Что стоит знать об обществе «Бубновый валет» перед походом на выставку Петра Кончаловского в Русский музей?

Гончарова Наталья

«Бубновый валет» не был, как может показаться, исключительно мужским клубом по интересам с кубизмом и провокацией. С самого начала среди участников была Наталья Гончарова (не жена «солнца русской поэзии», а ее внучатая племянница и тезка), одна из «амазонок русского авангарда» и супруга изобретателя «лучизма» Михаила Ларионова. В смысле скандальности Гончарова могла дать фору любому из «валетов». Еще до создания группы ее работы с обнаженной натурой фраппируют публику настолько, что художницу обвиняют в распространении порнографии. В дальнейшем ее картины религиозного содержания неоднократно снимались с выставок полицией, поскольку казались обществу неприемлемыми: Гончарова объединяет христианские сюжеты с лубочной, вывесочной формой. Ее целью при этом было не оскорбление божественного, а поиск выразительного языка, который передал бы специфически русскую духовность.

Эти поиски объясняют ее жест 1912 года. Громко хлопнув дверью, Гончарова вместе с Ларионовым выходит из «Бубнового валета», заявив бывшим товарищам, что в них самих слишком много европейского, а в их работах — подражания Западу.

После этого они с мужем создают объединение «Ослиный хвост» и разрабатывают теорию лучизма. Гончарова делает костюмы для дягилевских «Русских сезонов», участвует в организованных Ларионовым футуристических прогулках с раскрашенными лицами по Москве, иллюстрирует книги футуристов.

В 1912 году она вступает в мюнхенское объединение экспрессионистов «Синий всадник». В 1913–1914-м проводит две грандиозные персональные выставки в Москве и Петербурге, на которых показывает около 700 своих работ. А в 1915-м навсегда покидает Россию и до смерти в 1962 году живет в Европе, в основном в Париже. Там она продолжает работать, обращаясь к различным стилям — от кубизма до абстракции. Последняя ее прижизненная выставка (совместная с Ларионовым ретроспектива) прошла в Базеле и Лондоне в 1961 году.