Эксклюзив! Уже этой весной — возвращение клуба «Грибоедов»! Рассказываем про перезапуск легенды

После тотальной реконструкции в бывшем бомбоубежище на Воронежской улице, 2А вновь открывается легендарный клуб «Грибоедов». Поменяется почти всё: культовая площадка станет культурно-досуговым центром в стиле трансформизма. Идеолог проекта — управляющий партнер кинотеатра «Мираж на Большом» Олег Ивонинский — собрал абсолютный дримтим (от ростовского дизайн-бюро Chado до арт-директора Даниила Shulya Шульгина!). Рассказываем, что ждет первых посетителей — уже в мае!
В следующем месяце станет доступна подвальная часть здания, где ранее проходили легендарные концерты. При этом надземное пространство продолжит трансформацию — сроки его запуска пока не анонсированы. Архитектурой занимается дизайн-бюро Chado, интерьерами верхних этажей — команда EdxxKa, а интерьерами клуба — визионерская студия дизайна, работающая в стиле трансформизма.
Олег Ивонинский
идеолог проекта
КДЦ «Грибоедов» — проект на пятилетнюю перспективу, из которого мы замышляем сделать петербургский мастер-визит: планируем построить кинозал культового кино, галерею и ресторанную зону с концертами и живой музыкой. <...> Мы делаем гигантский акцент на звук и комфорт. Хотим, чтобы было круто как гостям, так и артистам, которые будут к нам приезжать играть. Наша команда разработала cильнейший проект по акустике и световому наполнению.
Арт-директором обновленного «Грибоедова» станет диджей и создатель бренда Stenosis Даниил Shulya Шульгин, а соцсетями займется ОАО «Красивые люди». В создании команды для перезапуска клуба большую роль сыграл основатель авангардного бренда .solutions Глеб Костин.
Даниил Shulya Шульгин
арт-директор КДЦ «Грибоедов», диджей и создатель бренда Stenosis
Когда я переехал в Петербург и впервые попал в «Грибоедов» благодаря Тихону Бойко и его тусовкам Thriller, клуб стал для меня единственным местом, где я впитывал весь музыкальный колорит города: от уличных баров на верхнем этаже до андеграундной сцены в подвале. <...> Обновленный «Грибыч» ориентирован на электронную музыку: это будет не всем доступное место с собственной звуковой политикой, выходящей за рамки мейнстрима. Качество и глубину поймет тот человек, который заметит подход без лишних рассказов о себе в стиле «мы лучшее место на планете».
«Грибоедов» существует с 1996 года: его основали музыканты группы «Два самолета» Антон Белянкин, Михаил Синдаловский, Денис Медведев, а также Андрей Здор, Алексей Степанов и другие. Впервые клуб выставили на продажу в 2019 году, но тогда сделка не состоялась. В 2024-м клуб приобрел управляющий партнер кинотеатра «Мираж на Большом» Олег Ивонинский, пообещав «вдохнуть в это знаковое пространство новую жизнь».
