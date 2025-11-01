Знакомьтесь, андеграундный клуб Kontrkult — они организовали рейвы в Пулкове, доках Кронштадта (с участием Глюкозы!) и на «Ленфильме»

Техно-визионеры Kontrkult — главные по андеграундным вечеринкам в Петербурге прямо сейчас. За четыре года существования их поп-ап ивенты проходили в терминале аэропорта «Пулково», мастерской Мариинского театра, бывших доках в Кронштадте (с певицей Глюкозой в лайн-апе!), бункере 1980-х, католическом храме и на электростанции. А 1 ноября команда отмечает свой день рождения — с музыкальными лайвами, модным показом и маркетом локальных дизайнеров (и все это — в павильоне «Ленфильма»!). Редакция Собака.ru узнала у сооснователей проекта Маргариты Котельниковой и Александра Романова, как они создают вау-события без бюджета и бизнес-плана, подружили техно с экспериментальным совриском и превратили каждую тусовку в высказывание.
Kontrkult уже четыре года — евангелисты техно-культуры. За плечами и небывалая вечеринка в аэропорту «Пулково», и супермедийная в Кронштадте, и где только нет. Внимание, вопрос: жив ли дух рейва в Петербурге прямо сейчас?
Маргарита: Да, и он в наших ответственных руках!
Александр: Конечно, он стал немного другим, но это тоже круто. Наш проект появился в 2021-м — ровно за полгода до того, как практически вся старая рейверская школа уехала из России. Мы остались и теперь представляем новое поколение.
Маргарита: Мы практически единственные, кто продолжил работать в новых условиях. Если честно, мысли о переезде тоже были, но тогда бы в городе совсем не осталось приличных инициатив. А когда все вдруг начали возвращаться обратно, мы уже превратились в сильных игроков.
В какую сторону тектонические сдвиги повернули техно-тусовку?
Александр: Она стала менее чопорной. Когда мы стартовали, то постоянно сталкивались со снобистскими взглядами в нашу сторону. «Мол, как мы, молодежь, смеем на рейве включить группу "Платина"»? А у нас куча жанров, и мы считаем, что это отлично. Поэтому в плане рамок и ограничений в нашей сфере — парадоксально — стало свободнее.
Маргарита: Действительно, раньше техно было строгим. Сейчас мы можем позволить себе закрыть мероприятие треком «Пошлой Молли», и все будут прыгать и получать удовольствие. Точно так же мы ломаем шаблоны в остальных сферах организации и промоушена. Мы хотим, чтобы к нам приходили за новым культурным опытом: смешиваем андеграунд и современное искусство, устраиваем перформансы, коллабориуремся с поэтическими чтениями.
Александр: Меняемся, к слову, не только мы. Например, появляются утренние рейвы!
Давайте честно: неужели работаете совсем без страха?
Александр: Если организовывать рейвы законно, в рамках приличий и повестки, с проблемами сталкиваться не приходится.
Маргарита: Конечно, есть определенные ограничения, за которые ты не выходишь, когда находишься на виду. Мы медийный проект, но это не ограничивает наше творчество.
Петербургу сегодня вообще нужен рейв?
Маргарита: Конечно! Во-первых, рейв — санитар леса. Это огромная психологическая разрядка — танцевать четыре часа и получать чистый дофамин. Во-вторых, тусовка — сейфспейс, в котором ты на равных можешь знакомиться и общаться с кем угодно. В-третьих, для огромного количества людей Kontrkult — единственная точка соприкосновения с современным экспериментальным искусством. У нас можно послушать оригинальную музыку и увидеть крутой визуал. Ну и последнее — тусовка может быть местом входа в профессию. Для диджея, например.
Александр: У Kontrkult вся команда так и собралась! Изначально нас было пятеро — я, Марго, техдиректор Артур Росс, артист Ян Гуринович и мой друг Никита — а сейчас мы разрослись до 45 человек. Это все люди, которые изначально просто пришли к нам потанцевать.
