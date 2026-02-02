Дарья Мороз: «Дети обычно жалеют о двух вещах: что сказали родителям и что — не успели»

Ну, она: режиссер Дарья Юрьевна Мороз, героиня февральской обложки Собака.ru, поделила секс в Петербурге на до и после. Собрала дримтим бражников и блудниц (филяй-филяй: Максим Матвеев танцует под Анну Асти, а Юлия Снигирь взапой читает обсценную поэзию Маяковского!) и сняла в «главной резиденции амура на земле» (так говорил Куруч!) второй сезон своего вайбового и дейтинг-позитивного культпросвет-альманаха (всем смотреть «Секс. До и после» в Okko!).
Как получилось, что актриса — гринфлаг формалиста-сказочника Уилсона, постмодерниста-деконструктора Богомолова и философа-экспериментатора Васильева ушла в режиссуру, сняла «Сексуальное просвещение» здорового человека в вау-сеттинге белых ночей, и при чем здесь интроверты из Петербурга, медведиха Пушкина и первый стритстайл-комик в мире, блогер-миллионник Илья Куруч? Узнали POV Дарьи Мороз, пока она примеряла авангард-кутюр.
ВАЖНО: неделя haute couture есть у нас дома — и на ней сплошной фэшн-авангард! Дарья Мороз бросила вызов киберфутуристичным скафандрам Iris van Herpen в полупрозрачной юбке-бутоне Кristina Tashi, сверкала (на зависть футлярам Rahul Mishra!) в поясе-галстуке от выпускницы «Британки» Насти Новосельцевой, а в кутюрной шляпе Lia Gureeva переиграла кандибобер Dior-эры Джонатана Андерсона.
Есть ли эрос в Петербурге и почему важно не обмануть ожидания, как финал «Очень странных дел»
Ты зашла в режиссуру, решив задачку со звездочкой: твой дебют, сериал «Секс. До и после», — это ироничный альманах, где каждая серия — не только еще одна история отношений, но и «Сексуальное просвещение» здорового человека. В первом сезоне все события разворачивались в одном московском баре: там Сергей Горошко очаровывал любую на первом свидании, Никита Кологривый помогал лучшей подруге зачать ребенка, Даниил Воробьев вступался за честь неверной жены. А 23 января в Okko стартовал второй сезон, и теперь «Секс» переехал в Петербург. Ты все сериалы перевозишь в родной город? Тот же трюк ты проделала в четвертом сезоне «Содержанок», где была продюсером.
Про «Содержанок» я в этом контексте даже не подумала, представляешь?! Но получается, что так.
Где ты разглядела в Петербурге эрос? Кажется, Петербург больше про декаданс и танатос. Про бражников, но не про блудниц!
Хочешь сказать, что в Питере секса до нас не было? (Смеется.) Знаешь, мы долго выбирали локацию для второго сезона «Секс. До и после». Да, действие всех эпизодов первой части этого сериала разворачивается в московском баре «Лед», и можно было бы продолжить там же, но зачем? Показалось, скучно. Та история закончилась. Но законы формата, который мы сами придумали, требовали единой локации, и тогда решили сменить город. Ну, а почему бы не Петербург? Тут и снимать приятно, и да, я здесь родилась, вообще-то.
Непотизм, получается! Кстати, шок: я сначала вообще не узнал Юлию Снигирь, сыгравшую во втором сезоне «Секса» строгого петербургского экскурсовода!
Ха! Прикольно! Да, скрепа всего второго сезона — это не только «Золотой треугольник» Петербурга! Юля Снигирь — это Вергилий «Секса». Ей досталась роль гида-филолога (и конечно, коренной петербурженки!): Юля появляется в начале каждой серии-новеллы и тщетно пытается увлечь туристов патетическим рассказом о поэтах Серебряного века.
И что туристы? Требуют бражников и блудниц?
