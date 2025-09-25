Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров — про влюбленность в Петербург, рандеву с памятником Пушкину и топ-5 локальных музыкантов

28 сентября группа «Мегаполис» выступит в Петербурге с презентацией нового альбома «С прочностью нитки». Редакция Собака.ru поговорила с лидером коллектива и создателем рекорд-лейбла «Снегири» (активаторы популярности «Маши и Медведей», Найка Борзова, «СБПЧ» и The Retuses!) Олегом Нестеровым о его детстве в Ленобласти, дедушке-блокаднике, долгом непринятии города (превратилось во взаимную влюбленность!) и инаковости его жителей, а также главных локальных музыкальных героях, которых стоит послушать.
Я наполовину ленинградец. Мой папа увез маму из Петербурга — так я стал москвичом. На родине я впервые оказался в раннем детстве, и каждое лето проводил у бабушки на даче в Борисовой Гриве. Это мое любимое время, но сверстники и дружочки всегда относились ко мне, как к чудику, который вместо того, чтобы жить в нормально городе, почему-то выбирает Москву. И потому такой неженка.
Бабушка и дедушка у меня блокадники. В те годы бабушка работала на хлебозаводе и эвакуировалась в 1942 году. Дедушка был в поездной бригаде и остался в городе в одиночестве. Вторая зима была для него самая тяжелая и страшная. Его спасло только то, что приехал друг-краснофлотовец и оставил ему кусочек шпика.Дедушка никогда не рассказывал мне о блокаде. Конечно же, он интересовался фильмами и книгами по теме, но единственное, что говорил: «Нет, там все было не так». А потом ходил по комнате и переживал.
Долгое время Петербург не принимал меня, а я — его. Он казался мне мрачным, чужим и холодным —то ли дело Москва, где понятные хрущевочки и панелечки. «Мегаполис» Петербург тоже долгое время не жаловал — все-таки у нас другая интонация. Ленинградский рок-клуб и Московская рок-лаборатория — разные вещи. Как к музыканту Петербург относился ко мне чрезвычайно настороженно.
Однажды я дорос до Петербурга. Он открылся мне, и вот уже 30 лет я по уши в него влюблен. Каждый раз, когда приезжаю сюда, симпатия становится все значительнее и наполняет меня. Думаю, в конце концов я буду здесь жить. Может быть, приеду в Петербург писать книгу или делать еще что-то полезное. Знаю пока только, что остановлюсь на Петроградке — моя самая искренняя и непосредственная любовь прямо сейчас.
Петербург — сочетание строгости и безбашенности, вечности и мгновения. Лучшие проявления в искусстве, которые тут возникают, навсегда остаются в его истории. Они становятся порождением и продолжением города. Парадоксально: от Петербурга есть ощущение очень молодой энергии.
В Петербурге для меня самое важное и ценное — памятник Пушкину. Когда я схожу с поезда, первым делом пешком иду в скверик, где стоит мой Александр Сергеевич — такой родной, в натуральную величину (тот памятник, что на Пушкинской улице. — Прим.ред.). Я с ним говорю; рассказываю, как живу; слушаю его мысли о том, что происходит в городе; сижу на лавочке, а потом стучусь в окна той квартиры, где жили мои родные — по адресу Пушкинская улица, дом 9.
Олег Нестеров и группа "Мегаполис"
Невозможно жить в Петербурге и не быть причастным к его великой истории. Сочетание архитектурных пропорций, небесной геометрии и духа города выстраивают систему координат любого местного жителя. В какой бы семье он ни родился, откуда бы ни приехал — город сделает его иным.
В Петербурге каждый наделен достоинством, неспешностью, интеллигентностью. Петербуржцы чувствуют в себе дыхание вечности, ведь они живут в музее.
Петербург заманчив для людей особого склада. Тех, кто творчески решают поставленную перед ними задачу. Они одеваются по-другому, ходят иначе, у них другие взаимоотношения с городом, чем у любого жителя России и даже мира.
Петербург уникален. Чего только стоит дом на Малой Морской, где висит табличка «Здесь покончил с собой Сергей Есенин», а рядом с ней вывеска «Счастье»!
Лица петербургской музыки — Григорий Соколов, Александр Кнайфель, Олег Каравайчук. Они очень близки мне. Некоторым из них — Каравайчуку и Кнайфелю — я посвятил два тома своего проекта «Три степени свободы». Что же касается новых имен, мне нравится то, что делает Филипп Хмыров. Вряд ли такая музыка и тексты родились бы вне Петербурга. Еще Илья Разин из группы «Полюса» — моя давняя любовь. Петербургский рок-клуб со всеми его профессорами и учениками упоминать не буду, ведь зачем говорить об очевидных вещах?
Для меня самая петербургская композиция — «Зимнее солнце» моего друга музыканта Жени Федорова из группы Tequilajazzz. Это про тот самый северный микродень, который длится считанные секунды.
28 сентября наша группа «Мегаполис» приедет в Петербург с премьерой альбома «С прочностью нитки». Эта пластинка вышла в апреле 2025 года, и нам хотелось бы обстоятельно сыграть ее от начала и до конца для нашей любимой петербургской публики. Мы приедем в особенном составе и обязательно исполним старые композиции, которые получат вторую молодость. В Петербурге наши концерты всегда воспринимается по-иному. Не могу описать почему, но обещаю — вы это почувствуете.
Концерт группы «Мегаполис» пройдет 28 сентября в клубе «Космонавт».
16+
Комментарии (0)