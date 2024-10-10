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Как художник сказочного и сакрального Вадим Тишин ткал крылья серафимов на гобеленовой фабрике в Иваново, а затем устраивал перформансы в Эрмитаже?

Вадим Тишин — художник сказочного, волшебного и сакрального (от надмирного до корневого), неутомимый исследователь понёв и защитник горгон, придумывает совместные проекты с Домом Радио, устраивает перформансы в Эрмитаже и премьеры спектаклей на Дягилевском фестивале. Распознать Вадима в арт-толпе можно по волшебным свойствам: способен гореть от созерцания, открывает невидимые миры через мистические символы и носит в сердце незабудку.

На Вадиме: куртка HELMUT LANG (Very Concept Store)

На Вадиме: куртка HELMUT LANG (Very Concept Store)

Портрет художника в юности: расскажи про свое рязанское детство.

Мое детство было довольно необычным и прошло между рязанским кремлем и «танцующим лесом» в небольшом поселке Тырново. В этих местах для меня раскрылось два полярных мира: я познавал себя и окружающее на контрасте радикального света и радикальной тьмы. Думаю, этот опыт оставил особый след — ты понимаешь, что жизнь устроена сложно и в ней существует множество невидимых, непостижимых граней.

А еще я с детства рисовал. Моя бабушка, изобретательница кассовых аппаратов, фея экономической системы, как я ее называю, до сих пор хранит все мои рисунки. Но вырос я с прабабушкой — она настоящий ангел. Мы очень похожи, многие черты лица, свой образ я унаследовал именно от нее. Можно сказать, что она встретила меня и познакомила с миром, а я проводил ее и продолжаю хранить о ней память. В 20 лет я поехал в Иваново на гобеленовое производство, чтобы ткать крылья серафимов как посвящение прабабушке — получилось десятиметровое платье Софии из крыльев.

Проект «Небывальщина. Серафим»
Вадим Тишин

Проект «Небывальщина. Серафим»

Что в тебе от прабабушки, кроме лица и десятиметрового платья?

Талант видеть лучшее и еще не проявленное. Я легко нащупываю сюжеты и смыслы, которые потом находят широкий отклик. Однажды Рустам Хамдамов сказал, что моя энергия схожа с энергией Сергея Параджанова — одного из самых важных для меня режиссеров и художников. Параджанов умел из хаоса создать гармонию. Именно в этом я вижу свою задачу. Гармония — это умение дойти до самой сути, схватить ту самую «нить», о которой писал Пастернак. И я все время стараюсь ее искать — отсюда возникают идеи и смыслы.

На Вадиме: рубашка KARINA KRAPIVA
Варвара Орлова

На Вадиме: рубашка KARINA KRAPIVA

Параджанов говорил, что самое страшное — прозревать прекрасное. Или ты не из боязливых?

Как художник, я всегда нахожусь в созерцании, наблюдении за миром. В этом состоянии очень важно позволить себе немного уйти в сторону, приподняться, воспарить. Возвращаясь к Параджанову, в книге «Гранат любви» была такая строчка о Сергее Иосифовиче: ему было свойственно «устремляться куда-то значительно выше обыденности, к подсвеченным облакам». В этом и кроется ключ к прекрасному. Когда воспаряешь над действительностью, над стандартными рамками, появляется зазор, в котором можно разглядеть всю красоту, полноту и любовь мира. Я сейчас снимаю фильм про особое состояние — горение от созерцания. Съемки проходили в березовой роще, похожей на живописную рощу Куинджи, и вот это самовоспламенение от красоты мира, момента и места ни с чем не сравнимо.

Как ты остро переживаешь березовую рощу. А ведь до того, как стать художником, ты был фэшн-иллюстратором!

Я окончил Рязанское художественное училище, а потом поступил на отделение моды в Институте бизнеса и дизайна в Москве. Мне было около 20. Но настоящие волшебники образа — это художники. А опыт работы в фэшн-иллюстрации, как и в других областях, помогает мне использовать разные медиумы для создания центра смыслов и образов. Я сочетаю множество направлений, переходя от одного к другому — снимаю, рисую, танцую, шью. Сейчас пробую себя в текстах и делаю графический роман про алмазные крылья. Весь последний год занимаюсь тотальным художественным проектом «Небывальщина».

На Вадиме: рубашка KARINA KRAPIVA
Варвара Орлова

На Вадиме: рубашка KARINA KRAPIVA

«Небывальщина» — это то, чего не было, или то, что было, но в это сложно поверить?

Было все, но в это сложно поверить! «Небывальщина» — тотальная база образов. Она уже разрослась семью темами — от «Незабудки» до «Зова», которые постепенно развиваются и наполняются: фильмами, костюмами, музыкой, фото- и видеоартом, графикой и живописью, керамикой. Сейчас в Москве в фонде культуры «Екатерина» на Кузнецком Мосту проходит моя большая выставка «Связь миров».

Первый фильм проекта был посвящен рассечению человеческого естества. В его основе лежит рукопись XVIII века «Слово о рассечении человеческого естества, како сечется в раз-ичныя вещи», где небо — не небо, а человек — не человек; и образ Елены Гуро (художница и поэтесса, входила в круг кубофутуристов, «будетлян». — Прим. ред.), матери русского авангарда. Вместе с тем этот фильм — и мой автопортрет, в котором запечатлены 27 лет жизни и два места силы, Рязань и Санкт-Петербург. Премьера была в Париже и в Петербурге — в Театральном музее.

Проект «Небывальщина. Чудо. Оживление русалки Ахматовой»
Вадим Тишин

Проект «Небывальщина. Чудо. Оживление русалки Ахматовой»

Помнишь портрет Елены Гуро авторства ее мужа Михаила Матюшина, где она полуангел-полугриб и отчетливо светится розовым? Сейчас как будто многие бродят тропами Гуро — вот и писатель Антон Секисов в книге про кладбища «Зоны отдыха» едет на маршрутном такси искать ее разоренную могилу в Полянах.

