Знакомьтесь, андеграундный клуб Kontrkult — они организовали рейвы в Пулкове, доках Кронштадта (с участием Глюкозы!) и на «Ленфильме»

Kontrkult уже четыре года — евангелисты техно-культуры. За плечами и небывалая вечеринка в аэропорту «Пулково», и супермедийная в Кронштадте, и где только нет. Внимание, вопрос: жив ли дух рейва в Петербурге прямо сейчас?

Маргарита: Да, и он в наших ответственных руках!

Александр: Конечно, он стал немного другим, но это тоже круто. Наш проект появился в 2021-м — ровно за полгода до того, как практически вся старая рейверская школа уехала из России. Мы остались и теперь представляем новое поколение.

Маргарита: Мы практически единственные, кто продолжил работать в новых условиях. Если честно, мысли о переезде тоже были, но тогда бы в городе совсем не осталось приличных инициатив. А когда все вдруг начали возвращаться обратно, мы уже превратились в сильных игроков.

В какую сторону тектонические сдвиги повернули техно-тусовку?

Александр: Она стала менее чопорной. Когда мы стартовали, то постоянно сталкивались со снобистскими взглядами в нашу сторону. «Мол, как мы, молодежь, смеем на рейве включить группу "Платина"»? А у нас куча жанров, и мы считаем, что это отлично. Поэтому в плане рамок и ограничений в нашей сфере — парадоксально — стало свободнее.

Маргарита: Действительно, раньше техно было строгим. Сейчас мы можем позволить себе закрыть мероприятие треком «Пошлой Молли», и все будут прыгать и получать удовольствие. Точно так же мы ломаем шаблоны в остальных сферах организации и промоушена. Мы хотим, чтобы к нам приходили за новым культурным опытом: смешиваем андеграунд и современное искусство, устраиваем перформансы, коллабориуремся с поэтическими чтениями.

Александр: Меняемся, к слову, не только мы. Например, появляются утренние рейвы!