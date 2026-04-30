Главные итоги апреля в культуре Петербурга: гастроли МХТ (Цискаридзе! Хабенский! Мороз!), роман Пелевина и док Гай Германики

А еще «На дне» Льва Додина (первая постановка Горького в карьере режиссера!), фестиваль Dance Open, ретроспектива Ивана Шишкина, показ коллекции Дениса Химиляйне и альбом CREAM SODA. Редакция Собака.ru рассказывает о самых интересных (субъективно!) культурных новостях второго месяца весны — все важное, что вы могли пропустить.
Матвей Ключицкий «Гансай 6»
Какие новые места появились в Петербурге?
«Дом Simple Music». Московская студия Simple Music Ensemble обрела уже третью резиденцию — на этот раз в здании бывшего завода Степана Разина. Ее специалитеты — неоклассика и музыка из кино. Постоянный состав оркестра в Петербурге еще не собран, но в афише уже заявлены выступления с треками Циммера, Эйнауди, Рихтера и даже Агутина.
KM Gallery. Мастер абстрактных полотен и флюид-арта Матвей Ключицкий открыл камерное пространство с собственными работами на Большом проспекте Петроградской стороны. Вход — только по предварительной записи.
Денис Химиляйне
Какие выставки проходили в музеях и галереях?
Апрель прошел под эгидой совриска. Судите сами: во-первых, объединение художников «Цветы Джонджоли» устроило тотальную инсталляцию в «Пиф Паф Supershop» (до середины августа), интегрировав текстильные объекты в люксовую комиссионку. Во-вторых, проект Елизаветы и Александра Цикаришвили Sobo Gallery отметил первый день рождения. В честь этого к участию в экспозиции «Улитка 2. Стенообразование в период разрушения» (до 31 мая) пригласили почти всех друзей: Белого, Дьякова, Козина, Рудьева, Швецова и других.
Это еще не все! В «Третьем месте» Александр Дашевский курирует показ коллекции Дениса Химиляйне (до 31 июля): тут вам и Шинкарев, и Рогинский, и Пушницкий, и Сокол. А в двух залах Михайловского замка проходит выставка-трибьют книге популярного психолога Эрика Берна «Игры, в которые играют люди» (до 29 мая).
Для поклонников классического искусства тоже нашлись приятные сюрпризы. В корпусе Бенуа дали старт двум очевидным хитам туристического сезона: «Иван Шишкин. Русский лес» (до 9 ноября) и «Петр Кончаловский. К 150-летию со дня рождения» (до 14 сентября).
Николай Цискаридзе
Что мы увидели в театре?
Весь месяц мы ходили или хотя бы пытались попасть на гастроли МХТ имени Чехова. Худрук театра Константин Хабенский привез в Петербург семь спектаклей со звездными составами. Хайлайтами здесь были булгаковский трагифарс «Кабала святош» с участием Николая Цискаридзе (самый дефицитный спектакль театра!) и детектив «8 разгневанных женщин» (Мороз! Чиповская! Эрнст!).
Если вдруг вы так и не успели достать билеты, не отчаивайтесь: 23 мая Александр Цыпкин выступит в Главном штабе с избранными сценами и историями, которые не вошли в гастрольную постановку «Жил. Был. Дом.».
Среди других новостей месяца — первая постановка Горького в карьере Льва Додина «На дне» (ближайшие показы 4, 23 и 28 мая) и юбилейный фестиваль балета Dance Open с шестью знаковыми премьерами: от триллера по Агате Кристи до хип-хоп-экзерсисов.
Валерия Гай Германика
На что мы ходили в кино и что смотрели дома?
Топ-3 в кино однозначно возглавляет документальная лента Валерии Гай Германики «Емельяненко»: это дикий фильм в лучших ее традициях. Он строится вокруг знаменитого бойца-миксфайтера, в котором можно увидеть и запутавшегося человека с зависимостью, и символ русской души, и просто глубоко отвратительного персонажа, незаслуживающего сострадания.
Другое серьезное впечатление — «Грация» Паоло Соррентино. Это один из его лучших фильмов, где переплетаются размышления о долге, верховенстве закона, милосердии, свободе воли и человеческих слабостях.
