них все в порядке: живы, счастливы, до сих пор дружат. Получилась тотально благополучная история.
Почему ты продолжила собирать кассеты? Исследовательский интерес?
Точно! Мы привыкли изучать историю по крупным персоналиям и событиям, но многое можно почерпнуть и из жизни маленького человека.
А как ты объясняешь сотни тысяч просмотров на видео про VHS-ки?
Во-первых, все мы вуайеристы. Это что-то примитивное, что живет хоть в кандидате наук, хоть в слесаре. Во-вторых, в этих историях есть детективный элемент с поиском героев кассет. В-третьих, такие видео обладают мистическим свойством: они ощущаются как родные, даже когда принадлежат чужим семьям.
Поделись любимой историей поиска героев с VHS-ок. Хотим что-то трогательное!
Как-то раз я нашла коробку с тремя кассетами, принадлежащими одной семье. На первой была чья-то свадьба, но на записи мое внимание привлекли не жених с невестой, а пара гостей. Они были очень красивыми и заметно выделялись. А еще между ними произошла едва уловимая ссора, которую мне было интересно домыслить. Вторая кассета называлась «Проводы в армию» — там тоже в толпе виднелись эти парень и девушка. Наконец, на третьей кассете была свадьба тех самых незнакомцев.
Я долго искала их в социальных сетях, но безуспешно. Парню я даже дала прозвище «Горчичный», потому что на первой кассете он был в пиджаке такого цвета. К счастью, после публикации финального видео он вышел на меня сам. Оказалось, с девушкой они прожили 16 лет и развелись. Но самое невероятное — я нашла кассеты всего спустя 40 дней после ее смерти. Как они оказались на барахолке, никто до сих пор не понимает.
В финале предлагаю блиц по мультивселенной «Аншлага».
Ок, постараюсь отвечать так, чтобы читатели в меня влюбились.
Кажется, с этим ты уже справилась. Любимый факт из лора передачи?
То, что она все еще продолжает выходить, но продюсеры теперь используют сгенерированную искусственным интеллектом Регину Дубовицкую. Выглядит крипово!
Какой человек из аншлаговского каста мог бы собирать миллионы просмотров в TikTok и записывать липсинки под «Ты не бойся ночи, ведь я рядом»?
Сколько часов «Аншлага» нужно посмотреть, чтобы превратиться в его исследователя?
(Смеется.) Сто.
Какая фраза из «Аншлага» могла бы стать гимном России?
Когда в 1998 году случился дефолт, в новогоднем выпуске Регина Дубовицкая продекламировала такое стихотворение, чтобы поддержать сограждан: «Деньги стали как бумага, бриллианты — в полцены, только зрители “Аншлага” — золотой запас страны».
Кто самый смешной в «Аншлаге»?
Тоже Юрий Гальцев! Его юмор странный, необъяснимый, полуклоунский и даже юнгианский.
Это как?
В нем много про подсознание. Как будто номера приходят к нему во сне. Ты смотришь и автоматически смеешься, даже не понимая, почему.
Какую передачу блогеры смогут через 30 лет обозревать как исторический артефакт сегодняшнего дня?
«Уральские пельмени».
Допустим, сейчас на Землю прилетят инопланетяне и спросят: «Регина, какой выпуск “Аншлага” посмотреть, чтобы понять русскую душу?» Что ответишь?
Маковки церквей, туман над рекой, черная икра, березовый веник и «запотевшая стопочка водки» — все это «Аншлаг» на Алтае, в котором квинтэссенция номеров Михаила Евдокимова.
*ресурс Meta Platforms Inc. — организации, деятельность которой запрещена на территории РФ
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