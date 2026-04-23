Где нашли последнее пристанище Петров-Водкин, Куинджи и Цой? Арт-гид по некрополям Петербурга

Вы уже изучили жизни любимых художников в подробностях и посетили все их петербургские адреса, но хочется еще сильнее углубиться в лор? Или у вас просто готичное-романтичное настроение? Эта подборка подходит к обоим случаям. Собака.ru, вдохновившись маст-рид книгой Антона Секисова «Зоны отдыха», составила маршрут прогулки по городским кладбищам (Комарово не включили, Альтман, Самохвалов — простите!), на которых похоронены знаменитые люди искусства.
Некрополь мастеров искусств
Начать прогулку стоит с Некрополя мастеров искусств. Формально сейчас это часть Государственного музея городской скульптуры. А до 1937 года здесь существовало Тихвинское кладбище — одно из четырех захоронений на территории Александро-Невской лавры, заложенное в 1823 году. К началу XX века на нем стояло 1325 надгробных памятников. Но в 1920-е некрополь активно грабили мародеры, а в 1930-е на нем провели перепланировку: часть могил «снесли», зато привезли надгробия и (не всегда) прилагающиеся к ним останки известных людей, которые до этого лежали на других кладбищах, частично уничтоженных в это же время. Перезахоронения осуществляли по «цеховому» принципу: писатели к писателям, музыканты к музыкантам. Отдельно лежат лицейские друзья Пушкина. Художников и скульпторов разместили в западной части некрополя.
Здесь можно найти надгробия известнейших живописцев XIX века. Вот две каменные глыбы, установленные одна над другой. На верхней — крест, портрет в медальоне и надпись: «Художник Иван Иванович Шишкин». Вообще-то Шишкин был похоронен на Смоленском кладбище, но при советской власти переехал ближе к центру. Изначальное надгробие было утрачено, а на нынешнем присутствует ошибка — в качестве года рождения указан 1812-й, что на 20 лет раньше появления художника на свет.
Другой пейзажист — Архип Куинджи — тоже перебрался в Некрополь мастеров искусств со Смоленского кладбища. Над его могилой возвышается арка с фронтоном. В нише — мозаика, изображающая древо жизни, эскиз для которой создал Николай Рерих. А на ее фоне — бюст Куинджи. Проект надгробия создал знаменитый архитектор Алексей Щусев (получается застройка от автора Мавзолея).
Здесь же можно увидеть могилу Бориса Кустодиева — резной дубовый столб перенесли с соседнего Никольского кладбища, стелу над прахом Ивана Крамского, перемещенную со Смоленского, надгробие Александра Иванова с портретным барельефом, которое раньше стояло на Новодевичьем, и памятники другим художникам.
А еще здесь есть мемориальная доска, вводящая в заблуждение. Она посвящена Тимуру Новикову, останки которого упокоились на Смоленском кладбище и никуда не переносились. Дело в том, что основатель Новой академии изящных искусств в последние годы жизни любил отдыхать в некрополе на скамейке у фонтана.
На сайте некрополя есть подробный онлайн-путеводитель.
Посещение платное — 150 рублей.
Часы работы — с 10:00 до 18:00.
Адрес — пл. Александра Невского, 1Б.
Никольское и Лазаревское кладбища
Хоронили художников и на двух других кладбищах Александро-Невской лавры. Из самых знаменитых примеров: на Никольском в 1915 году погребли Константина Маковского (но его могила была утрачена после революции), а на Лазаревское в 1930-х перенесли останки Ивана Мартоса, автора памятника Минину и Пожарскому на Красной площади; его могилу до сих пор легко отыскать.
Часы работы Лазаревского кладбища — с 9:30 до 17:00
Адрес — пл. Александра Невского, 1
Смоленские кладбища
Поскольку многие художники до попадания в Некрополь мастеров искусств были похоронены на Смоленском православном кладбище, сделаем его следующим пунктом нашей прогулки.
Захоронения происходили здесь с момента основания города, а в 1738 году участок был официально определен под кладбище указом Святейшего Синода. С тех пор территория некрополя не раз расширялась и, несмотря на то, что он страдало от наводнений (одно из которых описано в «Медном всаднике»: «Гроба с размытого кладбища / Плывут по улицам!»), здесь погребали многих усопших православного вероисповедания всех сословий и званий. В том числе художников. С 1922 по 1990-е кладбище считалось фактически закрытым. Сейчас оно имеет статус полузакрытого — здесь хоронят выдающихся и знаменитых людей. Что плюс для нашего маршрута: несмотря на перенос в советское время большого количества останков художников в Некрополь мастеров искусств, тут по-прежнему много могил арт-деятелей, особенно живших и умерших в послевоенное время.
Из старых памятников здесь, возле Прямой дорожки, можно найти надгробия передвижников отца и сына Владимира и Александра Маковских, а недалеко от часовни Ксении Блаженной — одного из руководителей «Товарищества передвижных художественных выставок» Николая Дубовского.
На Смоленском похоронены и представители ленинградского андеграунда Глеб Богомолов и Вячеслав «Вик» Забелин.
Среди авторов более позднего поколения тут, кроме уже упомянутого Тимура Новикова, погребены известные не только как художники, но и как музыканты группы «Кино» — Григорий Гурьянов и Андрей Крисанов. Умерший при загадочных обстоятельствах Мамышев-Монро тоже похоронен здесь. Над его могилой установлен скульптурный портрет из белого мрамора.
