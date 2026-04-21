Актер (и звезда тру-крайма!) Леонид Каневский — о военном детстве, первых ролях и свалившейся популярности

Бриллиантовая роль

В апреле 1968 года начались съемки знаменитой советской комедии режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Ровно через год, наутро после всесоюзной премьеры 28 апреля 1969 года, я проснулся знаменитым — благодаря сцене, в которой играл контрабандиста. Раньше ведь фильм выходил на все киноэкраны страны одновременно, в один день — это называлось «всесоюзная премьера». Наутро я вышел на улицу и сразу понял, что такое слава: куда бы я ни шел, вслед мне неслось: «Черт побери!»

Сниматься в этой сцене я прилетел, по-моему, из Свердловска. Съемки шли в старинном районе Баку, куда теперь водят экскурсии. Место историческое: древняя крепость, шахский дворец, знаменитая Девичья башня. Но в наши дни экскурсоводы там прежде всего говорят: «Здесь снималась „Бриллиантовая рука“. Вот здесь ходил Миронов, здесь вот падал Никулин». В фильме есть сцена, где за героем Миронова бежит толпа мальчишек, и, когда я, приезжая в Баку уже в наши дни, бываю в этом районе, ко мне иногда подходят пожилые мужчины и говорят: «Это я, я — один из мальчишек!» — они до сих пор счастливы, что снялись тогда в массовке. Для той знаменитой сцены мне сшили костюм, но на примерке стало ясно, что он совершенно не годится. Спрашиваю Гайдая: «Леонид Иович, что будем делать?» — «Ну, прикиньте что-нибудь другое». Иду к костюмерам, ищем, примеряем. Майки, рубашки — все перепробовали, все не то. Выхожу к Гайдаю голый по пояс: «Не знаю, что делать». А он мне: «Стоп-стоп, а вот этот костюмчик кто тебе справил?» Говорю: «Этот?» — и показываю на свою волосатую грудь. — «Да». — «Я сам себе справил». — «Вот в нем и будешь сниматься». Так я и снялся, во всей своей красе.



Ключевой момент той же сцены — когда герой Юрия Никулина падает, поскользнувшись на арбузной корке. Потрясающий артист, к тому же цирковой, он почему-то никак не мог упасть как требуется: камера стояла на штативе неподвижно, и нужно было, чтобы задранная нога попала точно в кадр. Никулин пробует раз, другой, третий — не получается, и все тут. Время идет, Гайдай нервничает, мне через час-полтора надо в аэропорт — назавтра у меня был спектакль в Москве. Я набрался нахальства и говорю: «Можно попробовать?» Гайдай говорит: «Давай». Снимаю свои брюки, надеваю Юрины и с первого раза попадаю задранной ногой в кадр. Так что верхнюю часть тела в этой сцене играет Никулин, а нижнюю — я.

Сниматься с Никулиным было огромным удовольствием. Он совершенно необыкновенный человек: теплый, открытый, какой-то очень настоящий. А его любовь к анекдотам, умение их рассказывать — это что-то из ряда вон выходящее. Во время съемок мы жили в гостинице, и несколько раз он звонил мне в номер буквально среди ночи: «Лень, послушай, я вспомнил потрясающий анекдот». «Бриллиантовая рука» оказалась тем самым счастливым случаем, о котором я всегда твержу: надо быть к нему готовым, чтобы он работал на тебя всю жизнь. Маленький эпизод сделал меня известным артистом, а дальше эту известность надо было поддерживать уже и своим авторитетом, и другими ролями. Сцена с контрабандистами в «Бриллиантовой руке» оказалась судьбоносной, доказательством того, что один хорошо сыгранный эпизод может резко изменить твой актерский путь. В наши дни стать популярным легко: мелькнул в телевизионном сериальчике — и тебя уже все знают. А вот удерживать популярность десять, двадцать, сорок лет — такое мало кому удается.



