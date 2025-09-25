Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров — про влюбленность в Петербург, рандеву с памятником Пушкину и топ-5 локальных музыкантов

Я наполовину ленинградец. Мой папа увез маму из Петербурга — так я стал москвичом. На родине я впервые оказался в раннем детстве, и каждое лето проводил у бабушки на даче в Борисовой Гриве. Это мое любимое время, но сверстники и дружочки всегда относились ко мне, как к чудику, который вместо того, чтобы жить в нормально городе, почему-то выбирает Москву. И потому такой неженка.

Бабушка и дедушка у меня блокадники. В те годы бабушка работала на хлебозаводе и эвакуировалась в 1942 году. Дедушка был в поездной бригаде и остался в городе в одиночестве. Вторая зима была для него самая тяжелая и страшная. Его спасло только то, что приехал друг-краснофлотовец и оставил ему кусочек шпика.Дедушка никогда не рассказывал мне о блокаде. Конечно же, он интересовался фильмами и книгами по теме, но единственное, что говорил: «Нет, там все было не так». А потом ходил по комнате и переживал.

Долгое время Петербург не принимал меня, а я — его. Он казался мне мрачным, чужим и холодным —то ли дело Москва, где понятные хрущевочки и панелечки. «Мегаполис» Петербург тоже долгое время не жаловал — все-таки у нас другая интонация. Ленинградский рок-клуб и Московская рок-лаборатория — разные вещи. Как к музыканту Петербург относился ко мне чрезвычайно настороженно.