От первой до последней картины. 9 фактов о жизни Шишкина, про которые вы могли не знать

Картина под полом

Самая ранняя из сохранившихся работ Шишкина — «Жатва». Он написал ее в возрасте 16–17 лет. Это период, когда будущий живописец уже понял, что хочет быть не купцом, как его отец, а художником и, бросив Первую Казанскую мужскую гимназию, в которой проучился пять классов, вернулся в родительский дом в Елабуге, но еще не поступил в Московское училище живописи и ваяния.

Родители не сразу приняли желание Ивана заняться артом; убедить отца позволить учиться на художника Шишкин смог только к 20 годам. Хотя он много рисовал с самого детства и даже заработал прозвище «мазилка».

На картине «Жатва» изображен панорамный вид на село Татарские Челны возле Елабуги. Это уже пейзаж, но еще не лес, а поле в жаркий полдень.

Холст был отреставрирован специалистами Русского музея в 1960-е, после того как его обнаружили между перекрытиями первого и второго этажей в доме родителей Шишкина. Как он туда попал — неизвестно.