Именно! Туристам подавай подробности личной жизни известных людей, топтавших мостовые Петербурга, и пикантные истории о популярных локациях. Юля Снигирь долго не поддается, но…
Сейчас будет спойлер?
Будет! В этом сезоне «Секса» у Юли есть своя персональная серия: ее героиня, интровертный, но романтичный гид, встречает сибирского рабочего-нефтяника Леху (актер Алексей Макаров. — Прим. ред.) и пускается во все тяжкие по злачным местам Петербурга.
Строгий проводник Данте Вергилий становится любвеобильным поэтом Катуллом?
И во всем, как это часто бывает в Петербурге, виноват Бахус: коренная петербурженка раскрепощается и выдает много интересного про нравы литераторов Серебряного века. Сначала она цитирует «Сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле», а потом доходит и до обсценных «стишат» (так их называет Леха из Сибири!) Маяковского и Есенина.
Это на волне энтузиазма зрителей после первого сезона «Секса» вы сразу решили снимать второй?
Было так: наш генпродюсер Слава Дусмухаметов после первого сезона сразу заговорил о втором. Но если честно, я сначала отказалась. Понимала: как режиссеру, мне надо скакнуть во что-то совсем другое, иначе — увязну. Тогда я сделала два проекта: это полный метр «Ангелам здесь не место» (рабочее название «Неземная» — городское фэнтези с Елизаветой Ищенко в роли ангела смерти, ждем в прокате. — Прим. ред.) и аудиодрама «Гоголь. Страшные сказки» (восьмисерийный аудиосериал. — Прим. ред.). Перезагрузилась, и только тогда стала думать, куда двигаться дальше. Вот тут-то и возник опять разговор со Славой и продюсером Ромой Новиковым о втором сезоне «Секс. До и после». В итоге, как видишь, я согласилась. Соскучилась по работе с командой NORM Production и по ребятам: мы с ними еще и дружим, что редкость. Обычно так: работа начинается — дружба портится. А мы сохраняем и то, и другое — и это, мне кажется, больше их заслуга, чем моя.
Слава Славе! Иначе бы мир не увидел, как Максим Матвеев танцует под Анну Асти (филяй-филяй есть у нас дома!), слоняра МДТ Игорь Черневич (додинский Тригорин и Дмитрий Карамазов!) раздает интеллигентные лав-вайбы, а главный стритстайл-комик Петербурга Илья Куруч устраивает петербуржцам секс-допрос.
Что и говорить, сериал повзрослел вместе с нами. «Секс. До и после» — один из первых проектов NORM Production, и за три года компания Славы Дусмухаметова сильно разрослась (с 2023 года генпродюсер Вячеслав Дусмухаметов, работавший на СТС, ТНТ и в Comedy Club Production, выпустил рейтинговые сериалы «Черное облако», «Юг», «Калимба» и «Ира» для Okko. — Прим. ред.). Кроме того, второй сезон «Секса» сильно отличается от первого: с точки зрения драматургии второй сезон, на мой вкус, мощнее. Теперь наши серии — это не просто скетчи и новеллы, а двенадцать полноценных коротких метров. Хотя построение любого эпизода осталось прежним: история начинается — сам секс вырезан — нарратив продолжается.
Аларм! Секса не будет?
Но будут знаки! Гениальность придуманного Славой формата — в том, что мы точно знаем: у каждой пары будет секс. Мы его ждем. И хоть его не увидим буквально, нам интересно, как герои к этому придут и чем все кончится — будут ли они вместе или нет. Да, в первом сезоне лейтмотивом стала мысль: «Секс не главное, важнее то, что до и после». И это сработало: зрительский интерес это не уронило. Но во втором сезоне мы много говорим о том, что секс очень даже значим для построения отношений. Так что целомудреннее точно не стало. А финальные две серии и вовсе, скажем так, несдержанные — в них будет больше секса, чем в остальных десяти, и с точки зрения диалогов, и буквально.
То есть ожидания поклонников первого «Секса» вы не обманете?
