«Вот это драма!»: каким получился антиромком с Робертом Паттинсоном и Зендеей?

На российских экранах идет «Вот это драма!» Кристоффера Боргли, которая сначала притворяется романтической комедией, но быстро становится тревожной историей о недоверии, призраках прошлого и бесконечной нервозности. Собака.ru рассказывает подробнее, как фильм про одну неудавшуюся свадьбу можно воспринимать как глобальное высказывание о ментальном состоянии общества.
Слегка нервный, взъерошенный молодой человек по имени Чарли (Роберт Паттинсон) знакомится в кафе с Эммой (Зендея). Попытка обсудить книгу, которую он не читал, а бегло загуглил, предсказуемо перерастает в кринж-свидание, однако друг другу они все равно понравились — настолько, что спустя три года дело идет к свадьбе. Пока жених и невеста вспоминают все лучшее, произошедшее с ними за время отношений и пишут свадебные речи, на безобидном ужине с друзьями происходит нечто из ряда вон выходящее: обсуждение грибного ризотто и апельсинового вина для торжества внезапно превращается в вечер откровений на тему самых стыдных поступков присутствующих.
У всех истории, строго говоря, кажутся не особенно шокирующими (кто-то испугался бродячей собаки, кто-то закрыл соседского мальчика в шкафу, кто-то забуллил одноклассницу), но только не у Эммы — спойлера здесь лучше избежать, но у Чарли и их друзей от полученной информации округляются глаза и вытягиваются лица. Притом дальше становится только хуже: и без того тревожный герой Паттинсона уверенно движется в сторону самой настоящей паранойи, а свадьба повисает на волоске.
Смоделировать ситуацию, в которой один-единственный вскрывшийся факт из прошлого может с нарастающим ускорением начать пожирать настоящее, кажется не самым сложным сценарным ходом — но при должной сноровке работает безотказно. Режиссер Кристоффер Боргли (автор «Тошнит от себя» и «Герой наших снов») после небольшой раскачки начинает нагнетать атмосферу чуть ли не хоррора — с резкими монтажными сбивками и тревожным звуковым рядом. По сути это прямая трансляция из головы Чарли, который теперь не может отделаться от истории из прошлого невесты и дофантазирует детали в автоматическом режиме.
Остальным все это тоже не придает душевного спокойствия — Эмма копается в диких эпизодах из своего детства и подросткового возраста, другие же проецируют их на себя и уже не могут наблюдать за ситуацией с прежней оптикой. При этом происходящее декорировано абсурдными сценами приготовлений к свадьбе (фотосессия, где молодожены уже не могут улыбаться естественно, переписывание торжественных речей вплоть до полного уничтожения и так далее) или бытовыми эпизодами, где одинаковую роль играет хоть секс, хоть рисунок на кружке, хоть невовремя подвернувшийся под руку фотоальбом.
Легко представить, что драма здесь могла быть совсем другой, если бы герои вели себя поспокойнее и использовали рациональное мышление чуть больше. Но весь этот парад тревожности в наше время выглядит чудовищно реалистично — небольшого триггера достаточно, чтобы человек начал сходить с ума, что уж говорить о более серьезных поводах (пусть даже они были условно 15 лет назад).
Эта история не столько о личной трагедии распада казавшихся вечными связей, а об общем психическом состоянии общества: внешняя ментальная броня настолько истончилась, что чинить такие поломки в личной жизни, кажется, умеет уже мало кто. Да и метод решения в картине предлагают только один: откатить жизнь до заводских настроек и начать все с нуля — а это, как показывает практика, миссия посложнее любой организации свадьбы.
