Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Поделиться:

10 лучших недавних комедий, которые вы могли пропустить (и зря!)

С начала 2026 года в кинотеатрах и на онлайн-платформах вышло множество отличных комедий: от нового «Очень страшного кино» и «Приглашения» до абсурдистских «Курочки» и «Пицца Фильма». Собака.ru рассказывает о своих (субъективных!) фаворитах, которые могли пройти мимо вас.

Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2025-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2026-м.

Annapurna Pictures, FilmNation Entertainment, Permut Presentations, Thunder Road, 2026

«Приглашение» / The Invite (18+)

Камерная комедия с разговорами о пикантных темах: Анджела (Оливия Уайлд), переживающая не лучшие времена в браке с Джо (Сет Роген), приглашает на ужин соседей сверху — Пину (Пенелопа Крус) и Хока (Эдвард Нортон), чтобы познакомиться получше и обсудить секрет их раскрепощенности (которая слишком хорошо слышна по ночам). Режиссером выступила сама Уайлд.

Вышел на Prime Video

Марс Медиа, Амедиа Продакшн, 2026

«Комментируй это» (18+)

Комедия про концептуальную семейную терапию: ради спасения дышащего на ладан брака Иван (Александр Петров) и Катя (Юлия Хлынина) соглашаются на помощь Комментатора (Тихон Жизневский), который будет жить с ними месяц и проговаривать вслух то, что они не могут нормально друг другу сказать. Режиссером выступила Юлия Трофимова («Страна Саша» и «Лгунья»).

Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Start, Premier, Okko, Wink

Quad, Gaumont, France 2 Cinéma, Proball Consulting, MJ Sports Management, 2026

«Мечтать не вредно» / Le rêve américain (18+)

Французская комедия Антони Марсьяно («Жизнь на перемотке») о двух аутсайдерах, которых объединила любовь к баскетболу — так обычный продавец и уборщик в аэропорту стали успешными спортивными агентами. Главные роли сыграли Жан-Паскаль Зади («Просто черный») и Рафаэль Кенар («Второй акт»).

Вышел на «Кинопоиске», Okko, Wink, «Иви», «Кион»

LOOKFILM, 2026

«Счастлив, когда ты нет» (18+)

Ромком режиссера-дебютанта Игоря Марченко, выигравший на фестивале «Короче»-2025 два приза — критиков и жюри. По сюжету Евгений (Гоша Токаев) и Евгения (Саша Бортич) знакомятся на вечеринке у друзей, сразу же начинают ненавидеть друг друга, но все равно проводят ночь вместе — что только усложняет отношения двух очень своенравных молодых людей.

Вышел на «Кинопоиске», Okko, «Иви»

Keylight Pictures, Troll Court Entertainment, Two Monkeys, A Goat and Another, Dead, Monkey, Warner Bros. Pictures Animation, Warner Bros., 2026

«Жертва обстоятельств» / Sacrifice (18+)

На элитный форум богачей на вулканическом остров в Греции приезжает когда-то популярный актер Майк (Крис Эванс). Пока он выдает мощную речь на тему изменения климата, всех захватывают радикальные экоактивисты во главе с Джоан (Аня Тейлор-Джой) — девушка уверена, что ради предотвращения извержения вулкана и глобальной катастрофы нужно принести в жертву трех знаменитостей (включая Майка). Среди других звезд каста — Венсан Кассель, Сальма Хайек и Джон Малкович. Режиссером комедийного экшена выступил Ромен Гаврас («Афина»).

С 18 сентября, Okko, Wink

Keylight Pictures, Troll Court Entertainment, Two Monkeys, A Goat and Another, Dead, Monkey, Warner Bros. Pictures Animation, Warner Bros., 2026

«Хитрый койот» / Coyote vs. Acme (12+)

Многострадальная сатирическая комедия (три года пролежавшая на полке из-за производственных разногласий), в которой персонаж мультипликационной вселенной Looney Tunes Хитрый Койот попадает в мир людей и оказывается втянутым в судебную тяжбу. Картину, сочетающую в себе анимацию и игровой фильм, поставил Дэйв Грин («Черепашки-ниндзя 2»), а среди актеров — Уилл Форте, Лана Кондор и Джон Сина.

Еще идет в кинотеатрах

Hellenic Broadcasting Corporation (ERT), Hellenic Film & Audiovisual Center (EKKOMED), Medienboard Berlin-Brandenburg, Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), Pallas Film, 2025

«Курочка. Пух и прах» / Kota (18+)

Абсурдистская комедия Дьердя Пальфи («Икота», «Таксидермия»), в которой повествование ведется от лица курицы, сбежавшей с фермы и оказавшейся втянутой в самые разнообразные приключения с птицами и людьми — зачастую крайне сомнительного свойства.

Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink

Paramount Pictures, Miramax, Original Film, Ugly Baby Productions, Wayans Brothers, 2026

«Очень страшное кино 6» / Scary Movie 6 (18+)

Успешное в кассовом плане возвращение культовой комедийной франшизы с авторами первых двух частей. Братья Шон и Марлон Уайансы вновь написали сценарий (вместе с отцом, Киненом Айвори и еще одним братом, Крэйгом) и вернулись к своим ролям. С годами ничего не меняется: шутки про расизм и прочие неполиткорректные развлечения плюс пародии на все на свете популярные хорроры — от «Крика» до «Грешников», «Орудий», «Субстанцию» и так далее.

Вышел на Prime Video

3dot productions, Four by Two Films, 2026

«Дамы вперед» / Ladies First, премьера (18+)

Комедия о глобальном гендерном перевороте — убежденный мизогин Дэмиэн (Саша Барон Коэн) однажды просыпается в новом мире, где всеми важными процессами управляют женщины — в частности, его непосредственная начальница в исполнении Розамунд Пайк. Также в касте — Эмили Мортимер, Фиона Шоу, Ричард Э. Грант и Чарльз Дэнс. Режиссером выступила Теа Шэррок («До встречи с тобой»).

Вышел на Netflix

All Things Comedy, American High, LD Entertainment, 2026

«Пицца Фильм» / Pizza Movie (18+)

Прекрасная в своей дикости и изобретательности комедия о двух студентах колледжа, Джеке и Монтгомери (Гейтен Матараццо, Дастин из «Очень странных дел» и Монтгомери (Шон Джамброне), которые наглотались волшебных таблеток — чтобы прийти в себя, им нужно съесть по куску пиццы, но добраться до нее мешают препятствия одно безумнее другого. Режиссерами выступили Ник Кочер и Брайан МакИлхэйни (сценаристы «Опасных отношений»).

Вышел на Hulu

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: