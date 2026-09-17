10 лучших недавних комедий, которые вы могли пропустить (и зря!)

С начала 2026 года в кинотеатрах и на онлайн-платформах вышло множество отличных комедий: от нового «Очень страшного кино» и «Приглашения» до абсурдистских «Курочки» и «Пицца Фильма». Собака.ru рассказывает о своих (субъективных!) фаворитах, которые могли пройти мимо вас.
Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2025-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2026-м.
«Приглашение» / The Invite (18+)
Камерная комедия с разговорами о пикантных темах: Анджела (Оливия Уайлд), переживающая не лучшие времена в браке с Джо (Сет Роген), приглашает на ужин соседей сверху — Пину (Пенелопа Крус) и Хока (Эдвард Нортон), чтобы познакомиться получше и обсудить секрет их раскрепощенности (которая слишком хорошо слышна по ночам). Режиссером выступила сама Уайлд.
Вышел на Prime Video
«Комментируй это» (18+)
Комедия про концептуальную семейную терапию: ради спасения дышащего на ладан брака Иван (Александр Петров) и Катя (Юлия Хлынина) соглашаются на помощь Комментатора (Тихон Жизневский), который будет жить с ними месяц и проговаривать вслух то, что они не могут нормально друг другу сказать. Режиссером выступила Юлия Трофимова («Страна Саша» и «Лгунья»).
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Start, Premier, Okko, Wink
«Мечтать не вредно» / Le rêve américain (18+)
Французская комедия Антони Марсьяно («Жизнь на перемотке») о двух аутсайдерах, которых объединила любовь к баскетболу — так обычный продавец и уборщик в аэропорту стали успешными спортивными агентами. Главные роли сыграли Жан-Паскаль Зади («Просто черный») и Рафаэль Кенар («Второй акт»).
Вышел на «Кинопоиске», Okko, Wink, «Иви», «Кион»
«Счастлив, когда ты нет» (18+)
Ромком режиссера-дебютанта Игоря Марченко, выигравший на фестивале «Короче»-2025 два приза — критиков и жюри. По сюжету Евгений (Гоша Токаев) и Евгения (Саша Бортич) знакомятся на вечеринке у друзей, сразу же начинают ненавидеть друг друга, но все равно проводят ночь вместе — что только усложняет отношения двух очень своенравных молодых людей.
Вышел на «Кинопоиске», Okko, «Иви»
«Жертва обстоятельств» / Sacrifice (18+)
На элитный форум богачей на вулканическом остров в Греции приезжает когда-то популярный актер Майк (Крис Эванс). Пока он выдает мощную речь на тему изменения климата, всех захватывают радикальные экоактивисты во главе с Джоан (Аня Тейлор-Джой) — девушка уверена, что ради предотвращения извержения вулкана и глобальной катастрофы нужно принести в жертву трех знаменитостей (включая Майка). Среди других звезд каста — Венсан Кассель, Сальма Хайек и Джон Малкович. Режиссером комедийного экшена выступил Ромен Гаврас («Афина»).
С 18 сентября, Okko, Wink
«Хитрый койот» / Coyote vs. Acme (12+)
Многострадальная сатирическая комедия (три года пролежавшая на полке из-за производственных разногласий), в которой персонаж мультипликационной вселенной Looney Tunes Хитрый Койот попадает в мир людей и оказывается втянутым в судебную тяжбу. Картину, сочетающую в себе анимацию и игровой фильм, поставил Дэйв Грин («Черепашки-ниндзя 2»), а среди актеров — Уилл Форте, Лана Кондор и Джон Сина.
Еще идет в кинотеатрах
«Курочка. Пух и прах» / Kota (18+)
Абсурдистская комедия Дьердя Пальфи («Икота», «Таксидермия»), в которой повествование ведется от лица курицы, сбежавшей с фермы и оказавшейся втянутой в самые разнообразные приключения с птицами и людьми — зачастую крайне сомнительного свойства.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko, Wink
«Очень страшное кино 6» / Scary Movie 6 (18+)
Успешное в кассовом плане возвращение культовой комедийной франшизы с авторами первых двух частей. Братья Шон и Марлон Уайансы вновь написали сценарий (вместе с отцом, Киненом Айвори и еще одним братом, Крэйгом) и вернулись к своим ролям. С годами ничего не меняется: шутки про расизм и прочие неполиткорректные развлечения плюс пародии на все на свете популярные хорроры — от «Крика» до «Грешников», «Орудий», «Субстанцию» и так далее.
Вышел на Prime Video
«Дамы вперед» / Ladies First, премьера (18+)
Комедия о глобальном гендерном перевороте — убежденный мизогин Дэмиэн (Саша Барон Коэн) однажды просыпается в новом мире, где всеми важными процессами управляют женщины — в частности, его непосредственная начальница в исполнении Розамунд Пайк. Также в касте — Эмили Мортимер, Фиона Шоу, Ричард Э. Грант и Чарльз Дэнс. Режиссером выступила Теа Шэррок («До встречи с тобой»).
Вышел на Netflix
«Пицца Фильм» / Pizza Movie (18+)
Прекрасная в своей дикости и изобретательности комедия о двух студентах колледжа, Джеке и Монтгомери (Гейтен Матараццо, Дастин из «Очень странных дел» и Монтгомери (Шон Джамброне), которые наглотались волшебных таблеток — чтобы прийти в себя, им нужно съесть по куску пиццы, но добраться до нее мешают препятствия одно безумнее другого. Режиссерами выступили Ник Кочер и Брайан МакИлхэйни (сценаристы «Опасных отношений»).
Вышел на Hulu
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