Как «Пиф Паф Supershop» стал главной петербургской люкс-комиссионкой и важной городской институцией?

Кто делает: верховный ресейлер фэшн-авангарда Светлана Бекасова

Главная петербургская люкс-комиссионка (с собственным баром!), где можно найти вещи из гардероба Дианы Вишневой, редкие архивы Maison Margiela, Prada и Balenciaga (вам платье эры Николя Жескьера или туфли из рук Демны?). Идеолог Светлана Бекасова лично полирует фордовские тоуты и вычесывает шубы Yves Saint Laurent, а еще — инспектирует диоровские жакеты на подлинность (без права на ошибку!). В числе верных фанатов супершопа — дизайнер Нино Шаматава, стилисты Миша и Китти, фэшн-дива Ксения Чилингарова и гуру этикета Татьяна Полякова.

ВАЖНО! Настойчиво превращают «Пиф Паф» в совриск-галерею: украсили пространство на Грибоедова, 41, настенными росписями от «петербургской Баскии» Zoika из инклюзивного творческого объединения «Новые городские художники» (у кураторского руля — стрит-артист Стас Багс и экс-журналистка Евгения Штиль!), где теперь с восторгом проводят выставки фотодокументалиста Антона Селезнева и выставляют сказочные гобелены петербургской легенды книжной иллюстрации Натальи Пивко (украшает полотна дикими пуделями, могучими цокотухами и курицами-Чернушками!

Наб. кан. Грибоедова, 41; наб. кан. Грибоедова, 31