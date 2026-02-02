Дарья Мороз: «Дети обычно жалеют о двух вещах: что сказали родителям и что — не успели»

Есть ли эрос в Петербурге и почему важно не обмануть ожидания, как финал «Очень странных дел»

Ты зашла в режиссуру, решив задач­ку со звездочкой: твой дебют, сери­ал «Секс. До и после», — это иронич­ный альманах, где каждая серия — не только еще одна история отношений, но и «Сексуальное просвещение» здо­рового человека. В первом сезоне все события разворачивались в одном мо­сковском баре: там Сергей Горош­ко очаровывал любую на первом сви­дании, Никита Кологривый помогал лучшей подруге зачать ребенка, Дани­ил Воробьев вступался за честь неверной жены. А 23 января в Okko стартовал второй сезон, и теперь «Секс» переехал в Петербург. Ты все сериа­лы перевозишь в родной город? Тот же трюк ты проделала в четвертом сезоне «Содержанок», где была продюсером.

Про «Содержанок» я в этом контексте даже не подумала, представляешь?! Но получа­ется, что так.

Где ты разглядела в Петербурге эрос? Кажется, Петербург больше про дека­данс и танатос. Про бражников, но не про блудниц!

Хочешь сказать, что в Питере секса до нас не было? (Смеется.) Знаешь, мы долго вы­бирали локацию для второго сезона «Секс. До и после». Да, действие всех эпизодов первой части этого сериала разворачивает­ся в московском баре «Лед», и можно было бы продолжить там же, но зачем? Показа­лось, скучно. Та история закончилась. Но законы формата, который мы сами приду­мали, требовали единой локации, и тогда решили сменить город. Ну, а почему бы не Петербург? Тут и снимать приятно, и да, я здесь родилась, вообще-то.

Непотизм, получается! Кстати, шок: я сначала вообще не узнал Юлию Снигирь, сыгравшую во втором сезо­не «Секса» строгого петербургского экскурсовода!

Ха! Прикольно! Да, скрепа всего второ­го сезона — это не только «Золотой тре­угольник» Петербурга! Юля Снигирь — это Вергилий «Секса». Ей досталась роль гида-филолога (и конечно, коренной петербурженки!): Юля появляется в начале каждой серии-новеллы и тщетно пытает­ся увлечь туристов патетическим рассказом о поэтах Серебряного века.