«Вот это драма!»: каким получился антиромком с Робертом Паттинсоном и Зендеей?

Слегка нервный, взъерошенный молодой человек по имени Чарли (Роберт Паттинсон) знакомится в кафе с Эммой (Зендея). Попытка обсудить книгу, которую он не читал, а бегло загуглил, предсказуемо перерастает в кринж-свидание, однако друг другу они все равно понравились — настолько, что спустя три года дело идет к свадьбе. Пока жених и невеста вспоминают все лучшее, произошедшее с ними за время отношений и пишут свадебные речи, на безобидном ужине с друзьями происходит нечто из ряда вон выходящее: обсуждение грибного ризотто и апельсинового вина для торжества внезапно превращается в вечер откровений на тему самых стыдных поступков присутствующих.

У всех истории, строго говоря, кажутся не особенно шокирующими (кто-то испугался бродячей собаки, кто-то закрыл соседского мальчика в шкафу, кто-то забуллил одноклассницу), но только не у Эммы — спойлера здесь лучше избежать, но у Чарли и их друзей от полученной информации округляются глаза и вытягиваются лица. Притом дальше становится только хуже: и без того тревожный герой Паттинсона уверенно движется в сторону самой настоящей паранойи, а свадьба повисает на волоске.