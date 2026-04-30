Главные итоги апреля в культуре Петербурга: гастроли МХТ (Цискаридзе! Хабенский! Мороз!), роман Пелевина и док Гай Германики

Какие выставки проходили в музеях и галереях?

Апрель прошел под эгидой совриска. Судите сами: во-первых, объединение художников «Цветы Джонджоли» устроило тотальную инсталляцию в «Пиф Паф Supershop» (до середины августа), интегрировав текстильные объекты в люксовую комиссионку. Во-вторых, проект Елизаветы и Александра Цикаришвили Sobo Gallery отметил первый день рождения. В честь этого к участию в экспозиции «Улитка 2. Стенообразование в период разрушения» (до 31 мая) пригласили почти всех друзей: Белого, Дьякова, Козина, Рудьева, Швецова и других.

Это еще не все! В «Третьем месте» Александр Дашевский курирует показ коллекции Дениса Химиляйне (до 31 июля): тут вам и Шинкарев, и Рогинский, и Пушницкий, и Сокол. А в двух залах Михайловского замка проходит выставка-трибьют книге популярного психолога Эрика Берна «Игры, в которые играют люди» (до 29 мая).

Для поклонников классического искусства тоже нашлись приятные сюрпризы. В корпусе Бенуа дали старт двум очевидным хитам туристического сезона: «Иван Шишкин. Русский лес» (до 9 ноября) и «Петр Кончаловский. К 150-летию со дня рождения» (до 14 сентября).