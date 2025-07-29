Как в Петербурге появилась новая галерея Sobo и почему в ней стоит побывать всем?

Про создание проекта

Sobo — не первое пространство, которое мы делаем вместе с Сашей [Цикаришвили]. У нас всегда было какое-то место, чтобы работать независимо и делать то, что нам интересно. Так, мы очень долго вели галерею Kunsthalle nummer sieben, потом проект-ярмарку YABA. Когда Kunsthalle закрылась в 2022 году, мы взяли паузу: не было сил что-то создавать, да и казалось, что это уже невозможно. Тогда в Петербурге вообще закрылось множество «самоорганизаций». Стабильно из инди-проектов продолжили работать только «Люда» художника и куратора Петра Белого (регулярно меняющая адреса галерея, в данный момент находится на Пушкинской, 10. — Прим. ред.) и НеНеМу Александра Дашевского. Сейчас независимые истории понемногу вновь стали возникать. Например, пространство «Поляна» или «Салон красоты» Ромы Круглова (кураторский выставочный проект. — Прим. ред.). Наверное, это свидетельство, что процесс этот органический.

Уже давно существующие классические галереи работают в определенной системе. У них есть энное (не такое большое) количество авторов, они делают периодически персональные выставки — и все. А чтобы появлялся новый дискурс, свежее смысловое наполнение в искусстве, нужно нечто большее. Хотя бы групповые проекты, в которых был бы виден диалог между художниками. Когда они практически исчезли, мы поняли, что надо открывать под них площадку.

Kunsthalle существовал в некоммерческом формате с абсолютно нулевым бюджетом, сейчас такое невозможно, поэтому мы сделали пространство с перспективой самоокупаемости. Помещение искали долго — посмотрели почти весь центр. Везде была огромная арендная плата, а площадки при этом полуподвальные или тесные. В итоге нашли пространство на Моховой — очень необычное для цокольного этажа старинного дома. Для нас это новый формат: мы привыкли к андеграундным местам, а здесь больше воздуха, высокие потолки, и можно сделать архитектурную застройку.