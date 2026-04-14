С чего начиналась карьера Виктора Цоя: каверы на «Битлз», репетиции в колхозе и бэнгер «Алюминиевые огурцы»

От школьной мечты о группе — до дебютной пластинки

С пятого класса Цой-младший учился в двух школах — общеобразовательной и художественной, расположенной на канале Грибоедова. На уроках Виктор лепил из пластилина или рисовал портреты андрогинного Боуи и психоделического Хендрикса.

Как и многие ровесники, Витя любил слушать The Beatles, пытаясь подбирать эти волшебные мелодии на слух. Делал он это на простенькой гитаре, которую отец подарил ему в шестом классе. Любопытно, что в творчестве ливерпульского квартета Цой выделял именно брутальные композиции Леннона, а вокал Маккартни откровенно недолюбливал, считая его сладким и приторным. Распевая под нос песни The Beatles, школьник грезил будущими концертами — с собственной группой и оригинальным репертуаром.

«В школе мы сидели за одной партой, — вспоминал его одноклассник и близкий приятель Роман Баринов. — Помню, как на уроках Виктор делился со мной творческими планами: „Я мечтаю о том, что вот стоит сцена, а голос в динамиках громко объявляет: «Выступает Виктор Цой и группа „Воробушки“». Я выхожу на сцену, и мы начинаем мочить тяжеляк“. Вот такие разговоры мы тогда с ним вели».