Сегодня на Смоленском православном кладбище также появилась могила создателя группы «Митьки», писателя и живописца Владимира Шинкарева.
На соседнем Острове Декабристов находится братская могила профессоров Академии Художеств, погибших в блокаду в 1942 году, в которой похоронен в том числе Иван Билибин.
Часы работы кладбищ — с 9:00 до 18:00 в летнее время и до 17:00 в зимнее.
Адрес Смоленского православного кладбища — ул. Камская, 24Е.
Адрес кладбища «Остров Декабристов» — ул. Одоевского, 28.
Новодевичье кладбище
Следующая точка нашего маршрута — кладбище при Воскресенском Новодевичьем монастыре. С 1850-х и до революции 1917 года это был один из престижнейших некрополей Петербурга. Среди художников самый знаменитый, лежащий здесь покойник — Михаил Врубель. Его похоронили 3 апреля 1910 года. Единственную речь произнес Александр Блок, сказавший: «Он оставил нам своих Демонов, как заклинателей против лилового зла, против ночи. Перед тем, что Врубель и ему подобные приоткрывают человечеству раз в столетие, я умею лишь трепетать. Тех миров, которые видели они, мы не видим». На могиле установлено надгробие из нескольких параллелепипедов черного гранита, которое, по словам Антона Секисова, «напоминает то ли авангардную композицию, то ли руины памятника». Мемориал не завершен — не хватает скульптуры, изображающей покойного с женой, певицей Надеждой Забелой-Врубель. Гипсовые эскизы авторства Леонида Шервуда хранятся в Русском музее.
Кроме Врубеля, здесь похоронены художники Александр Головин, Николай Майков, Петр Басин и другие.
Часы работы — с 9:00 до 18:00.
Адрес — Московский пр-т., 100.
Волковское кладбище
С Новодевичьего мы перемещаемся на Волковское кладбище. Оно многосоставное, но нас интересуют в первую очередь Литераторские мостки. Пусть название не обманывает вас — похоронены здесь отнюдь не только литераторы. Это еще один отдел Музея городской скульптуры. Сюда, как и в Некрополь мастеров искусств, свозили надгробия и прах известных личностей с уничтожавшихся в советское время старых кладбищ. Но традиция хоронить здесь деятелей культуры возникла гораздо раньше — еще в XIX веке.
Здесь есть колонна с барельефным портретом над могилой Петрова-Водкина. Есть скульптура богини Ники, выполненная по модели Михаила Аникушина и установленная на его же надгробии. Есть скорбящая женская фигура, созданная Валентиной Рыбалко и установленная над захоронением ее мужа — Евсея Моисеенко (в котором упокоилась и сама скульптор). Есть театральный сюжет в рельефе над могилой Николая Акимова. И надгробия еще целого ряда художников и скульпторов — от Исаака Бродского и Леонида Шервуда до Андрея Мыльникова и Вячеслава Загонека.
Часы работы — с 9:00 до 18:00.
Адрес — Расстанный пр-д, 3.
Александр Арефьев. Эстафета
Красненькое кладбище
С Красненьким кладбищем связана печальная и романтическая история. В 1961 году здесь был похоронен поэт Роальд Мандельштам. Его друг, художник Александр Арефьев, тяжело переживал это событие и несколько месяцев вместе с Владимиром Шагиным жил на территории некрополя, ночуя в склепах. В 1978-м прах Арефьева, умершего в Париже, был подхоронен в могилу Мандельштама. А в 1988 году к ним присоединился еще один друг и художник арефьевского круга — Рихард Васми.
Часы работы — с 9:00 до 18:00.
Адрес — пр. Стачек, 98.
Богословское кладбище
Богословское кладбище широко известно тем, что здесь похоронены Виктор Цой (тоже, между прочим, художник) и Горшок. Но помимо них здесь нашли покой останки многих арт-деятелей. Среди них — Николай Суетин, Владимир Конашевич, Владимир Лебедев и Алексей Пахомов.
Часы работы — с 9:00 до 18:00.
Адрес — пр. Мечникова, 31.
Павел Филонов. Перерождение интеллигента (Перерождение человека). 1914 - 1915
Серафимовское кладбище
На Серафимовском кладбище изначально хоронили деревенскую бедноту, солдат и матросов, умерших в Первую мировую войну. Но здесь же, возле церкви Серафима Саровского, на 16-м участке в 1941 году был погребен великий Павел Филонов. К сожалению, сейчас могила пребывает в некотором запустении.
Значительно позже, в 2009 году тут упокоился Валерий Траугот.
Часы работы — с 9:00 до 18:00.
Адрес — Заусадебная ул. 33.
Преображенское еврейское кладбище
Заканчивается наш маршрут на Преображенском еврейском кладбище. Здесь похоронено не очень много художников, зато находится могила знаменитого скульптора Марка Антокольского (она знаменита почти так же, как ее хозяин, и упоминается в большинстве путеводителей по петербургским захоронениям известных людей). На надгробии изображены менора, свиток Торы и Звезда Давида, а еще установлен бронзовый бюст Антокольского авторства его ученика Ильи Гинцбурга.
Часы работы — с 9:00 до 18:00.
Адрес — пр-т. Александровской Фермы, 14.