Наконец, запомнился и «Коммерсант» дебютантов братьев Кравчуков. Тех, кого не отпугнет очередной фильм про девяностые, ждет бодрая картина с внятными моральными дилеммами и не менее четкими ответами — солируют в ней Александр Петров и рэпер Хаски, в котором все больше проявляется потенциал драматического актера.
CREAM SODA — «Истерика»
Что мы слушали?
CREAM SODA — «Истерика». Став дуэтом после трагической гибели Димы Нова, музыканты долго искали себя и наконец нашли. Да, это все еще хаус-музыка, но теперь в формате манифеста о принятии женственности проекта.
Nine Inch Nails & Boys Noize — «Nine Inch Noize». Одна из любимых групп Дэвида Линча Nine Inch Nails переосмысляет свое наследие. Получился альбом, который будет одинаково хорошо ощущаться и в техно-подвале «Грибоедова», и в наушниках по пути куда бы то ни было!
Сингл месяца: Mujuice — «Как пережить расставание в цифровую эпоху». Рома Муджус вернулся с туториалом по преодолению хартбрейка: «День простоять, да ночь продержаться. Взрослые люди. Двигаться дальше. Удалить переписку. Абонент неизвестен. Рассказать терапевту. Написать эту песню».
Клип месяца: GENER8ION & Yung Lean — STORM. «Общество мертвых поэтов» + «Синяя весна» Тошиаки Тойоды + «Бойцовский клуб» = экранизация сингла французского проекта GENER8ION и шведа Yung Lean, окончательно ушедшего в альт-рок.
Воссоединения месяца: Баста + Гуф, Мальбэк + Сюзанна. Баста и Гуф записали вторую часть совместного альбома, вышедшего в 2010-м, а Мальбэк и Сюзанна зарыли топор войны, выпустили первую за шесть лет песню «Жду тебя» и уже готовят лонгплей.
«Возвращение Синей Бороды»
Что мы читали?
Пожалуй, самое необыкновенное событие апреля — релиз романа Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды» (он не выпускал книги весной со времен «Бэтман Аполло»!). Писатель-энигма совершил камбэк к герою, памятному по сборнику «Искусство легких касаний», а заодно накидал отсылок к кейсу Эпштейна и «Симулякрам и симуляции» Бодрийяра (тем самым окончательно запутав читателя!).
Главной точкой притяжения традиционно была книжная ярмарка non/fiction, куда стоило заглянуть хотя бы ради покупки второго тома собрания сочинений Якова Друскина. В феврале мы изучали его «Трактаты и наброски», а теперь на очереди оказались дневники и письма.
Еще среди заметных нонфикшен-новинок ярмарки выделим хроники группы «Кино» поклонника русского рока Александра Кушнира. У него вышел скрупулезно прописанный портрет Цоя и его компании — от панк-экспериментов «Гарина и гиперболоидов» до подпольных альбомов.
Топ-10 материалов отдела культуры Собака.ru, которые вы могли пропустить в этом месяце
- Татьяна Черниговская: «Искусство — лучшее, что создали люди»
- Каким получился новый роман Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды»? И при чем тут Джеффри Эпштейн, аниме и симулякры?
- Андрей Могучий — Льву Лурье: «Величие артиста в том, что для него нет препятствий»
- Лев Додин впервые поставил пьесу Горького! Рассказываем, каким получился спектакль «На дне» в МДТ
- Актер (и звезда тру-крайма!) Леонид Каневский — о военном детстве, первых ролях и свалившейся популярности
- Не только «Эйфория»: в каких проектах ждать звезд культового сериала в скором будущем?
- «Вот это драма!»: каким получился антиромком с Робертом Паттинсоном и Зендеей?
- Михаил Пиотровский: «Ни один менеджер не сможет быть директором Эрмитажа»
- Где нашли последнее пристанище Петров-Водкин, Куинджи и Цой? Арт-гид по некрополям Петербурга
- Знакомьтесь, Наталья Вознесенская: главный меценат «Стрит-арт хранения» и коллекционер-донор поп-апа «Игровая площадка»
Текст: Лиза Вельяминова, Александр Павлов, Дарья Гладких, Анна Спирина
Комментарии (0)