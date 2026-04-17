Лев Додин впервые поставил пьесу Горького! Рассказываем, каким получился спектакль «На дне» в МДТ

Вместе с постоянными соавторами — художником Александром Боровским и светорежиссером Дамиром Исмагиловым — Лев Додин придумал максимально лаконичную форму для высказывания. Действие разворачивается на авансцене: герои словно зажаты между зрительным залом и двумя огромными, уходящими под колосники (решетчатый настил. — Прим.ред.) стенами, покрытыми ржавыми листами, с парой дверных и оконных проемов, до поры до времени закрытых. Такими же листами «обшит» планшет сцены. То ли это трюм давно сидящего на мели или основательно затонувшего корабля, то ли подвал какого-то гигантского здания. Одним словом — дно. Пока зрители заходят в зал и рассаживаются, на сцене бесшумно появляется несколько героев: Бубен (Денис Ищенко) и Барон (Виктор Яковенко) немедленно заваливаются спать, а рыжеволосая Настя (Анастасия Рождественская) усаживается читать книгу. Именно ей принадлежит одна из ключевых реплик в этом спектакле. «Вы… не люди… вы — ржавчина!» — произносит она в начале, а не в финале, как прописано у Горького. Коррозия здесь, конечно, разъедает не только и не столько стены и пол ночлежки, но личности и души. Выбраться из этого состояния, если и надеются, то очень немногие.

Наташка (замечательная Софья Запорожская), постоянно терпящая унижения и побои от старшей, властной и чрезвычайно ревнивой сестры Васки (Инесса Серенко), рассуждает о возможном браке с яростным Васькой Пеплом (Алексей Тезиков), вором и сестриным полюбовником. Костыль (Степан Абрамов) — хозяин положения и ведет себя соответствующе. Обитатели ночлежки для него не люди, а всего лишь источник материального благополучия. Актер (отличный Михаил Батуев) лучше других знаком с этой жизнью и потому вообще лишен каких бы то ни было иллюзий. А шулер-неудачник Сатин (Михаил Тараторкин) в очередной раз продувшись (и это самая смешная сцена в спектакле!) восклицает о том, что в нем отсутствует внутренняя искра.