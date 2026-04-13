Андрей Могучий — Льву Лурье: «Величие артиста в том, что для него нет препятствий»

Про детство в Монголии и первую встречу с Фрейндлих

Андрей, из какой вы семьи?

Мама какое-то время работала юристом, потом посвятила жизнь детям. Папа был врачом во Всемирной организации здравоохранения — это редкий случай и фантастическая судьба по меркам Советского Союза. Они оба много ездили и иногда брали меня с собой.

Вы бывали и на Кубе, и в Монголии?

Да, но я попал на Кубу совсем маленьким. Поразительно, что недавно она стала мне сниться. Появлялось ощущение, будто я подплываю к Гаване на корабле, что-то ищу, бегаю. Я прожил там два года и еще лет пять в Монголии. Потом родители поехали в Индию, а я наотрез отказался — мне все это страшно надоело. Хотелось иметь друзей, учиться в советской школе. Дурак, конечно. Провести три года в Индии было бы благотворно…

107-я школа тоже пошла вам на пользу.

Она удивительная! У нашей семьи странная родословная: к 107-й школе фигурально прикованы дедушка, мама, папа, сестра, я, все мои дети.

Что вы читали и куда ходили в школьные годы?

Большая часть воспоминаний связана с Монголией. Мы жили на улице Сталина, а в конце нее находился клуб Ленина. В нем продавали очень крутые книги. Я читал «Приключения Незнайки и его друзей», «Мореплавания Солнышкина», «Винни-Пуха». В более осознанном возрасте — советские собрания сочинений: «Библиотеку приключений» (серия фантастических книг для подростков. — Прим.ред.), Оноре де Бальзака, Джека Лондона. Все с первого до последнего тома.

Какое кино в то время произвело на вас самое сильное впечатление?

В разговоре с Алисой Бруновной Фрейндлих я однажды вспомнил, что впервые увидел ее в фильме «Тайны железной двери». У героя «Тайн» — мальчика Толи — был коробок с волшебными спичками, и я страшно ему завидовал. Еще помню ленту «Индийские йоги — кто они?» Был страшный мороз, а я почему-то не носил зимнюю обувь, и когда шел обратно с сеанса, заставлял себя не дрожать. Моя мантра в тот момент сработала.