Когда проект Kontrkult стартовал, средний возраст вашей команды был 20 лет. Как решились запустить что-то свое?
Маргарита: Мы были отбитыми. Просто сказали себе: «Надо открывать клуб. Такой, чтобы было круто! Чтобы был андеграунд!»
Александр: Мы вместе работали в клубе на Конюшенной, но проект поменял концепцию, и нас просто выставили на улицу. Тогда и пришла мысль: «А почему бы не открыть свое место?» У нас была команда, было 200 тысяч рублей на запуск. Площадку нашли быстро — огромный кирпичный ангар на «Московских воротах». Правда, там была дырка в потолке…
Маргарита: И в крыше! По сути, мы пришли в полностью раздолбанное помещение. Приходилось работать чуть ли не круглосуточно — без отопления и элементарных удобств. Мы все делали сами вплоть до сантехники. Я на коленке записала видео, что мы открываем клуб и пригласила волонтеров. Они приносили сосиски в тесте, сигареты, стройматериалы. Наш друг риелтор как раз продавал квартиру одной бабушки и пригласил забрать оттуда мебель — наш первый бар построен как раз из этого гарнитура. Мы делали все из подручных материалов — и в этом заключается прикол Kontrkult до сих пор.
Получается, DIY-рейв!
Маргарита: Именно. Нас интересует все то, что никому не нужно. Мы лезем в часть культуры, которая многим неинтересна. Снимаем помещения, которые никто не арендует, берем вещи, которые не покупают. На этом строится и финансовая модель — у нас никогда не было крупных бюджетов, но мы всегда мастерили все только из подручных средств.
Отсюда же появилось название Kontrkult? То есть идея контркультурности?
Маргарита: На самом деле название клуба мы не могли придумать вплоть до анонса. Вовсю гремела стройка, готова была афиша, но без нейминга — мы бесконечно о нем спорили. И вот за пять минут до публикации поста я вскакиваю с дивана и кричу: «Kontrkult!». Пацаны такие: «Че?» Но я в этот момент уже запустила анонс. Почему именно Kontrkult? Первое, о чем я думала, в отличие от других клубов хотелось ассоциироваться с культурным опытом. А «контр» — потому что хотелось противопоставить себя популярным движению и нормам, продвигать самостоятельные ценности.
Александр: Сейчас мы коммерциализируемся, конечно. Например, у нас играл супер популярный 9mice.
Маргарита: Но Анну Асти и прочее, вы, впрочем, никогда у нас не услышите. Вообще мои вкусы сформировались еще лет в шесть-семь, когда мама ставила мне диски Мадонны. Парни вдохновлялись, скорее, Маяковским.
Александр: Да, он и другие поэты Серебряного века были достаточно интересными акционистами.
Выходит, вы техноакционисты?
Маргарита: Именно! Наши крупные события, как правило, являются высказываниями. Например, неоготический бал, который мы устраивали в здании сберегательных касс на Фонтанке — так мы привлекали внимание к проблемам заброшенной архитектуры. Еще мы делали ивент в храме Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, где на первом этаже разместили выставку, как современное поколение понимает религию: в попытке сблизить духовенство и молодежь. Наши техно-рейверы тогда все пришли в рубашечках, клали на алтарь розы, ставили свечи.
Для нас важно скрещивать культуры и ломать шаблоны, показывать необычные перформансы. Например, художник Елена Живо в народном костюме со свечой в руках вела за собой толпу рейверов и пела народные песни. Это завораживало и ставило в тупик. Я в этот момент благоговела.
Что еще любопытного из перформансов и арт-проектов бывало на ваших рейвах?
Александр: На фестивале «Отдых» (24-часовой рейв Kontrkult и Griboedov. — Прим.ред.) перформер София Медведева висела на высоте семи метров, привязанная к колонне, а вокруг — куча тканей и световые приборы. Выглядело очень эффектно.
Маргарита: Мне больше понравился джем, где я собрала джазовых исполнителей — рождалась настолько удивительная музыка, что я плакала от счастья. А из выставок запомнился проект Льва Казака на все том же фестивале «Отдых», он абсолютно сумасшедший тип.
