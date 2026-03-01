Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Как «Пиф Паф Supershop» стал главной петербургской люкс-комиссионкой и важной городской институцией?

Знакомьтесь, если не знакомы — «Пиф Паф Supershop» aka патриархи институционального винтажа в Петербурге!

ВПЕРВЫЕ С 1703 ГОДА! Большой иллюстрированный атлас по фэшн-карте Петербурга (в 78 главах!) — от отдела моды Собака.ru

Фэшн-комьюнити «Пиф Паф Supershop» в пространстве люкс-комиссионки на Грибоедова, 41 Верхний ряд, слева направо: [1] диджей и фотограф Денис Кудряшов
Фото: Анастасия Орлова

Фэшн-комьюнити «Пиф Паф Supershop» в пространстве люкс-комиссионки на Грибоедова, 41

Верхний ряд, слева направо: [1] диджей и фотограф Денис Кудряшов, [2] куратор Алексей Онацко, [3] художница Наталья Пивко, [4] стилист Алена Петрова

Средний ряд, слева направо: [5] художник Вадим Тишин, [6] скульптор Денис Прасолов с собакой Грегуаром, [7] городская фэшн-достопримечательность и арт-коллекционер Вася Остахов

Нижний ряд, слева направо: [8] куратор Русского музея и худрук арт-пространства Maison25 Евгения Сероусова, [9] фотограф Антон Рудзат

Кто делает: верховный ресейлер фэшн-авангарда Светлана Бекасова

Главная петербургская люкс-комиссионка (с собственным баром!), где можно найти вещи из гардероба Дианы Вишневой, редкие архивы Maison Margiela, Prada и Balenciaga (вам платье эры Николя Жескьера или туфли из рук Демны?). Идеолог Светлана Бекасова лично полирует фордовские тоуты и вычесывает шубы Yves Saint Laurent, а еще — инспектирует диоровские жакеты на подлинность (без права на ошибку!). В числе верных фанатов супершопа — дизайнер Нино Шаматава, стилисты Миша и Китти, фэшн-дива Ксения Чилингарова и гуру этикета Татьяна Полякова. 

ВАЖНО! Настойчиво превращают «Пиф Паф» в совриск-галерею: украсили пространство на Грибоедова, 41, настенными росписями от «петербургской Баскии» Zoika из инклюзивного творческого объединения «Новые городские художники» (у кураторского руля — стрит-артист Стас Багс и экс-журналистка Евгения Штиль!), где теперь с восторгом проводят выставки фотодокументалиста Антона Селезнева и выставляют сказочные гобелены петербургской легенды книжной иллюстрации Натальи Пивко (украшает полотна дикими пуделями, могучими цокотухами и курицами-Чернушками!

Наб. кан. Грибоедова, 41; наб. кан. Грибоедова, 31

Дримтим «Пиф Паф Supershop» вместе с идеологом Светланой Бекасовой Верхний ряд, слева направо: [1] Александра Попова, [2] Наталья Желдакова, [3] Алина
Фото: Анастасия Орлова

Дримтим «Пиф Паф Supershop» вместе с идеологом Светланой Бекасовой

Верхний ряд, слева направо: [1] Александра Попова, [2] Наталья Желдакова, [3] Алина Алимова, [4] Алиса Захарова, [5] Александра Вайсбен, [6] Игорь Изюмов

Средний ряд, слева направо: [7] Светлана Бекасова, [8] Екатерина Кузнецова, [9] собака Лило

Нижний ряд, слева направо: [10] Ольга Макарычева, [11] Илья Севостьянов

Светлана Бекасова

Идеолог «Пиф Паф Supershop»

Каждый айтем — находка. Но есть реальные сокровища. Например, пальто Balenciaga — это сэмпл, созданный для лукбука в 2018 году (в нем даже фотографировался сам Юрген Теллер!). Еще невероятно горжусь шелковым платьем с перьями Yves Saint Laurent Haute Couture — это настоящий музейный лот, таких в мире не более трех экземпляров. Если представить себя гостем «Пиф Пафа», то я бы точно не ушла без бархатного гобелена Натальи Пивко (мой любимый — с рептилоидами и с гробиком на колесиках!), свитшота с беременным мишкой Walter Van Beirendonck и короткой шубы из белоснежного меха лисы Prada (носила бы летом с сорочками из тонкого шелка!).

Художница Мария Королева во flowercore-пальто Balenciaga из «Пиф Паф Supershop». Фото: Ира Коломина. Стиль: Саша Попова. Визаж и волосы: Мария

Художница Мария Королева во flowercore-пальто Balenciaga из «Пиф Паф Supershop». Фото: Ира Коломина. Стиль: Саша Попова. Визаж и волосы: Мария Гончарова

Фэшн-инфлюенсер Анастасия Шевцова в футболке Vetements из «Пиф Паф Supershop». Фото: София Бурнашева

Фэшн-инфлюенсер Анастасия Шевцова в футболке Vetements из «Пиф Паф Supershop». Фото: София Бурнашева

Ксения Чилингарова

Фаундер бренда полярных курток Arctic Explorer, сооснователь журнала Badlon и королева фэшн-эклектики

Я давно отношусь к одежде скорее не как простой покупатель, а как коллекционер. Поэтому «Пиф Паф» для меня — это идеальное место для того, чтобы пополнить свой фэшн-арсенал необыкновенными айтемами, например редким пальто Balenciaga, крутыми сапогами old Celine или необычной кутюрной сумкой Chanel. Последняя, кстати, побывала со мной на показе Chanel Haute Couture в тандеме с черным пальто молодого дизайнера Timsto, неоновым париком и фиолетовыми сапогами (в результате лук засветился на Vogue Runway!).

Главный редактор: Яна Милорадовская

Фото: Анастасия Орлова 

Продюсер: Дарья Венгерская

Визаж и волосы: Мария Швец 

Свет: Иван Волков, Павел Знаменский Octa Light

Ассистент продюсера: Алёна Чиркова

