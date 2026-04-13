Знакомьтесь, Наталья Вознесенская: главный меценат «Стрит-арт хранения» и коллекционер-донор поп-апа «Игровая площадка»

Каких художников вы собирали до встречи с стрит-артом?

Начинала я с графики. Ленинградская школа. Потом работы советских художников-нонконформистов: Рабин, Зверев, Яковлев, Штейнберг, Кропивницкий, Вечтомов. За ними Свешников, Шемякин, Конышева, Михнов-Войтенко. Мамышев-Монро, Кулик, Лебедев. Я не люблю реалистичную живопись, она мне не близка. Мне не интересно, когда ценность картины определяется фразой: «живой, как на фотографии, как здорово!». Мне не здорово, честно. Гораздо интереснее, когда это нарисовано, допустим, дикими раздражающими цветами, непонятными линиями, но «цепляюще».

Позже я увидела в этом параллель с нонконформистами. Те, у кого не было денег на холсты, рисовали на одеялах подручными материалами. Если бы они работали на улицах, это был бы стрит-арт. Меня это впечатлило. Ты можешь своими покупками и участием помочь таким художникам развиваться.

А что именно вас «цепляет»?

Энергия, которая стоит за работой. Концепция. Эмоции. Иногда личность художника, его биография, или история самой картины и ее бывших владельцев. Например, мне нравился один художник — Ворошилов, не сильно известный. Рисовал весьма наивно, не имел образования, но в его работах видна особенная энергия — в женских портретах он создавал буквально иконописные образы.

Другие вещи наоборот очень жесткие. Например, жутковатые синие работы Свешникова. У меня спрашивают, не страшно ли с ними спать в одной комнате? Не страшно. Он в этом жил, он так чувствовал. Мне нравятся художники с проблемами, которые создавали искусство не ради продаж, а потому что по-другому не могли.