Как художник сказочного и сакрального Вадим Тишин ткал крылья серафимов на гобеленовой фабрике в Иваново, а затем устраивал перформансы в Эрмитаже?

Параджанов говорил, что самое страшное — прозревать прекрасное. Или ты не из боязливых?

Как художник, я всегда нахожусь в созерцании, наблюдении за миром. В этом состоянии очень важно позволить себе немного уйти в сторону, приподняться, воспарить. Возвращаясь к Параджанову, в книге «Гранат любви» была такая строчка о Сергее Иосифовиче: ему было свойственно «устремляться куда-то значительно выше обыденности, к подсвеченным облакам». В этом и кроется ключ к прекрасному. Когда воспаряешь над действительностью, над стандартными рамками, появляется зазор, в котором можно разглядеть всю красоту, полноту и любовь мира. Я сейчас снимаю фильм про особое состояние — горение от созерцания. Съемки проходили в березовой роще, похожей на живописную рощу Куинджи, и вот это самовоспламенение от красоты мира, момента и места ни с чем не сравнимо.

Как ты остро переживаешь березовую рощу. А ведь до того, как стать художником, ты был фэшн-иллюстратором!

Я окончил Рязанское художественное училище, а потом поступил на отделение моды в Институте бизнеса и дизайна в Москве. Мне было около 20. Но настоящие волшебники образа — это художники. А опыт работы в фэшн-иллюстрации, как и в других областях, помогает мне использовать разные медиумы для создания центра смыслов и образов. Я сочетаю множество направлений, переходя от одного к другому — снимаю, рисую, танцую, шью. Сейчас пробую себя в текстах и делаю графический роман про алмазные крылья. Весь последний год занимаюсь тотальным художественным проектом «Небывальщина».