10 треков с вайбом Петербурга: выбор Мальбэка и Сюзанны

Возвращаем свой 2017-й! В субботу, 18 апреля, авторы бэнгера «Равнодушие» Мальбэк и Сюзанна дадут концерт в Aurora Concert Hall (да-да, мы дождались!). Перед грядущим выступлением участники проекта по просьбе Собака.ru составили свой топ из 10 треков, которые ассоциируются у них с Петербургом. Спойлер: не обошлось без групп «Сплин», «ПТВП» и «Кино».
«Империя» — «Поезд на Ленинград»
Сюзанна: «Этот трек ссоциируется с воспоминанием о первой серьезной любви. Тогда у меня были мысли о том, как люди встречаются и расстаются, а город поглощает их истории».
SQÜRL — Funnel of Love
Сюзанна: «SQÜRL создают ощущение серого и тяжелого неба. Вспоминаю, как впервые оказалась в Петербурге поздней осенью и увидела, что из-за темных облаков выглядывает только светлый Петропавловский собор».
«Кино» — «Город»
Сюзанна: «Как-то раз мы гуляли допоздна в районе Петроградки. Заблудившись в улицах, мы включили «Кино» и вдвоем слушали трек в одной паре наушников. Вокруг было и темно, и холодно, но с "Городом" становилось легче».
Ассаи — «Лифт»
Сюзанна: «Первая ассоциация — закат над Невой в 2020-м после концерта. Почему-то именно этот трек Ассаи работает как катализатор ностальгии. Вроде бы даже непонятно, по какому именно времени тоскуешь, но на душе теплеет».
«ПТВП» — «В нирване»
Сюзанна: «Всегда слушаю "ПТВП", когда приезжаю в Петербург. Это помогает переключиться с московского ритма. Классика устами Алексея Никонова — для меня только про этот город».
Tricky — Aftermath
Рома Мальбэк: «В 2018-м, когда мы узнали, что Tricky приезжает с концертами в Москву и Петербург, переслушали всю его дискографию. Она определенно дарила вдохновение и заряжала духом новаторства. Aftermath хочется выделить как символ переломного момента, который мы чувствовали тогда в своей карьере».
James Blake — Radio Silence
Рома Мальбэк: «Как-то раз ночью я ужинал в кафе Rene напротив Казанского собора. Я долго смотрел на изумрудный купол и колоннаду, а заодно слушал этот трек. Почему-то после такого опыта мне захотелось остаться в Петербурге еще хотя бы на пару дней — так я и поступил».
Bowery Electric — Soul City
Рома Мальбэк: «Весной 2025-го, когда мы ехали в такси перед выступлением в клубе Mirage, у меня вдруг заиграл этот трек. Я почувствовал, что он отлично помогает сконцентрироваться. Периодически переслушиваю его и держу таким образом связь с Петербургом».
Dean Blunt — 9
Рома Мальбэк: «Летом мы большой компанией вышли погулять на Марсовом поле. Была очень приятная атмосфера: много людей, кто-то бросает фрисби, некоторые обедают. Я ассоциирую это воспоминание с треком Dean Blunt: он как будто передает вайбы радости и добра».
«Сплин» — «Полная луна»
Рома Мальбэк: «Когда вышел этот трек, я гулял по улицам Петербурга и смотрел на Луну, и у меня впервые проскочила мысль о том, что все видят ее одинаково: точно так же, как и я в этот момент».
