Где нашли последнее пристанище Петров-Водкин, Куинджи и Цой? Арт-гид по некрополям Петербурга

Из старых памятников здесь, возле Прямой дорожки, можно найти надгробия передвижников отца и сына Владимира и Александра Маковских, а недалеко от часовни Ксении Блаженной — одного из руководителей «Товарищества передвижных художественных выставок» Николая Дубовского.

На Смоленском похоронены и представители ленинградского андеграунда Глеб Богомолов и Вячеслав «Вик» Забелин.

Среди авторов более позднего поколения тут, кроме уже упомянутого Тимура Новикова, погребены известные не только как художники, но и как музыканты группы «Кино» — Григорий Гурьянов и Андрей Крисанов. Умерший при загадочных обстоятельствах Мамышев-Монро тоже похоронен здесь. Над его могилой установлен скульптурный портрет из белого мрамора.

Сегодня на Смоленском православном кладбище также появилась могила создателя группы «Митьки», писателя и живописца Владимира Шинкарева.