Михаил Пиотровский: «Ни один менеджер не сможет быть директором Эрмитажа»

Почему Эрмитаж — великий музей

Эрмитаж — великий музей, потому что это музей мировой культуры. Он стал великим и универсальным из-за того, что Николай I добавил в него коллекцию археологии, а в начале XX века появились отдел Востока и русский отдел. Достоинство Эрмитажа именно в универсальности: да, там есть Леонардо да Винчи. Но когда мир открылся, люди приезжали сюда посмотреть Матисса, сасанидское серебро, пазырыкский ковер и скифское золото. Потому что Леонардо есть всюду. И Рубенс есть всюду. Хотя у нас они выглядят уникально, поскольку находится в Зимнем дворце, а не в белом кубе. В Эрмитаже отражается история, дух императоров, которые здесь жили. Здесь над да Винчи висят портреты Потемкина и Суворова. В этом есть своя прелесть.

О директорской оптике

Книгу директора я еще не сделал, но в целом много пишу в этом жанре. Есть директорская оптика: то, что видит именно он, а не экскурсовод или искусствовед. Для меня очень важна комбинация вещей в каждом зале. Какой рассказ получается из картин Тициана. Леонардо и Потемкина над ними. Особые исторические ассоциации: что происходило в этих помещениях в разное время и как про это рассказать.

О главном директорском качестве

Директором такого музея, как Эрмитаж, может быть только работающий ученый. Ни один менеджер не сможет быть директором Эрмитажа. Менеджер не может стать ученым. Но ученый может стать менеджером. Думаю, что я — такой пример. Об этом я рассказываю в главе «Двойная спираль»: как в моей ДНК увязываются амплуа востоковеда и музейного работника.

О директорских хитростях

У меня есть целый набор идей выставок, которые я время от времени навязываю своим коллегам. Это не всегда просто: нужно действовать тактично, чтобы они думали, что сами так хотели.