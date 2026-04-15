Татьяна Черниговская: «Искусство — лучшее, что создали люди»

В чем сила искусства

Искусство создает новые миры, но для людей они не менее важны, чем реальная жизнь. Иначе почему мы рыдаем над спектаклем или фильмом? Это же все липа! Мерзавец-преступник убивает на экране невинную девушку. Но ведь нет ни его, ни ее. Они выдуманы! А зачем мы читаем книги? Мы что, впервые услышим от Льва Николаевича, что лучше не изменять мужу? Мы знаем это уже тысячу лет.

Как художники и писатели обгоняют прогресс

Люди искусства умудряются на десятилетия, если не на столетия, опережать открытия в науке. К примеру, импрессионисты показали, как мы на самом деле видим мир. Что мы читали в учебниках? Трава — зеленая, солнце — оранжевое, небо — голубое. У художников все размыто: небо бывает красным, трава — синей, контуры то есть, то нет. Прошло лет 50, и сенсорная физиология, обладая знаниями и приборами, подтвердила, что так все и устроено.

Марсель Пруст вовсе опередил психологию и физиологию запахов, когда в «В поисках утраченного времени» упомянул чудесный эпизод: как герой пошел выпить чашку липового чая, откусил мадленку — и у него тут же вспыхнули воспоминания о детстве, которое он провел с тетушкой в Комбре. Он описал память так, что наука к этому даже близко не подошла!