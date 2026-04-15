Татьяна Черниговская: «Искусство — лучшее, что создали люди»

Почему литература и кино важнее, чем таблица Менделеева? Неужели Эйнштейн совершал открытия в области физики, потому что увлекался игрой на скрипке? И как вышло, что на улицах мы не встречаем нового Канта, Аристотеля или Микеланджело? Собака.ru публикует часть встречи в Театре им. Ленсовета, где доктор филологических и биологических наук Татьяна Черниговская рассказала о роли искусства.
В чем сила искусства
Искусство создает новые миры, но для людей они не менее важны, чем реальная жизнь. Иначе почему мы рыдаем над спектаклем или фильмом? Это же все липа! Мерзавец-преступник убивает на экране невинную девушку. Но ведь нет ни его, ни ее. Они выдуманы! А зачем мы читаем книги? Мы что, впервые услышим от Льва Николаевича, что лучше не изменять мужу? Мы знаем это уже тысячу лет.
Как художники и писатели обгоняют прогресс
Люди искусства умудряются на десятилетия, если не на столетия, опережать открытия в науке. К примеру, импрессионисты показали, как мы на самом деле видим мир. Что мы читали в учебниках? Трава — зеленая, солнце — оранжевое, небо — голубое. У художников все размыто: небо бывает красным, трава — синей, контуры то есть, то нет. Прошло лет 50, и сенсорная физиология, обладая знаниями и приборами, подтвердила, что так все и устроено.
Марсель Пруст вовсе опередил психологию и физиологию запахов, когда в «В поисках утраченного времени» упомянул чудесный эпизод: как герой пошел выпить чашку липового чая, откусил мадленку — и у него тут же вспыхнули воспоминания о детстве, которое он провел с тетушкой в Комбре. Он описал память так, что наука к этому даже близко не подошла!
Как музыка меняет человека
Музыка переводит работу мозга в другой регистр. Когда человек слушает ее, а тем более исполняет, его разум горит, как рождественская елка. Музыка может вызывать всплеск дофамина, увеличивать объем роста нейронов в гиппокампе — зоне мозга, связанной с памятью, влиять на гормоны, регулировать давление, смягчать паркинсонизм.
Меня всегда интересовало, почему Эйнштейн играл на скрипке. Он не расставался с ней, и у нее даже было имя — Лина. В текстах ученый пишет: «Я думаю музыкой», «Если бы я не был физиком, стал бы музыкантом». Скрипка играла в жизни Эйнштейна гигантскую роль. Возможно, из-за нее и происходили его открытия. Изобретения же не создаются суперкомпьютерами! Спускается ангел и шепчет. У кого прочищено ухо, тот слышит.
Как танец влияет на мозг
Про балерин говорят: «Они очаровательные создания, но дурочки». С чего это взяли? Танец — сложнейшая работа для мозга: координация на сцене, взаимоотношения с другими артистами, чувство ритма, еще и прыгнуть надо так, чтобы в оркестровую яму не упасть!
Почему искусство — наше главное достижение
Я прочла, как один американский лингвист и философ написал, что искусство — десерт. Не серьезная вещь, без которой ты не можешь обойтись, а украшение. Скажу так: он просто идиот. Искусство — лучшее, что создали люди за время существования на планете. Павел Флоренский говорил: «Мощный удар по нашему существу, внезапно исторгающий нас из самих себя, или же — расшатанность, “сумеречность” сознания». Это как раз то, что происходит с человеком, когда творится искусство. Это не десерт, а атомный взрыв!
Про наслушанность и насмотренность
Предположим, перед вами египетский папирус. Вы не знаете иероглифы, поэтому для вас этот текст, который содержит много потрясающих вещей — всего лишь физический объект. У вас нет ключа, и вы не знаете, что с ним делать. Для того, чтобы состоялось общение с объектом, нужна подготовка.
Опять же, что такое звук? Физический удар волны по барабанной перепонке. Этот процесс доходит до мозга, где прервщается в музыку — но только у тех, кто ее понимает. Если вы нанесете мне удар древней корейской мелодией, в которой я не разбираюсь, мне будет ни холодно, ни жарко. Поэтому, когда бывшие правители советского времени говорили про Шостаковича: «Сумбур вместо музыки», хотелось ответить: «Не вашего ума дело!»
Как о нас будут судить по искусству
Когда мы доиграемся до того, что наша цивилизация закончится, если народятся или прилетят другие существа, они будут судить о нас не по форме кофемашин, а по поэзии, прозе, театру, кино, да даже по гимнастике. Что мы умели? Как быстро бегали или решали задачи? Я как ученая не должна была бы об этом говорить, но скажу: если встанет выбор между наукой и искусством, я предпочту второе. Ходите в театр, смотрите хорошее кино, слушайте достойную музыку! Клянусь, это не метафора: когда я бываю на концертах, у меня впечатление, что чистая вода пролилась на мой мозг, и всю грязь смыло в помойку.
Про совриск
Я люблю Брейгеля, Босха, Дюрера, Боттичелли, барокко. Я не отрицаю современное искусство, но честно признаюсь, что его не понимаю. Я дружу с Мариной Лошак, и у нас с ней ежедневные переписки, где она говорит, что надо увидеть. Я иду из вежливости, но чтобы я получила удовольствие — такого нет. Примитивно ли это искусство — отдельный, очень сложный вопрос. Оно специально примитивно! Есть существенная разница между: «Я плохо рисую не потому, что не умею, а просто так решил» и «Я ужасно пишу романы, потому что не способен делать это хорошо». Ты сначала выучиваешь мастерство, а потом уже все ломаешь.
Про деградацию искусства и человечества
У меня впечатление, что мы деградируем. Что-то давно я не встречала на улицах ни Шопенгауэра, ни Канта, ни Аристотеля, ни Микеланджело. Прячутся или что? Когда читаешь античных авторов, это настолько глубже, мощнее и серьезнее воздействует на тебя, чем то, что написано сейчас.
Конечно, мы хуже. Ведь почему раньше барышни из хороших семей учили несколько языков? Они никуда не выезжали из деревни и вряд ли беседовали с крепостными на древнегреческом. Считалось, что так нужно: и языками владеть, и на фортепиано играть. А что сейчас, когда у всех в кармане телефон и в нем ответы на вопросы? Студент мне как-то сказал: «Зачем учить стихи, когда через одну секунду лучший артист мира прочтет мне их из смартфона?» Я ответила: «Вас интересует качество мозга? Тогда учите!»