Да! Я вчера как раз собирался искать мартышкинский камень на Финском заливе — любимый камень Елены Гуро. Вообще, одна из основных идей в моей жизни, ключ к тому прекрасному, о котором мы говорили, — это открытие нового дня, его распознавание. День, когда я поехал на Финский залив, был полон мистических знаков, неожиданных случайностей и обстоятельств: я вышел не на той станции и попал в совершенно иной мир — загадочный. Сначала мне встретилась черная птица, ушастый баклан, который смотрел необыкновенно внимательно. Потом я заметил необычную композицию из перьев и белых лепестков, а чуть позже нашел потерянный кем-то очечник. Резко изменилась погода, и я вышел к дому, на двери которого была нарисована белая птица, что тоже оказалось довольно символичным: словно путешествие от черного к белому миру, от тьмы к свету. В конце я все же нашел волшебный мартышкинский камень, вокруг которого гуляли черные кошки. Они встречали и провожали взглядом, как будто оберегали, охраняли камень Гуро.

На Вадиме: куртка HELMUT LANG (Very Concept Store)
Варвара Орлова

На Вадиме: куртка HELMUT LANG (Very Concept Store)

Баюны? Ты художник-сказитель! Тебя можно слушать бесконечно, готова на гуслях подыгрывать.

Сказка тоже важный мотив в моем творчестве. Мне кажется, что художник вбирает в себя множество смысловых пластов и чувствует образ более остро, концентрированно. В истории остается не сам талант, а те образы, которые создает художник. Я использую разные методы исследования мира и взаимодействия с ним — изучение, наблюдение, выход за стандартные рамки, интуиция.

Красивая формула, а теперь нужен вектор. В каких еще смысловых и сюжетных направлениях движется проект «Небывальщина»?

Еще одна тема «Небывальщины» — «Квартира номер 50», в которой висит шестиметровое платье Маргариты, собранное из фрагментов квартиры Булгакова. Другая история — «Незабудка», повествующая о воскрешении молодого человека, который отправился за любимой. Я посвятил ее своим прабабушкам, которые потеряли свою первую любовь.

Это дань памяти истинному чувству, которое они пронесли сквозь жизнь. Как часто бывает, первая любовь — скоротечная, но страстная, как искра, оставляющая отпечаток и эту незабудку в сердце. Платья из этой серии собраны из русской свадебной атрибутики. Следующая тема — «Зов». В ней я сделал платья для Софий, которые состоят из отсканированных понёв разных губерний. «Небывальщина» — это образы, которые мы конструируем из различных материй, несущих определенный смысл. Но когда они переплетаются, рождается новый нарратив.

Проект «Небывальщина. Звезда Хаоса»
Вадим Тишин

Проект «Небывальщина. Звезда Хаоса»

«Десятое чувство. Любовь». Проект «Небывальщина. Незабудка. Пусть мой образ навсегда обитает в твоем сердце»
Вадим Тишин

«Десятое чувство. Любовь». Проект «Небывальщина. Незабудка. Пусть мой образ навсегда обитает в твоем сердце»

С понёвами-оберегами ты придумал целый спектакль, в котором самолично играл в восьмиметровом платье с волшебным пером!

Да, на основе «Зова» случился спектакль «Поэма Горы» на Дягилевском фестивале совместно с Домом Радио и вокальным ансамблем musicAeterna folk. Режиссером спектакля была Серафима Красникова, а я занимался художественным оформлением и играл одну из ролей — духа, проводника к Горе из поэмы Марины Цветаевой.

В продолжение темы «Небывальщины», еще одним смысловым вектором проекта становятся «Молитва поэта» и «Просветы». «Просветы» — это авторские принты на бархате про девять личностей, несущих любовь и чистое искусство, импульс. Среди героев, например, Сергей Параджанов, о котором мы говорили, и композитор Олег Николаевич Каравайчук.

Вадим Тишин
Варвара Орлова

Вадим Тишин

Где, когда и при каких обстоятельствах нам снова искать тебя в театральных афишах?

В сентябре прошел мини-перфоманс в Главном штабе Эрмитажа в рамках премии «Мастер». Это «сообщение от мировой души», посвящение Николаю Рериху и дням творения мира. На основе этого перформанса я планирую снять фильм. А вообще у меня есть мечта — поставить трагедию про Медузу Горгону в греческом амфитеатре. К этому образу я часто возвращаюсь в последнее время. Как художнику и режиссеру мне хочется выявить чудовищную несправедливость по отношению к ней, ведь Горгона — это жертва обстоятельств, и она была жестоко убита Персеем. В режиссуре мне хочется найти свой путь — ориентироваться на импульс артиста, а не диктовать собственное видение. Если режиссер — художник или поэт, то он чувствует людей и событие на другом уровне, иначе ценит и понимает свободу.

Тебя, художника-поэта, ежеминутно воспаряющего над действительностью, да еще и с внешностью с «Портрета мальчика» Пинтуриккио трудно представить, скажем, с пакетами из «Пятерочки». Как вообще устроен твой быт?

Как там было у теоретиков производственного искусства? «Искусство строит и организует жизнь»! Быт я не отрицаю, но все же стараюсь преодолевать. Скажем, учусь дружить с жизнью.

А она с тобой дружит?

Посмотрим, какой у нее план.

Текст: Юлия Машнич

Фото: Варвара Орлова

Стиль: Карина Крапива

Визаж и волосы: Лия Кибисова

Свет: Даниил Тарасов Skypoint

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Материал из номера:
Октябрь

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