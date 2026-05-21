Новая книга Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова»: рассказываем, каким получился роман, в котором автор выносит вердикт ИИ

Давний читатель Евгения Водолазкина заметно приуныл: со времен филигранного «Лавра» каждый следующий текст писателя — от «Брисбена» до «Авиатора» — становился все ближе к понятной простоте и дальше от изначально заданной литературно-лингвистической высоты. Тем больше чистой филологической радости вызывает новый роман, построенный на головокружительных словесных эскападах и метаироничных языковых интригах.

Формально жанр заявлен в названии: «Последнее дело майора Чистова» предполагает детектив без хэппи-энда. Сюжет начинается вполне мирно — со смерти ученого Литвина, тело которого с пулей внутри находят в квартире на улице Бармалеева. Расследовать убийство берутся майор Чистов и его верный лейтенант Ведерников. Рядом с трупом быстро собирается компания основных действующих лиц: вдова Галина, соседка Жанна, братья-гангстеры Мультяшкины, глава полицейского участка Гущин и его девушка Тоня.

Убитый оказывается видным нейрофизиологом, создавшим робота Ивана Иваныча Бармалеева и работавшим над его очеловечиванием. ИИ (конечно, по аналогии с искусственным интеллектом!) обнаруживается тут же, в квартире, и быстро становится одним из центральных персонажей.