Роман Литвинов возвращается после продолжительного перерыва (пять лет с момента выхода альбома «Melancholium»!), облачая в песенную (нам на радость!) форму готовый to-do list по преодолению брейкапа. Представляем премьеру и вместе с музыкантом ищем ответ на вопрос, куда уходит любовь и во что трансформируется.
Клип на трек «Как Пережить Расставание в Цифровую Эпоху™» снят в Лос-Анджелесе, нынешнем городе работы Mujuice, в течение нескольких дней февраля 2026 года. Он документирует бытовую, рутинную сторону жизни на фоне внутренней рефлексии и эмоциональных переживаний. Камера видеонаблюдения здесь — главный инструмент в исследовании вопросов контроля и дистанции в отношениях: с самим собой и другими.
Литвинов берет свой личный опыт и превращает его в общее пространство понимания и сопереживания. Сам музыкант называет это «типологическим, статистически распространенным кейсом»: отношения и расставание на расстоянии, разгребание последствий, движение дальше. Поэтому, несмотря на личный характер трека, Mujuice настаивает на его универсальности. Это тот опыт, с которым сталкиваются многие, пусть и в разных формах.
Верно ли, по-твоему мнению, утверждение, что переживания — самый сильный стимул вернуться к музыке? Почему, когда мы счастливы, мы зачастую не рефлексируем — в том числе в творчество?
Возможно, это некоторое упрощение, но мне кажется, что одна из базовых функций художественной практики компенсаторная. В этом смысле это самый прямой и естественный путь.
Со временем на это наслаивается большое количество профессиональных обязательств, но в исходной точке музыка, по крайней мере для меня, это своего рода протез, инструмент саморегуляции.
Поэтому все довольно просто. Если бы я был пекарем, я бы испек круассаны, а поскольку я композитор, я пишу песню. В этом смысле я просто, как говорит моя мама, делаю лимонад.
Почему после того, как отношения заканчиваются, они становятся «типологическим, статистически распространенным кейсом»? Куда девается вся эта уникальность чувств? Во что трансформируется любовь?
Постараюсь пройти по лезвию бритвы и не цитировать Толстого, но, мне кажется, никакого противоречия здесь нет. Типология это форма, положение, статистика. А переживание остается твоим частным делом, которое, как ни парадоксально, все равно в какой-то степени укладывается в эту колею.
Вопрос о том, куда уходит любовь, когда она уходит, по сути не предполагает ответа, который я пытаюсь дать напрямую. Я не столько отвечаю, сколько делаю продукт, который сам этим вопросом задается и не претендует на знание. Это приглашение к размышлению и для меня, и для слушателя.
В моем случае утрата трансформируется в продукт, в песню. Такая механика. Но с вопросительным знаком.
Главные чувства, которые хотелось передать этим треком и этим клипом? Месседж себе и слушателям — какой он?
Месседж и чувство, наверное, соположены, но не идентичны. Именно эта асимметрия меня и интересует. В этом несоответствии, мне кажется, и живут мои рассуждения, в некоторой «зловещей долине» между смятением, заброшенностью и необходимостью продолжать движение.
Не знаю, насколько это считывается, но текст буквально организован вокруг списка дел: на холодильнике, в заметках, в обрывках фраз и цитатах. И это не случайно. Это состояние, в котором ты вынужден упаковывать и протоколировать собственные переломы и ссадины, вносить их в календарь между делами.
Это парадокс несоответствия между тем, что ты чувствуешь, и тем положением, которое можешь этим чувствам придать. Роскоши остановиться и по-настоящему разобраться в своих чувствах, по сути, нет.
И остается это прихрамывающее движение вперед, которое ощущается как неуместное, но неизбежное. Наверное, это и есть предмет моего рассуждения.
Не знаю, можно ли назвать это оптимистичным, но сам вектор все-таки говорит о попытке разобраться, хотя в этом есть определенная печальная ирония.
И главное: мы все очень рады и благодарны, что Mujuice вернулся — и к тому же в песенной форме! Какие хорошие новости нам ждать в ближайшее время?
