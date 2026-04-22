Каким получился новый роман Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды»? И при чем тут Джеффри Эпштейн, аниме и симулякры?

Вновь Пелевин предлагает читателям постмодернистскую игру. Перед ними как бы не авторский текст, а «краткий» пересказ монструозного труда Голгофского — «титана русской конспирологической мысли». Опять же, все как в книге 2019 года. Этим приемом он не только добавляет тексту ироничной интонации, но и одновременно усложняет жизнь своим критикам. Любой спорный пассаж — от дежурных выпадов в сторону феминисток до комплиментов Трампу — высмеивается самим пересказчиком: «От кринжовости набросов нашего автора [Голгофского] зубы сводит». А стало быть, все это не всерьез. Почти не всерьез.

Сюжетные повороты тоже покажутся фанатам Пелевина не то чтобы уже виденными, но некоторым образом родными и привычными. Голгофский во время ретрита на своей подмосковной даче вдруг понимает, что он реинкарнация французского рыцаря Жиля де Рэ — сподвижника Жанны д’Арк и прототипа сказки о Синей Бороде.

Пытаясь разобраться в загадках прошлой жизни, конспиролог отправляется во Францию, слушая буддийские песнопения. Там, бродя среди развалин средневековых замков, Голгофский встречается с агентом ЦРУ, который просит у него помощи в расследовании особо важного дела. Оно и приводит писателя к выяснению истинной личности Джеффри Эпштейна, за преступлениями которого, разумеется, кроется куда более серьезная, эзотерическая тайна. Именно ее главному герою и предстоит разгадать.