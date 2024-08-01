Софья Эрнст: «Желание припасть к корням особенно сильно во времена турбулентности»

Сначала деятели из ДК «Исток» устроили выставку-блокбастер «Русская свадьба» во Всероссийском музее декоративного искусства, затем — резиденцию на выставке «Россия» на ВДНХ, где фольклорные мастер-классы собирали толпы. И там же по всем правилам поженили 48 пар, завершив поп-ап ДК фееричным фестивалем «Деревня Московская», где сошлись ансамбль бабушек «Воля», Хаски и певица Линда.

Осенью ДК «Исток» обретет прописку на Большой Никитской. Что ж, считаем, при этом доме культуры просто необходимо свадебное агентство. ТОЛЬКО ХАРДКОР ФОЛЬКЛОР!