Ну смотри, зритель, который полюбил первый сезон и ждет второй, он же подключился по конкретным причинам. Сериал привлек изобразительно, или нравится юмор, или тема разговора и диалоги, или игра артистов и их манера существования. Мы осознаем, что у поклонников проекта есть ожидания, которые нельзя обмануть. И конечно, постарались сохранить в сериале легкость и иронию, а также все якорные элементы, которые, по нашему с командой мнению, являются козырями «Секса». Я ведь тоже зритель и тоже ужасно не люблю разочаровываться в проектах, которые жду, — как недавно произошло с «Очень странными делами». Моя дочь Аня неделю успокоиться не могла: как можно было сделать такой ужасный финал?! Я ее хорошо понимаю: ты предвкушаешь, ставишь себе заметку в календарь, и вдруг — пшик… Меняются, например, жанр или интонация, и всё — море слез и никакого удовольствия.
Как добиться взаимности от Петербурга, какой секс у интровертов и при чем тут Илья Куруч
Московские режиссеры рассказывают, что Петербург — коварный город. Тем, кто пришел к нему со съемками, но снимает без уважения, Петербург устраивает погодный кринж — снег, ливень, град, пробки.
С погодой, кстати, фартило! Да и вообще, в съемках я взглянула на Петербург другими глазами. Это родной город, я часто здесь бываю, но вдруг будто рассмотрела его невычурную и тихую красоту. Кажется, тут нет вот этого «Всё на показ, всё на продажу», лишнее скрыто от глаз и только внимательный гость разглядит внутреннюю страстность.
То есть у вас с Петербургом взаимность?
Да, город помогал! Особенно удачно вышло на съемках одной из моих любимейших новелл во втором сезоне — про знакомство 50+. Два больших театральных артиста — Игорь Черневич из МДТ Льва Додина и прима «Молодежного театра на Фонтанке» Наталья Суркова (Терри в «Бруклинской истории» по Вуди Аллену и Филумена в комедии «Семья Сориано», обе в постановке худрука Семена Спивака. — Прим. ред.) разыгрывают сюжет о первом свидании травматолога и преподавательницы французского в университете, которые познакомились в дейтинг-приложении.
Представь: мы приезжаем на локацию чуть раньше, ждем, пока зажгутся фонари в Екатерининском парке, ищем романтику — сцена первого свидания же, секунды считаем! И вдруг видим: на Невском начали перекладывать асфальт — и перекрыли проспект. Ну, не от Московского вокзала до Казанского собора, конечно, но значительная часть главной улицы города пуста — без людей и машин. А тут еще и фантастический розово-желтый закат начался! И мы такие: «Плевать, что нас сейчас могут арестовать — снимаем». Взяли камеру и прошлись с героями по Невскому. А потом еще и фонари вовремя зажглись: в кадре.
Еще одна удача — серия про героиню Юли Снигирь. В финале ее героиня, петербургский экскурсовод, оказывается на питерской крыше с рабочим-нефтяником, персонажем Лехи Макарова. Вот-вот будет поцелуй! Мы, снимаем крупный план, и вдруг видим, как чуть левее купола Исаакия начинается фейерверк. И вот ребята доигрывают эпизод, а я уже кричу оператору: «Скорее поворачивай камеру!» Это был наш последний съемочный день и финальный кадр. Я прыгала от радости — как нам повезло!
Считай, сняв в Петербурге 12 серий второго сезона «Секса», ты сделала антропологическое исследование в жанре «эрос невозможного». Что в итоге скажешь про сексуальность города и локалов?
Я вообще не знаю, как можно говорить про сексуальность города. Вот в чем сексуальность Парижа?
В вайбе! Ты, наверное, смотрела «Эмили в Париже»?
Не смотрела, хотя мне нравится чья-то шутка, что никто не захватывал Париж так надолго, как Эмили.
