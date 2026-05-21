Чем заняться в Петербурге с 21 по 24 мая

Главные премьеры этой недели в кино: драма Романа Михайлова об андеграундных танцовщиках «Пока небо смотрит» (18+) (в касте Валерия Гай Германика, Лев Зулькарнаев и Владимир Варнава!), а также экшен Гая Ричи «Грязные деньги» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Ярмарка Port Art Fair, «Севкабель Порт» (16+)

В «Севкабель Порту» — феерия совриска. Экспертный совет ярмарки (Лимонов! Профатило! Крончев-Иванов!) отобрал более сотни участников. Среди хайлайтов: графика художника года Cosmoscow Александры Гарт, сказочно-сакральные работы Вадима Тишина, «Зеркальная выставка» кабаре «Шум» (куратор Николай Евдокимов!) и стенд визионеров из «Сообщества Современных Сибирских Художников».

Подробнее про маст-си и маст-визит — в авторском гиде куратора PAF Анны Заведий для редакции Собака.ru.

С 21 по 24 мая

Выставка-ярмарка «Книжный салон», Дворцовая площадь (18+)

Закупаемся остроактуальными литературными новинками, а заодно заглядываем на презентации фантасмагоричного детектива Евгения Водолазкина, исследования о нейронауке Татьяны Черниговской, историй из жизни петербургской интеллигенции Андрея Аствацатурова и хроник группы «Кино» Александра Кушнира.

С 21 по 24 мая

Спектакль «Улитка на склоне», театр им. Комиссаржевской (16+)

Команда МТЮЗа привезла научно-фантастический опус братьев Стругацких в постановке Петра Шерешевского. Обещают смелую и подобную притче антиутопию, препарирующую абсурдность бюрократии.

21 и 22 мая

Фестиваль Solar Systo Togathering, Ленинградская область, мыс Кюренниеми (18+)

Место силы самых нишевых петербуржцев — аутдор-фестиваль с 23-летней историей. В программе: танцы на берегу Финского залива, сотни диджей-сетов, йога, мистические погружения и хилинг-практики (что бы это ни значило).

До 25 мая

Концерт ssshhhiiittt!, «А2» (16+)

20:00

Помните легендарный бэнгер 2017-го «Танцы»? Его авторы, инди-рокеры ssshhhiiittt!, празднуют десятилетие группы большим туром.

+ Идея: посетить лекции об искусстве.

Не только Эрмитаж и Русский музей! Вот семь локаций для культурного досуга.