Александр: Я лично наблюдал, как он всего за час собрал инсталляцию высотой в десять метров из деревянных стульев и ящиков. Интересный чувачок!
Декодируйте стилистику Kontrkult. Из чего она состоит?
Маргарита: В ее формировании большую роль сыграл мой бэкграунд художника станковой живописи. Я большую часть жизни исследую визуальные культуры прошлого и стараюсь в плане декораций, света, видео и графического дизайна интегрировать в Kontrkult непопулярные, немодные и забытые мотивы. Еще мне нравится мрачность, и у меня особая любовь к заброшенным зданиям. Я родилась на промышленных окраинах в глубинке Сибири. Для меня контакт с природой и покинутыми помещениями имеет особое значение и вызывает трепет.
Если приводить примеры, мы первыми в 2021 году начали снимать промо ролики на VHS-камеру и делать аналоговые фоторепортажи — печатали изображения с помехами, делали из них коллажи. Наша мебель — всегда только б/у, найдена при помощи знакомых и интернета. Декорации — могут быть из досок, отрытых на помойке и штор, купленных за три рубля. Локации — места, непредназначенные для тусовок — электростанция, аэропорт, театр, дом культуры.
Вы же работаете как поп-ап-проект?
Александр: Да, дело было так. Спустя полгода работы закрылся наш второй клуб на Полюстровском. Близился день рождения Марго, мы нашли для праздника помещение в здании сберегательных касс на Фонтанке, где в итоге провели тот самый неоготический бал. Изначально мы планировали открыть там постоянное место, но ивент показался оригинальным. И мы подумали: «А может нам не нужно в третий раз запускать клуб?» После этого мы отпраздновали мой день рождения в театре, и когда вместо 300 человек, туда пришло 600, поняли — людям зашел концепт. Это формат, которого не хватало Петербургу.
Поделитесь лайфхаком, где находить такие нетривиальные локации?
Александр: По-разному! Бывает, что ищем на картах и связываемся с собственником, находим на Авито, узнаем через знакомых.
Маргарита: Сами собственники тоже на нас выходят!
Александр: Однажды я ехал в такси мимо гостиницы «Азимут» и увидел на последнем этаже огоньки — подумал, что круто было бы там провести новогоднюю тусовку. К сожалению, не договорились.
Маргарита: Еще мы как-то катались на самокатах и увидели дворец напротив Смольного. Забрались внутрь через дырку, а посреди тронного зала там стоял планшет с маркерами. Мы написали: «Здравствуйте, мы залезли в это здание и хотели бы провести здесь мероприятие, свяжитесь с нами по номеру телефона…».
И что, вам согласовали рейв во дворце?
Маргарита: Нет, оказалось, что там офис айтишников — они отказались.
Согласование ваших тусовок — для меня вообще загадка. Как могут сказать да рейву в помещении «Ленфильма» или в аэропорту «Пулково».
Александр: Сотрудники «Ленфильма» сами были рады! Даже захотели к нам прийти на мероприятие.
Маргарита: А в случае с «Пулково» на нас вышел человек, который рассказал про терминал. Мы начали искать заинтересованных лиц, готовить кипу бумаг.
Александр: Честно, обычно с согласованием нет проблем. Важно искренне рассказать о мероприятии — и все.
Маргарита: Мы грамотно доносим свои ценности! Мы же редко организуем просто рейв, наши мероприятия пресыщены перформативной программой, выставками, активностями.
Но отказы и конфликты все-таки бывают?
Александр: За четыре года было 560 отказов.
Маргарита: В плане конфликтов чаще всего все окей, но бывает иначе, если дело касается пожилых людей. Например, когда мы устраивали рейв в мастерских Мариинского театра, управляющая была недовольна тем, как выглядел ковролин после тусовки. Хотя мы вообще-то убирали его целых 12 часов.
Александр: Ее можно понять — она работает там уже 50 лет.
Расскажите про свои любимые тусовки Kontrkult.
