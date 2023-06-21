Писатель Александр Цыпкин: «Есть фраза: "мы, русские, все принимаем на свой счет". А на свой счет нужно принимать только кэш»

Ты стал соавтором сценария кинохита «Беспринципные в деревне», тираж твоих книг перевалил за полмиллиона, ты запустил тревел-шоу «Непровинция» — и вдруг номинация «Театр и шоу». Александр, объяснитесь!

Все просто — за год вышло четыре спектакля по моим пьесам. Три — в Москве, а «Люди современных взглядов» режиссер Александр Сазонов поставил в знаменитом Новосибирском театре «Красный факел». Я всегда понимал, что мои тексты написаны, чтобы стать либо сценарием, либо спектаклем. Скорее спектаклем, потому что я не мыслю действиями или картинками, как нужно для кино, а мыслю диалогами. Театральный опыт со мной не впервые, несколько лет назад актер БДТ Михаил Морозов делал в Петербурге моноспектакль «Она девочка, ей все можно» по моим рассказам. Потом появилась пьеса «Три товарища? О чем молчит балет», которую мы написали вместе с хореографом и артистом Мариинского театра Юрой Смекаловым, она с успехом идет в «Приюте комедианта», и это одна из немногих постановок, где балетные танцоры играют драматический текст. В «Гоголь-центре» шел Burnt in USSR — история про мое поколение, рожденное в 1970-х годах. А потом Константин Юрьевич Хабенский как-то сказал, что собирается сделать «Интуицию» в Барнауле к 100-летию Театра драмы. Он к «Интуиции» вообще имеет большое отношение, мы с ним постоянно обсуждали монологи героев, я показывал ему каждый новый и слушал комментарии. И вот она вышла под его художественным руководством сначала там, а в марте прошлого года в московском «Современнике». Режиссером был Данил Чащин, но при активном участии К. Ю.

И «Интуиция» не подвела?

Не подвела! Я не понимал, как сборник из тринадцати практически не связанных между собой монологов превратить в двухактовый спектакль, но Константин Юрьевич и Данил придумали классное решение — актеры все время на сцене, некоторые без текста живут час. Получилось фантастическое действие, на которое, я знаю, зрители ходят по нескольку раз, как к психотерапевту. Сюжет такой: ангел должен выбрать, кого из людей послать перепрожить свой последний день. И финал — открытый, на сайте после каждого спектакля в любом городе идет голосование. Кого ты выберешь из этих тринадцати человек, та боль на самом деле тебе ближе всего.

Есть ли у тебя статистика по регионам? Например, кому больше сочувствуют жители Самары, а кому — Сочи? Так сказать, психологический портрет страны?

Так и есть: изучаем, кому сочувствует российский человек. Мы с К. Ю. называем это голосование самыми честными выборами в стране. Например в «Интуиции» можно спасти человека, а можно — собаку. И второй вариант побеждал в Барнауле с огромным отрывом. Меня изумляло, что зрители сочувствововали собаке больше, чем людям. И важно, что даже у самого, казалось бы, бессмысленного персонажа пьесы есть тот, кто ему сочувствует.

В театре Ермоловой у тебя еще вышел «(Не)идеальный Ч» в постановке Талгата Баталова. Я читала эту книгу, но не видела спектакля и не представляю, как можно адаптировать для сцены довольно абсурдистский текст про поиски всей страной члена с родинкой.

Да уж, завязка «горячая». Зато сразу несколько зрителей уходит, хотя дальше все становится жесткой, а иногда и жестокой сатирой на ключевые тренды сегодняшнего общества — от увлечения мистикой до поиска национальной идеи. Правда, финал добрый и философский. С Че я упахался. Олег Евгеньевич Меньшиков принял только третью версию пьесы, в которой меня судят за мою же книжку в 2037 году, причем актеры театра уже сидят в тюрьме за участие в спектакле, по ней поставленном. И для следственного эксперимента — было ли оскорбление зрителей— этот спектакль снова играют прямо в тюрьме. В итоге все это лишь провокация с целью засудить судью за излишнюю мягкость в приговорах.