Кто такая забытая «амазонка авангарда» Пелагея Шурига и почему важно увидеть ее выставку? Вот 8 фактов о современнице Розановой и Гончаровой

Куратор выставки

Творчество Шуриги было заново открыто 30 лет назад, в 1996-м, — на выставке из цикла «Забытые имена» в корпусе Бенуа Русского музея. А это была уникальная личность. Мало кто из художников в равной степени успешно работает во всех видах искусства. Пелагее Шуриге же удавалось выразить свои устремления в скульптуре, графике, прикладной сфере. Одновременно во всем этом присутствуют элементы живописи.

При посещении выставки прежде всего стоит обратить внимание на два скульптурных изображения работницы Козловой. Они примечательны тем, что, хотя, на первый взгляд, кажутся очень разными, отлиты из одной формы. Вторую полуфигуру Шурига дорабатывала, так что два портрета стали сильно отличаться друг от друга.

Интересны ее произведения из фарфоровой массы. Это неповторимые уникальные композиции. Цветы, вазы — все не тиражируемое.

Важное место в экспозиции занимает графическая серия «Большие обнаженные», которую Шурига выполнила в эвакуации. Это не обычные этюды художника, а скульптурные фантазии. Они возникли из желания создать большую форму в скульптурных материалах при невозможности этого сделать. В рисунках даже появляются круглые основания-постаментики.