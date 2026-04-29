Верно ли, по-твоему мнению, утверждение, что переживания — самый сильный стимул вернуться к музыке? Почему, когда мы счастливы, мы зачастую не рефлексируем — в том числе в творчество?

Возможно, это некоторое упрощение, но мне кажется, что одна из базовых функций художественной практики компенсаторная. В этом смысле это самый прямой и естественный путь.

Со временем на это наслаивается большое количество профессиональных обязательств, но в исходной точке музыка, по крайней мере для меня, это своего рода протез, инструмент саморегуляции.

Поэтому все довольно просто. Если бы я был пекарем, я бы испек круассаны, а поскольку я композитор, я пишу песню. В этом смысле я просто, как говорит моя мама, делаю лимонад.