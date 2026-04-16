Не только «Эйфория»: в каких проектах ждать звезд культового сериала в скором будущем?

Зендея (в «Эйфории» — Ру)

Пожалуй, одна из самых востребованных голливудских актрис прямо сейчас. В российских кинотеатрах уже можно оценить ее дуэт с Робертом Паттинсоном в «Вот это драма!», а на подходе роли Афины в мегаломанской «Одиссее» Кристофера Нолана и Эм-Джей в новом «Человеке-пауке», плюс третья «Дюна» Дени Вильнева и озвучка Фелиции в пятом «Шреке», который выйдет летом 2027 года. Такая плотность съемок привела к тому, что в конце марта Зендея заявила, что приостанавливает карьеру на неопределенный срок. По официальной версии — из-за усталости (и актрисы, и зрителей от ее частого появления на экране), а по слухам — из-за свадьбы с актером Томом Холландом и желания завести ребенка.