В Москве все на изи-вайбе: в какое кафе ни зайдешь — все знакомятся и очень практично относятся к отношениям, про это как раз было в первом сезоне вашего «Секс. До и после». А в Петербурге люди реально читают друг другу Бродского перед тем, как начать целоваться?
Вообще, русские люди и петербуржцы в частности достаточно закрытые и раскрываются, когда выпивают. Начинаются эти хождения по крышам, декламации стихов Маяковского, которые он писал явно в таком же состоянии. Петербургский секс — это секс интроверта. Но когда такой человек раскрывается — это потрясающе. Петербуржцы вступают в отношения, если начинают доверять, и только тогда ложатся в постель. И это просто эмоциональный взрыв!
Или «сверкающее вау», как сказал бы петербургский блогер Илья Куруч, который появляется в первой серии второго сезона «Секса».
Если честно, я не знала, что Илья — питерская суперзвезда. Придумала историю, что кто-то снимает блог и задает вопросы про секс жителям города, и спросила коллег: «Есть ли классные ребята, которые рассказывают про Петербург?» Мне посоветовали нескольких, но Илья понравился особенно — он очень персонажный. На съемках у Казанского собора Юлию Снигирь узнавали реже, чем Куруча!
Какие петербургские хайлайты ты зафиксировала в сериале?
Из нестандартных локаций — неорусский бар Orthodox на улице Восстания, где коктейли смешивают на отечественных дистиллятах и посвящают любимым писателям и композиторам. Это сейчас я не пью уже года два, а когда-то хореограф и режиссер Мигель — у него, кстати, тоже скоро выйдет в Okko сериал «Искусство падения» — привел меня в Orthodox, и это было вау. Будете в этом баре, берите их крутейшие сеты — «Три сестры» с абрикосовым вареньем или «Братья Карамазовы» с солеными огурчиками и черным хлебом.
Мне хотелось показать Петербург разным и сделать это через героев проекта. За классический, а после андерграундный Петербург отвечает Юля Снигирь. За романтичный, например, Игорь Черневич и Наталья Суркова или герои Маши Карповой и Влада Ценева: их фирменная интеллигентская интонация — петербургская база. Более современный Питер — это новеллы Гриши Верника и Насти Уколовой, ну и Макса Матвеева, который, кстати, уже несколько лет петербуржец.
И важно: в сериале участвуют не только профессиональные артисты! Вместе с Ильей Куручем мы прошлись по городу и задали прохожим вопросы про важность секса в отношениях. А еще у меня парочка роскошных камео от стюарта Алекса, реального бортпроводника и звезды соцсетей, и креативного директора Михаила Вишневского, на блог которого я очень давно подписана, — он сыграл мужа экскурсоводши и сделал это совершенно блестяще.
Как стать значимым взрослым для самого себя, если теперь не у кого попросить совета
Что у тебя будет после второго сезона «Секса»?
Я снимаю четвертый сезон «Триггера» с Максимом Матвеевым (хитовый психотерапевтическо-детективный процедурал с горизонтальным сюжетом: одна серия — один кейс; протагонист «Триггера» — психолог-провокатор с вайбом высокоактивного социопата Артем Стрелецкий, использующий радикальные методы в лечении пациентов. — Прим. ред.). У сериала огромная аудитория, важно не только сохранить ДНК проекта — изобразительность, драматургию, ритм — но и где-то пойти своей дорогой. Мне сложно — как актриса и режиссер, я всегда работала с иронией, максимум могла уйти в гротеск. А здесь — мужская драма. Для меня это настоящий вызов.
Методы Артема Стрелецкого, мягко говоря, дискуссионные: он не верит в долгие сессии, зато любит надавить на триггер пациента на первой же встрече. У тебя клаустрофобия — Стрелецкий запрёт в горящем сарае. Страдаешь от онемения — окажешься в ящике, который забросают землей. И это не считая многочисленных словесных оскорблений. Внимание, вопрос: будет ли Стрелецкий-Матвеев у тебя получать по лицу так же часто, как и в предыдущих сериях?
