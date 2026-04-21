Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
Поделиться:

Эксклюзив! Уже этой весной — возвращение клуба «Грибоедов»! Рассказываем про перезапуск легенды

После тотальной реконструкции в бывшем бомбоубежище на Воронежской улице, 2А вновь открывается легендарный клуб «Грибоедов». Поменяется почти всё: культовая площадка станет культурно-досуговым центром в стиле трансформизма. Идеолог проекта — управляющий партнер кинотеатра «Мираж на Большом» Олег Ивонинский — собрал абсолютный дримтим (от ростовского дизайн-бюро Chado до арт-директора Даниила Shulya Шульгина!). Рассказываем, что ждет первых посетителей — уже в мае!

Обновленное пространство клуба «Грибоедов»
Рендеры предоставлены пресс-службой griboedov basement

Рендеры предоставлены пресс-службой griboedov basement

В следующем месяце станет доступна подвальная часть здания, где ранее проходили легендарные концерты. При этом надземное пространство продолжит трансформацию — сроки его запуска пока не анонсированы. Архитектурой занимается дизайн-бюро Chado, интерьерами верхних этажей — команда EdxxKa, а интерьерами клуба — визионерская студия дизайна, работающая в стиле трансформизма.

Олег Ивонинский

идеолог проекта 

КДЦ «Грибоедов» — проект на пятилетнюю перспективу, из которого мы замышляем сделать петербургский мастер-визит: планируем построить кинозал культового кино, галерею и ресторанную зону с концертами и живой музыкой. <...> Мы делаем гигантский акцент на звук и комфорт. Хотим, чтобы было круто как гостям, так и артистам, которые будут к нам приезжать играть. Наша команда разработала cильнейший проект по акустике и световому наполнению. 

Арт-директором обновленного «Грибоедова» станет диджей и создатель бренда Stenosis Даниил Shulya Шульгин, а соцсетями займется ОАО «Красивые люди». В создании команды для перезапуска клуба большую роль сыграл основатель авангардного бренда .solutions Глеб Костин. 

Даниил Shulya Шульгин

арт-директор КДЦ «Грибоедов», диджей и создатель бренда Stenosis

Когда я переехал в Петербург и впервые попал в «Грибоедов» благодаря Тихону Бойко и его тусовкам Thriller, клуб стал для меня единственным местом, где я впитывал весь музыкальный колорит города: от уличных баров на верхнем этаже до андеграундной сцены в подвале. <...> Обновленный «Грибыч» ориентирован на электронную музыку: это будет не всем доступное место с собственной звуковой политикой, выходящей за рамки мейнстрима. Качество и глубину поймет тот человек, который заметит подход без лишних рассказов о себе в стиле «мы лучшее место на планете».

«Грибоедов» существует с 1996 года: его основали музыканты группы «Два самолета» Антон Белянкин, Михаил Синдаловский, Денис Медведев, а также Андрей Здор, Алексей Степанов и другие. Впервые клуб выставили на продажу в 2019 году, но тогда сделка не состоялась. В 2024-м клуб приобрел управляющий партнер кинотеатра «Мираж на Большом» Олег Ивонинский, пообещав «вдохнуть в это знаковое пространство новую жизнь». 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: