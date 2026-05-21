Чем заняться в Петербурге с 21 по 24 мая

Ярмарка совриска Port Art Fair, «Книжный салон» (Водолазкин! Черниговская! Аствацатуров!), творческая встреча с Михаилом Боярским, выставка пейзажей-коллажей Тимура Новикова, читка Александра Цыпкина, показ онлайн-спектаклей Евгения Цыганова, а также концерт Toxi$ — Собака.ru рассказывает о главных событиях выходных в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 21 МАЯ
Главные премьеры этой недели в кино: драма Романа Михайлова об андеграундных танцовщиках «Пока небо смотрит» (18+) (в касте Валерия Гай Германика, Лев Зулькарнаев и Владимир Варнава!), а также экшен Гая Ричи «Грязные деньги» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.
Ярмарка Port Art Fair, «Севкабель Порт» (16+)
В «Севкабель Порту» — феерия совриска. Экспертный совет ярмарки (Лимонов! Профатило! Крончев-Иванов!) отобрал более сотни участников. Среди хайлайтов: графика художника года Cosmoscow Александры Гарт, сказочно-сакральные работы Вадима Тишина, «Зеркальная выставка» кабаре «Шум» (куратор Николай Евдокимов!) и стенд визионеров из «Сообщества Современных Сибирских Художников».
Подробнее про маст-си и маст-визит — в авторском гиде куратора PAF Анны Заведий для редакции Собака.ru.
С 21 по 24 мая
Выставка-ярмарка «Книжный салон», Дворцовая площадь (18+)
Закупаемся остроактуальными литературными новинками, а заодно заглядываем на презентации фантасмагоричного детектива Евгения Водолазкина, исследования о нейронауке Татьяны Черниговской, историй из жизни петербургской интеллигенции Андрея Аствацатурова и хроник группы «Кино» Александра Кушнира.
С 21 по 24 мая
Спектакль «Улитка на склоне», театр им. Комиссаржевской (16+)
Команда МТЮЗа привезла научно-фантастический опус братьев Стругацких в постановке Петра Шерешевского. Обещают смелую и подобную притче антиутопию, препарирующую абсурдность бюрократии.
21 и 22 мая
Фестиваль Solar Systo Togathering, Ленинградская область, мыс Кюренниеми (18+)
Место силы самых нишевых петербуржцев — аутдор-фестиваль с 23-летней историей. В программе: танцы на берегу Финского залива, сотни диджей-сетов, йога, мистические погружения и хилинг-практики (что бы это ни значило).
До 25 мая
Концерт ssshhhiiittt!, «А2» (16+)
20:00
Помните легендарный бэнгер 2017-го «Танцы»? Его авторы, инди-рокеры ssshhhiiittt!, празднуют десятилетие группы большим туром.
ПЯТНИЦА: 22 МАЯ
Выставка «Бродский — Новиков. Эскиз Перспективы», Фонтанный дом (12+)
Канонические пейзажи-коллажи главного художника Петербурга 1980-х и 1990-х Тимура Новикова покажут в рамках мемориальной реконструкции кабинета Иосифа Бродского.
До 2 августа
Фестиваль «Молодежь. Театр. Феста», ТЮЗ им. Брянцева, Молодежный театр на Фонтанке, Театр на Литейном (16+)
Спешим, чтобы попасть на гастроли 20 спектаклей из Венгрии, Казахстана, Туниса, Турции, Сербии, Узбекистана, Армении и Беларуси. Среди главных событий — бенефис Владимира Машкова в собственном спектакле по повести Бориса Васильева «В списках не значился».
С 22 по 29 мая
Концерт «Дайте танк (!)», «А2» (16+)
Дмитрий Мозжухин и его «робкие панки» презентуют новый инди-поп-альбом «Радио Пепел». Бонус: на концертах обещают появление Кати Павловой с совместкой «Завтрак»!
22, 23 и 24 мая
Концерт оркестра «Дивертисмент», Филармония им. Шостаковича (6+)
19:00
Коллектив скрипача Ильи Иоффа (вы могли слышать его переосмысление «Времен года» Вивальди через призму «Воробьиной оратории» Курехина!) сыграет трибьют советскому композитору Андрею Петрову.
Вечеринка «Откровение», Blank (18+)
23:00
Познаем все оттенки техно под «бронебойный саунд истребителей мелатонина» из Kontrkult, RNDM, Blank и Monasterio.
СУББОТА: 23 МАЯ
Творческая встреча с Михаилом Боярским, Театр им. Ленсовета (16+)
15:00
Легенда театра и кино ностальгирует о детстве в арт-среде, работе с Алисой Фрейндлих и своих работах на ленсоветской сцене. В качестве тизера читайте разговор Михаила Сергеевича с артисткой Ларисой Луппиан об обратной стороне собственной славы.
Программа Happy birthday, Mr. Brodsky!, «Полторы комнаты» (18+)
День рождения одного из главных литературных символов Петербурга отметят показом онлайн-спектаклей Евгения Цыганова «Мрамор» и «Демократия» (конечно, по пьесам Бродского!), квартирником Олега Нестерова и экскурсиями.
С 23 по 24 мая
Читка «Не сЫгранное. "Жил.Был.Дом."», Главный штаб Эрмитажа (18+)
19:00
Писатель и сценарист «Беспринципных» Александр Цыпкин выступит с избранными взрослыми сказками, которые не вошли в постановку МХТ «Жил. Был. Дом.» (мы смотрели ее на апрельских гастролях площадки!).
Фестиваль «СКИФ», ЦСИ им. Курехина (16+)
17:30
Марафон экспериментальной музыки объединит 17 артистов: от саксофониста (и брата солиста «Гражданской обороны»!) Сергея Летова до шугейз-бэнда «Деревянные киты» и сатиричного электронного проекта «Директор всего».
Фестиваль reMusik.org, Петербург (12+)
Встречи с композиторами, презентации сочинений молодых авторов, выступления ансамблей, а также круглый стол о национальном коде и глобальном языке в современной музыке — все это ищите на reMusik.org.
С 23 мая по 5 июня
Вечеринка K-30 х Underground G: Secret Day, «К-30» (18+)
23:00
Самый солидный лайн-ап выходных готовят промо-группы «СТВОЛ», Kontrkult, Roots United, Underground G и Private Persons. Та самая редкая возможность подэнсить под звездного диджея Рустама Reptiloid и хип-хоп артиста Villian!
Фестиваль-вечеринка «Рашн Коачелла», ROOF PLACE (18+)
18:00
Формация Hotel California раздает калифорнийские вайбы и бохо-шик. Среди диджеев — русский Джастин Бибер Рома Желудь (что? да!), звезда фильма «Текст» Кристина Асмус и другие.
Вечеринка «Клабнайт х БЭК», Blank (18+)
23:00
В Blank случится тотальный камбэк эстетики Y2K: гламурные аутфиты+ дикий тектоник + плейлист из электро и хаус-музыки.
Вечеринка «Кружок: Лейбл Ивенинг», «Танцы» (18+)
20:00
Странствующий клуб представит шоукейс друзей и резидентов лейбла. Настраиваемся на винтажный и психоделичный синти-панк.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 24 МАЯ
Выставка «Екатерина I», Эрмитаж, Николаевский зал (12+)
Более 500 экспонатов, связанных с жизнью супруги Петра Великого: от гравюр и живописи до костюмов и ювелирных украшений.
До 27 сентября
Концерт Toxi$, Sound (16+)
18:00
Возьми телефон, детка! Это мы звоним сказать, что пора собираться на сольник короля хип-хоп-фальцета и рэп-мемов.
Почему молодой артист вдохновлялся и Yung Lean и как совместки с Егором Кридом, OG Buda и Big Baby Tape закрепили его в топах чартов? Читайте в интервью Собака.ru.
Выставка «Защита девелоперского проекта», Marina Gisich Projects (14+)
Стрит-артист Максим Има обращается показывает нехарактерные для него работы на бумаге и размышляет об истории архитектуры.
До 19 июля
Спектакль «Дуэль», «Стачка» (16+)
19:00
Чеховскую психологическую драму о духовном тупике и поисках новой жизни инсценирует ученик Товстоногова Роман Смирнов.
Лекция «Бродский в Ленинграде: круг знакомств, факты, места», кабаре «Шум» (18+)
19:00
За инсайды из биографии поэта отвечает автор телеграм-канала «Здесь был Майк» и книги «Чудаки города Ленинграда» Игорь Кузьмичев.
