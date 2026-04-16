Не только «Эйфория»: в каких проектах ждать звезд культового сериала в скором будущем?

На HBO стартовал третий сезон суперпопулярного (и настолько же провокационного) сериала «Эйфория» — спустя почти пять лет повзрослевшие герои совершают камбэк. Собака.ru рассказывает, в каким фильмах и сериалах можно будет увидеть основных актеров, вернувшихся к своим ролям (Зендея! Джейкоб Элорди! Сидни Суини!) в ближайшей перспективе.
Зендея (в «Эйфории» — Ру)
Пожалуй, одна из самых востребованных голливудских актрис прямо сейчас. В российских кинотеатрах уже можно оценить ее дуэт с Робертом Паттинсоном в «Вот это драма!», а на подходе роли Афины в мегаломанской «Одиссее» Кристофера Нолана и Эм-Джей в новом «Человеке-пауке», плюс третья «Дюна» Дени Вильнева и озвучка Фелиции в пятом «Шреке», который выйдет летом 2027 года. Такая плотность съемок привела к тому, что в конце марта Зендея заявила, что приостанавливает карьеру на неопределенный срок. По официальной версии — из-за усталости (и актрисы, и зрителей от ее частого появления на экране), а по слухам — из-за свадьбы с актером Томом Холландом и желания завести ребенка.
Сидни Суини (в «Эйфории» — Кэсси)
У Суини, сыгравшей одну из самых сложных и противоречивых ролей в сериале, в этом году случился мощный карьерный прорыв с триллером «Горничная». Получившая много едких отзывов от критиков картина оказалась невероятно успешной в мировом прокате: при заявленном бюджете в 35 миллионов долларов фильм в итоге собрал почти 400 миллионов. Для Суини это открывает фантастические перспективы — пока на 2027 год заявлен только сиквел, но есть серьезные основания полагать, что продюсеры новых проектов уже выстроились к ней в очередь.
Джейкоб Элорди (в «Эйфории» — Нейт)
В этом году Джейкоба Элорди много обсуждали в контексте его роли чудовища во «Франкенштейне» Гильермо дель Торо (фильм получил 9 номинаций на «Оскар» и выиграл 3 — впрочем, сам актер остался без статуэтки за лучшую роль второго плана). Не менее резонансным вышел «Грозовой перевал», но даже на этом фоне самым интересным его проектом сейчас кажется постапокалипсис «Созвездие пса» Ридли Скотта, в котором он сыграл вместе с Маргарет Куолли и Джошем Бролином. Мировая премьера запланирована на август 2026 года.
Алекса Деми (в «Эйфории» — Мэдди)
Актрису сейчас обсуждают исключительно в духе «Почему звезда первого сезона пропала с радаров» — сама она связывает это с выгоранием из-за многочисленных отказов на кинопробах (однако есть мнение, что отсутствие ролей связано с конфликтным характером). Тем не менее на премьере «Эйфории» Алекса произвела фурор и напомнила о своей 11-миллионной базе фанатов в соцсетях — впрочем, о новых проектах пока новостей не было.
Колман Доминго (в «Эйфории» — Али)
У двукратного номинанта на «Оскар» карьера складывается практически идеально и без «Эйфории». В планах на этот год — роль отца Майкла Джексона в байопике певца (в Штатах он выходит в прокат на следующей неделе) и участие в сай-фае «День раскрытия» Стивена Спилберга (премьера анонсирована в начале июня).
Хантер Шафер (в «Эйфории» — Джулс)
В этом году с ней выйдут как минимум два любопытных проекта: психологическая драма «Мать Мария» Дэвида Лоури («Легенда о Зеленом рыцаре»), где она снялась вместе с Энн Хэтэуэй, и сериальное продолжение «Бегущего по лезвию» — там ей досталась роль беглого репликанта, за которым охотится героиня Мишель Йео.
Мод Апатоу (в «Эйфории» — Лекси)
Дочь популярного комедиографа Джадда Апатоу решила отойти от актерской карьеры и попробовать пойти по стопам отца: в марте на инди-фестивале в Сономе показали ее дебют «Поэтическая лицензия», в котором она сняла свою маму Лесли Манн.
Марта Келли (в «Эйфории» — Лори)
По-прежнему выступает в жанре стендап-комедии (что очень контрастирует с ее сериальным образом суровой дамы, связанной с торговлей запрещенными веществами), однако из киноиндустрии не ушла — ее озвучку детектива Харрингтона можно услышать в абсурдистском мультсериале «Частые побочные явления».
18+
Комментарии (0)