Маргарита: Я считаю, что один из самых крутых наших ивентов прошел в заброшенном советском бункере 1980-х. Там буквально застыло время — сохранились транспаранты, интерьеры. Мы залезли внутрь и ходили по колено в глине. Еще вечеринка «Поминки» — когда мы на полузаброшенной электростанции готовили трибьют нашему второму клубу. Чтобы туда пройти, нужно было пролезать сквозь деревья и сомнительную дырку.
Из последнего — площадка на Полюстровском, 26. Там не было пола, окон, даже входа. Мы просто накидали песка и кирпичей, положили доски и налепили на окна пленки. В гримерке в полу у нас вообще была дыра 2х2 метра. Людей было настолько много, что все не поместились. В итоге в дырку свалилась наша подруга стилистка. При этом она была в роскошной шубе и на каблуках. Было дико смешно!
Александр: Если что, она тоже хохотала.
Маргарита: В общем, для меня чем разрушеннее и страннее — тем интереснее. Когда люди приходят красивыми в прилизанные клубы, у них цель — показать себя. У нас — они вымещают энергию.
Александр: А в моем топе вечеринка в католическом храме. Это уникальный опыт: уместить концепцию и провести мероприятие на 600 человек в таком месте, причем так, чтобы арендодателю — то есть пастору — зашло.
Пастор тоже пришел на рейв?
Александр: Конечно! И ему все понравилось. Только попросил, чтобы мы Мадонну больше не включали.
Я заметила, что на ваших тусовках публика до последнего дня не знает, где будет проходить мероприятие. Почему такая секретность?
Александр: Это же маркетинг. Людям так интереснее. Меня самого постоянно допрашивают друзья: «А рейв будет вот там? Нет? А может тут?»
Маргарита: Главное — мы сами, порой, не знаем до последнего дня, где он пройдет…
А кто ваша целевая аудитория?
Александр: Есть стереотип, который нам самим сильно надоел. Когда люди видят успешный технопроект и неформальных молодых людей в широких штанах с длинными челками, то сразу думают о подростках, запрещенных веществах и каком-то ужасе. Мы наоборот пытаемся доказать: ребята, слушать техно и танцевать можно трезвыми.
Маргарита: Мы стараемся держать фокус на богемной аудитории, а не на тех, кто обычно ходит на рейв в берлинский Berghain. Нам интересна модная, культурная, красивая публика. Я сама когда прихожу на наши тусовки, умудряюсь познакомиться с удивительнейшими людьми.
Поговорим про будущее Kontrkult. Ждать ли от вас все-таки резиденцию?
Александр: Мы планируем формат постоянной площадки еще с этой весны — что-то среднее между бильярдной и баром. Но пока все в зачаточной стадии, ищем помещение.
Маргарита: Плюс мы сейчас в поисках места для того, чтобы полноценно заработала наша саунд-лаборатория. Она нужна нашим резидентам и продюсерам — чтобы учиться и заниматься музыкой.
Кто эти резиденты?
Александр: Наверное, главная наша звезда — Виктор Нагаев, его регулярно выпускают на зарубежных лейблах, у него сотни тысяч прослушиваний в Spotify, а техно-артисты высокого ранга играют его треки.
Маргарита: Я бы еще назвала дуэт «Партия», с которым мы стартовали. Это абсолютно сумасшедшая энергия. Они невероятно чувствуют музыку, потрясающе пишут и выступают.
Последнее — раскройте нам секрет феномена Kontrkult. Почему вы популярны?
Александр: Мы верим в себя и угораем. Первый клуб и поп-ап — все это мы открывали без бизнес-плана. Просто чувствовали, что нужно сделать.
Маргарита: А я бы сказала, что мы действуем идейно и вопреки. Мы не умели, не знали, у нас не было денег — но мы брали и делали. Сидели ночами, выдумывали и не ограничивали себя ни в смыслах, ни в полете фантазии.
День рождения Kontrkult пройдет 1 ноября в 23:00, подробнее здесь.
