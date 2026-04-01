Гид по фестивалю Dance Open: худрук Екатерина Галанова — обо всех хайлайтах программы 2026 года

Чего ожидать от фестиваля в 2026 году?

В этом сезоне Dance Open стал масштабнее: больше танцевальных компаний, больше стран (от Испании до Китая!), больше художественных высказываний. К нам возвращаются европейские труппы, и это важный и ценный момент: несмотря на все сложности, мы продолжаем сохранять профессиональные и человеческие связи.

Программа собрана как навигация по современной хореографии: классика, неоклассика, контемпорари, этнические формы, хип-хоп, акробатика. Это не эклектика ради эффекта, а осознанное желание показать, насколько по-разному можно говорить на языке тела. В конечном счете не так важно, в каком жанре создан спектакль. Главное — захватывает ли он. И в этом году впечатляющих работ будет много.

Если попытаться описать сезон 2026 года одним словом, я бы сказала: «разнообразие». Речь не про формальное перечисление жанров, а про ощущение свободы. Свободы выбирать, смотреть разное и не воспринимать танец как что-то сложное.