А я вот взяла сейчас и всё рассказала! Ха-ха! Ладно, так и быть: с главным героем будут происходить серьезные внутренние перипетии. Я бы сказала, что для меня этот сезон — про взросление, в том числе и Стрелецкого. Это его основная тема. Она совпадает и с моей жизнью, потому что я вошла в возраст — и это связано с уходом отца (режиссера Юрия Мороза не стало 14 июля 2025-го. — Прим. ред.) — когда понимаешь, что теперь ты и только ты — самый взрослый в семье. Я вдруг осознала, что теперь одна в ответе за свои поступки. Раньше была привычка позвонить папе, спросить совет. А теперь я могу только предположить, что он ответил бы мне на тот или иной вопрос. Не могу сказать, что это чувство комфортное. Нужно свыкнуться. У нас с папой все-таки особенная история отношений.
Юрий Мороз — режиссер, которого вся страна полюбила за канонический фем-детектив «Каменская», экранизацию «Братьев Карамазовых» и за «Ликвидацию», где Юрий Павлович выступил продюсером. Отец — важная фигура в твоей жизни?
Наверное, самая. Знаешь, для меня всегда было важно приехать 31 декабря к папе на Новый год. А в этот раз впервые ехать было не к кому. Опоры пока не найдены, и я не понимаю, найдутся ли. Наверное, найдутся. Но не сразу.
Есть советы отца, которые ты вспоминаешь?
У всех нас был этот этап взросления, когда мы не могли не спорить с родителями. А когда конфликтовать уже не с кем, ты вдруг понимаешь: родители-то во многом были правы. Я сейчас у моей 15-летней дочери Ани это наблюдаю. Посоветую ей что-нибудь, она сначала фыркнет, но при этом услышит меня и сделает втихаря так, как я ей советую. Аня умная, в отличие от меня в ее возрасте. А я все делала по-своему. Зато вот теперь каждый день вспоминаю, что папа говорил, — прямо конкретные фразы: и про работу, и про жизнь, и просто шутки-прибаутки. Дети обычно жалеют о двух вещах: что сказали родителям и что — не успели. А осознала другое: когда случается безвозвратное — вдруг все оказывается так просто! Откровенный разговор — это на самом деле очень просто, но в моменте кажется слишком сложным или неловким. Поэтому я сегодня Аньке много вещей просто так говорю. Пусть слушает. Даже если не поймет сейчас, то потом, возможно, вспомнит.
Твои отношения с папой были похожи на общение Артема Стрелецкого с отцом? Его папа — в той же профессии: психолог, но выступает за умеренность и классические форматы терапии.
В работе мы точно зарубались, как Стрелецкие. До сипа в голосе. Например: я монтировала «Ангелов» именно так, как нарисовала себе в голове. А отец посмотрел — и началось: «Это вообще не по школе, надо все по-другому…» Попросила его помочь с монтажом финальной сцены. Папа говорит: «Давай я приеду, покручу, а ты потом посмотришь?» Включаю, что у папы получилось, и вижу: всё, что мне казалось важным, он просто вырезал. Я аж задохнулась: «Как ты мог это убрать?! Зачем ты это сделал?! Даже не спросил меня!» Папа в ответ: «Но это же всего лишь версия. Ты можешь нажать кнопочку и уничтожить ее. И сделать иначе. Я смонтировал бы так, но дело — твое». Я тогда прям обиделась, а сейчас понимаю, что он был прав. И таких случаев было море.
Море? И как это было?
Ну а каким может быть столкновение двух режиссерских позиций? Музыкант Костя Познеков, который работал с папой на фильме «Лунатики», а потом стал моим другом и композитором уже двух проектов, пару раз наблюдал за нашими спорами с отцом. И говорил только: «Ну вы даете, Морозы». Так что про Стрелецких — сравнение хорошее, но не точное: Артем с отцом не дружит, а я-то с папой при всех наших спорах была очень близка.
