Гид по фестивалю Dance Open: худрук Екатерина Галанова — обо всех хайлайтах программы 2026 года

С 4 по 17 апреля в Александринском театре пройдет юбилейный XXV сезон фестиваля балета Dance Open. В программе одного из главных танцевальных форумов Европы — шесть премьер (от триллера по Агате Кристи до хип-хоп-экзерсисов!). Специально для Собака.ru худрук фестиваля и ученица легендарной Натальи Дудинской Екатерина Галанова расскажет о главных хайлайтах афиши.
«Десять маленьких трагедий»
Чего ожидать от фестиваля в 2026 году?
В этом сезоне Dance Open стал масштабнее: больше танцевальных компаний, больше стран (от Испании до Китая!), больше художественных высказываний. К нам возвращаются европейские труппы, и это важный и ценный момент: несмотря на все сложности, мы продолжаем сохранять профессиональные и человеческие связи.
Программа собрана как навигация по современной хореографии: классика, неоклассика, контемпорари, этнические формы, хип-хоп, акробатика. Это не эклектика ради эффекта, а осознанное желание показать, насколько по-разному можно говорить на языке тела. В конечном счете не так важно, в каком жанре создан спектакль. Главное — захватывает ли он. И в этом году впечатляющих работ будет много.
Если попытаться описать сезон 2026 года одним словом, я бы сказала: «разнообразие». Речь не про формальное перечисление жанров, а про ощущение свободы. Свободы выбирать, смотреть разное и не воспринимать танец как что-то сложное.
«Песня странника»
Какие премьеры — маст-си?
Мой фаворит — «Прекрасное время» Мурада Мерзуки (показ 9 апреля). Один из самых точных и неожиданных спектаклей в афише, который соединяет хип-хоп, современный танец, танго, актерскую игру и при этом остается цельным. Его сюжет — про внутреннее состояние и энергию, которая с годами не исчезает, а меняет форму.
Совсем другая по интонации — «Свадебка» Павла Глухова (показ 7 апреля). Это один из самых радикальных опытов в программе. Тот случай, когда спектакль-эксперимент не пытается понравиться, но захватывает и держит до конца. «Свадебка» — не чистый танец, а сценическое высказывание, где на равных сосуществуют движение, фольклорный ансамбль и мощная музыкальная драматургия. Партитура Стравинского здесь синтезируется с звучанием hodíla ízba, и из этого рождается почти физическое переживание — густое и некомфортное.
Обратите внимание и на постановку венгерской компании Inversedance по мотивам Агаты Кристи. Я бы назвала «Десять маленьких грехов» (показ 4 апреля) примером того, как современный танец может быть абсолютно понятным и при этом захватывающим, как триллер. Отдельный плюс: в эту историю легко погрузиться, даже если у вас совсем нет опыта в балете.
«Свадебка»
Отдельно я бы выделила китайскую компанию HUHU Dance. В их танце сложная идея тоже подается легко — с тонким колоритом и мягким пластическим юмором. «Песня странника» (показ 13 апреля) построена как медитация: главный герой путешествует не внешне, а внутренне. Народная пластика органично переплетается с контемпорари, сцена работает как кинематографический кадр, а музыка звучит как понятный и приятный саундтрек. При этом уровень танцовщиков — один из самых сильных в Китае: в их исполнении сложнейшие движения выглядят естественно.
Наконец, испанская труппа Антонио Нахарро привезет «Возвращение» (показы 14 и 15 апреля) — спектакль, где традиция звучит современно. Хореограф виртуозно миксует фламенко с контемпорари, выстраивая сложные групповые рисунки, от которых невозможно оторваться. С момента нашей последней встречи труппа заметно выросла — и в технике, и в масштабе: обновился состав, и появились новые артисты. Сильные, эффектные, с очень выразительной пластикой.
«Возвращение»
На что еще обратить внимание?
В 2026 году в параллельной программе фестиваля: творческие встречи с иностранными хореографами. Приедут Мурад Мерзуки, Антонио Нахарро, Ху Шэньюань и Ицик Галили. Они подробно расскажут о своих спектаклях и методах работы, а также проведут автограф-сессии после показов.
Конечно, главный хайлайт Dance Open — финальный гала-вечер, который пройдет 17 апреля. Здесь классическая школа объединится с контемпорари, а фольклор — с абстракцией. Мы принципиально не раскрываем программу заранее: зритель приходит, доверяя фестивалю. И для меня это, пожалуй, главный показатель: когда выбор делают не из-за имен, а из-за уверенности в качестве.
