Валерия Гай Германика: «Сейчас артисты играют одно и то же, кроме Юры Борисова и еще парочки»

Про красоту, хтоническое и «Битву экстрасенсов»

Валерия, сразу без прелюдий вопрос в лоб как художнику — что такое кра­сота? Связана ли она для вас, по Ум­берто Эко, с моральными категори­ями? Например, что только доброе может быть прекрасным.

Е-мое, как у вас все серьезно. (Смеет­ся.) Вы меня просто переключили из су­ровых будней монтажа! Наверное, есть истинные категории — это точно про пре­красное, а остальная красота субъективна. То, что для меня красиво, когда я вгляды­ваюсь в жизнь и героев документаль­ного кино, у многих вызывает отвраще­ние и отторжение. Разные проявления человека — и взлеты, и падения — это кра­сиво, если я укладываю их в драматургию на экране. А кто-то говорит: «Фу, зачем это показывать!» Для меня правда — это част­ный случай. А истина — вселенского мас­штаба красота. Думаю, вот она точно связа­на с хорошим: любовью и созиданием. То, как устроен мир, красиво — это про божье созидание и божественное начало.

А не девальвируется ли эта истин­ная красота из-за того, что происходит вокруг?

Скорее она с этим резонирует. А то, что про­исходит, делает человек, исходя из своей субъективной правды и красоты. Но законы природы и Вселенной человек изменить не может. Например, воздаяние за зло все равно работает — при жизни или после нее. По крайней мере, драматургия на этом строит­ся. Поэтому с точки зрения законов Вселен­ной то, что происходит, правильно и, навер­ное, красиво.

В красоту в глазах смотрящего вы точ­но отлично умеете — делаете краси­вым то, что принято называть хтонью. Много лет назад я посмотрела вашу по­бедившую на «Кинотавре» в 2006 году документальную короткометраж­ку «Девочки», но до сих пор помню сцену, как главные героини-тинейджеры из спального района катают­ся на тарзанке. Это чистая поэзия! Надо обладать особой оптикой, чтобы вычленять красоту из хтонического повседневного?

Я ничего хтонического не вижу в этом. Хтоническое — онтологический ад из недр земли. Или что вы имеете в виду? Что это что-то уродское и безобразное, что должно низвергнуться в преисподнюю?

Наоборот. Я про то, что вы в будни жизни как будто поэзию вдыхаете.

Смотрю определение. «Хтонический — пришедший из земли, что-то жуткое, древ­нее, связанное с землей, монстры». Не ду­маю, что это про меня. Я не работаю с этими силами точно. Хтоническое — это что-то про «Битву экстрасенсов». (Смеется.)

«Битва экстрасенсов» — это же насто­ящий перформанс в духе совриска!

Но онтологически он хтонический! А то, что девочки взрослеют по своим живот­ным природным законам — это виталь­ность. Наверное, это даже противоположно хтоническому.