Как Дарья стала Медведицей у Боба Уилсона, но отказалась переехать в Нью-Йорк
Вообще 2025-й стал годом потерь, да?
Очень много больших людей ушло. Понятно, что все умрем, но каждый раз все равно неожиданно. Наталья Тенякова, Нина Павловна Гребешкова, Женя Добровольская, Владимир Симонов… Даже перечислять страшно. Не стало театрального режиссера Боба Уилсона, тоже важного человека в моей жизни. Жаль, что я с ним поработала только в спектакле «Сказки Пушкина» в Театре Наций. Это удивительной красоты музыкальная фантасмагория, собранная Уилсоном из сказок о царе Салтане, рыбаке и рыбке, попе и работнике его Балде, золотом петушке и медведихе и фрагментов «Руслана и Людмилы». И всё это под саундтрек фрик-фолк-дуэта CocoRosie. Боб самобытный режиссер, но он удивительно чутко отнесся к русским культурным кодам — да, это узнаваемый с первой же мизансцены Уилсон, но явно вдохновленный и билибинскими иллюстрациями к Пушкину, и врубелевской Царевной-Лебедь, и маринами Айвазовского.
Почему Уилсон для тебя особенный режиссер?
Нечасто встречаешь человека, с которым ты будто была знакома всю жизнь. А с Уилсоном — именно так: идеальный мэтч. Уилсон был социально адаптированным аутистом. А я тот самый ребенок, который мог восемь часов без перерыва делать раскраску или снова и снова переставлять одну и ту же пластинку. Я сложно воспринимаю этот мир. И поэтому, наверное, хорошо чувствовала Боба. А это великое облегчение — работать с тем, с кем у тебя многое совпадает: ты понимаешь — есть еще в мире такие же «безумцы», как ты. Происходит энергетический взаимообмен, ты у таких людей многому учишься — и это поднимает тебя на новые ступени понимания профессии, жизни. Но еще важнее то, что ты перестаешь чувствовать себя одинокой. С возрастом таких людей в жизни встречается все меньше, и от этого грустно.
Боб Уилсон — гений? В чем была его гениальность, на твой взгляд?
Боб придумал свой уникальный театр: методику существования на сцене, которая стала целым направлением. И яркая, узнаваемая форма, которую мы все называем «Ну, как у Уилсона!» — всего лишь форма. Театр Боба — это не только свет, музыка, пластика. На самом деле он суперпсихологический. Примерно, как театр кабуки: да, казалось бы, это всего лишь маски. Но то, что происходит за этими масками, — невероятно сложно. И метод Уилсона для меня — это как раз смесь кабуки, балета и драматической клоунады. Он все время говорил о выверенности жеста: до мизинца; о счете тактов, как в музыке; о жесткой позе на сцене: четыре шага вправо, поворот головы влево, смена выражения лица; фраза. Глаза всегда наверх — и улыбка. Eyes up and smile. Но в этой до миллиметра выстроенной форме, в этой дисциплине — на самом деле большая зона для актерской свободы.
Когда мы репетировали Медведицу в «Сказках», был день, в котором я восемь часов просто шла по сцене назад, а Боб выстраивал по миллиметру свет. Или вот Женя Миронов, игравший Рассказчика-Пушкина: по многу часов сидел «на дубе том»: декорации на высоте нескольких метров, а Боб лишь изредка спрашивал: “Are you okay, Eugenie?” — “Yeah, Bob, I’m fine…” отвечал Женя, подняв глаза и улыбнувшись. Уилсону было важно воплотить на сцене именно то, что сидело у него в голове. То, что теперь тысячи людей знают как сказочный мир Боба Уилсона. Мне это тоже важно, когда работаю режиссером, я его хорошо понимаю.
Вы еще виделись после премьерных показов «Сказок Пушкина»?
Как-то Боб привез на гастроли в Театр Наций «Последнюю ленту Крэппа» (моноспектакль по Беккету, в котором Боб Уилсон сам выступал как исполнитель. — Прим. ред.). Я не успевала прийти на первый показ — собиралась на второй. Звонят из театра: «Ты где? Боб про тебя спрашивает — где моя Даша-Медведица?» А уже на следующий день он мне показывал свою партитуру на «Крэппа»: там были написаны не буквы, не ноты, а паузы. Вот так он себе это представлял. Для него длина пауз была важнее слов. Это потрясающе. У Миядзаки в голове герои вроде Тоторо, у Диснея — существа с ушами Микки-Мауса, у Норштейна — Ежик и Медвежонок, а у Боба — свои мультики: с белыми лицами и длинными ресницами. В этом смысле Уилсон — великий сказочник.
Ты говоришь с таким чувством. Это была любовь?
Если можно одним словом описать рабочие отношения между режиссером и артисткой, то это точно была она. Боб мог подойти и сказать, что моя героиня — холодная, но горячая, и больше ничего не надо было произносить. Или учил ходить спиной, как японские артисты: представь, как будто струна пропущена через грудную клетку и натянута в бесконечность вперед и назад, и ты за ней идешь… Ему достаточно было сказать одну фразу — и все становилось ясно и про сцену, и про спектакль. После премьеры «Сказок» Уилсон звал меня работать в The Watermill Center (центр искусств и гуманитарных наук в штате Нью-Йорк, основанный Уилсоном. — Прим. ред.).
А ты?
Ну, куда я? Надо же там жить. Тадаси Судзуки тоже звал меня работать в Тогу (Дарья проходила тренинги в Театральном центре Судзуки — всемирно известного постановщика и создателя своей методики актерского мастерства. — Прим. ред.). Еще один режиссер-величина в моей жизни. Горжусь, что работала с такими людьми, как Уилсон, Судзуки, Богомолов, Васильев. Должна была с Яном Фабром, но не сложилось.
Любопытно: если бы не Судзуки и его тренинг, основанный на специфической энергии и еще более специфической манере существования артиста, то я не понимала бы, как работать с Бобом, с Костей, с Анатолием Александровичем и так далее. Все большие режиссеры существуют в определенной зоне энергий и дисциплины. Не владеешь этой зоной — не сможешь ничего понять про них и про их метод.
Ты сейчас, выражаясь языком Боба Уилсона, больше какая — холодная или горячая?
Недавно один классный музыкант, который видел несколько спектаклей Кости Богомолова с моим участием, сказал: «У меня сначала было неприятное ощущение от твоих героинь и тебя — такая ледышка! А потом я стал об этом думать и понял: это нельзя играть иначе. Отстраненность — уникальный найденный тобой стиль». Любопытное наблюдение, ведь я, когда выхожу на сцену, не закладываю в себя отстраненность специально — это моя истинная сверхчувствительная природа, которая предполагает панцирь и защиту от внешнего мира. Так что я и холодная, и горячая, как тот самый питерский интроверт, но мало кто знает меня такой.
От кого ты защищаешься?
Ни от кого. Это называется эмпатия. И она не про то, что я такая милая, чувствую настроение другого и сразу им заражаюсь. Есть люди — эмоциональные сенсоры, у которых тело и психика реагируют буквально на всё: достаточно войти в помещение, и ты уже видишь, кто в каком настроении и кто с кем спит. Это не слишком комфортное состояние — моментально считывать плохое и хорошее в окружающем мире на уровне физики и энергии. Это сложно. Любому эмпату нужно долгое время учиться справляться со своей природой. Я не сразу ее поняла, но прошедший год развернул меня на 180 градусов, переформатировал и научил не отрицать, а принимать это в себе. Я теперь стараюсь соблюдать баланс — говорить, что думаю, но при этом не доходить до крайности и сглаживать углы. Учусь быть не интеллигентной терпилой, а честно произносить вещи, которые меня не устраивают.
